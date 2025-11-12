



JCDecaux Royaume-Uni remporte trois prix majeurs aux prestigieux « Media Leader Awards »





Paris, le 12 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Royaume-Uni a remporté trois prix prestigieux lors des « Media Leader Awards », dont ceux du Media Owner of the Year, du Media Owner Leader of the Year et du prestigieux Grand Prix Media Leader Award, décerné conjointement aux Co-Directeurs Généraux, Chris Collins et Dallas Wiles. Ce sont des prix très disputés, auxquels postulent les leaders du marché tels que les opérateurs médias, les agences médias, les marques et les entreprises technologiques.

Les « Media Leader Awards » célèbrent le leadership exceptionnel des médias au Royaume-Uni, en distinguant les personnes et les entreprises qui non seulement façonnent le présent, mais construisent également l'avenir des médias. Ces récompenses soulignent l'innovation et le leadership de JCDecaux, numéro un de la communication extérieure au Royaume-Uni, ainsi que les performances digitales de la communication extérieure, capables de générer des résultats pour les marques dans un contexte d’évolution des médias.

Le Grand Prix Media Leader Award a été décerné conjointement à Chris Collins et Dallas Wiles, Co-Directeurs Généraux de JCDecaux Royaume-Uni, sélectionnés parmi un large éventail de lauréats issus d'agences, de marques et d'entreprises technologiques telles qu’OMD UK, Vodafone, Just Eat et Seedtag.

Le jury des « Media Leader Awards » a souligné la performance remarquable de JCDecaux Royaume-Uni.

« La performance de JCDecaux Royaume-Uni est exceptionnelle, prouvant la puissance durable de la communication extérieure. Ce marché s'appuie sur un engagement en faveur de l'innovation, illustré par le lancement de leur plateforme pionnière en matière de DMP et de leurs outils de pré-test Optix. Ce succès est aussi et surtout soutenu par une approche solide axée sur des valeurs, démontrant que l'excellence financière et l'impact communautaire peuvent parfaitement s'aligner. »

« Une transformation impressionnante sur cinq ans. Également impressionné par le travail d'inclusion – sachant que 60 collaborateurs ont été formés à l’aide en santé mentale, ce qui est remarquable. L'excellence, toutes catégories confondues. »

« Parmi un panel extrêmement disputé, composé de leaders exemplaires des médias, le jury a décidé que le Grand Prix Award devait être décerné aux co-leaders Dallas et Chris de JCDecaux Royaume-Uni. Démontrant que deux têtes valent mieux qu'une. »

De plus, Displayce, suite technologique spécialiste de l’Out-of-Home, détenue majoritairement par JCDecaux, a reçu le prix de l’entreprise leader des médias de l’année dans la catégorie Technologie. Présente dans huit pays (France, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Italie, Brésil et Émirats Arabes Unis), Displayce propose une plateforme d'achat média (DSP) spécialiste du DOOH, permettant aux marques et agences de planifier, activer et mesurer en temps réel leurs campagnes sur plus d'1,6 million d'écrans digitaux dans 80 pays. Displayce propose également une plateforme data (DMP) qui permet aux régies de centraliser, modéliser et activer les données first et second party liées à leur inventaire, afin de concevoir des propositions de campagnes pertinentes et performantes pour les marques.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Je tiens à féliciter Chris Collins et Dallas Wiles ainsi que l'ensemble de l'équipe du Royaume-Uni pour leur remarquable succès aux « Media Leader Awards ». Au cours des cinq dernières années, JCDecaux Royaume-Uni est devenu une référence parmi les médias digitalisés et un pionnier de la communication extérieure programmatique, au profit de l'ensemble de l'industrie, démontrant la valeur de la communication extérieure dans le mix média. Cette stratégie offre de nouvelles opportunités créatives, flexibles et basées sur les données pour les marques et les partenaires, alors que nous continuons à investir dans des emplacements OOH haut de gamme à travers le Royaume-Uni. En plus de générer des résultats financiers, le Royaume-Uni a une culture claire axée sur les collaborateurs et qui développe quelques-uns des meilleurs talents du secteur. Ces prix prestigieux en sont la pleine reconnaissance. Je félicite également Displayce, qui reçoit le prix de l’entreprise leader des médias dans la catégorie Technologie. La société a su bâtir sa réputation sur une innovation continue, alliant intelligence artificielle, data et performance, pour développer des solutions à la pointe du programmatique DOOH, au service des annonceurs, des agences et des régies. »

Les « Media Leader Awards » font suite aux prix récents reçus par l'entreprise aux « Manchester Publicity Association Awards 2025 », au cours desquels JCDecaux Royaume-Uni a remporté le prix de l'Entreprise de l'année et de l'Equipe de vente média de l'année.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

