GLS Italie renforce son réseau de points de retrait en partenariat avec Quadient

GLS accélère dans l’innovation pour la livraison e-commerce, en introduisant de nouveaux services connectés au sein d’un réseau de points hors-domicile en croissance.

En collaboration avec Quadient, l’entreprise ajoute à son offre des consignes automatiques partagées avec tous les transporteurs en Italie.

GLS, l’un des principaux acteurs du secteur de la livraison express en Italie, renforce sa stratégie de croissance sur le segment à forte valeur ajoutée du e-commerce grâce à un nouveau partenariat avec Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables. Cet accord soutient l’expansion du réseau hors-domicile (OOH) de GLS à l’échelle nationale, et introduit des consignes automatiques ouvertes, accessibles à plusieurs transporteurs, afin d’offrir davantage de flexibilité et une meilleure expérience client aux consommateurs.

GLS Italie dispose déjà d’un solide réseau national de plus de 10 000 points d’expédition et de retrait, comprenant des GLS Shops, Lockers et City Depots, afin d’offrir aux e-commerçants et destinataires finaux des options de livraison fiables et pratiques. Parmi les initiatives les plus récentes, plus de 100 consignes automatiques dédiées GLS ont été installées dans les principales villes italiennes, notamment à Milan, Bergame, Turin, Bologne et Rome. De nouveaux partenariats avec des centres commerciaux, supermarchés et grandes enseignes de distribution permettront d’étendre l’accès aux consignes dans des zones à forte fréquentation, offrant ainsi encore plus de commodité aux clients.

Le modèle de Quadient permet à plusieurs transporteurs de partager une infrastructure commune tout en disposant d’espaces dédiés à leurs livraisons. Dans le cadre de ce partenariat de cinq ans, GLS Italie étendra son réseau de points de retrait à travers le pays, avec l’accès progressif à des centaines de consignes multi-transporteurs de Quadient au cours des prochaines années, en démarrant par les principales régions du centre et du nord de l’Italie.

« Nous sommes fiers d’avoir signé ce partenariat avec Quadient, une entreprise qui fait de l’innovation sa marque de fabrique », a déclaré Guido Pietro Bertolone, Directeur Général de GLS Italie. « Cette collaboration nous permettra d’offrir à nos clients une expérience encore plus qualitative, tout en apportant une nouvelle valeur ajoutée aux communautés où seront installées les nouvelles consignes. Les données européennes montrent que 36 % des consommateurs préfèrent une méthode de livraison alternative à la livraison à domicile0F1. Nous croyons fermement aux bénéfices du réseau hors-domicile, qui offre plus d’options de retrait et améliore l’efficacité logistique. L’expansion de notre réseau de consignes et notre partenariat avec Quadient confirment notre engagement à rendre les livraisons plus accessibles et pratiques pour ceux qui choisissent GLS ».

Avec cette initiative, GLS réaffirme sa stratégie d’innovation et sa proximité avec les besoins de ses clients, tout en continuant de renforcer son leadership dans la logistique et la livraison express en Italie.

« La signature de notre premier partenariat stratégique en Italie avec GLS marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie de réseau ouvert de Quadient à travers l’Europe », explique Benoît Berson, Directeur Solutions Lockers chez Quadient. « La confiance que GLS accorde à notre vision et à notre technologie témoigne des relations de confiance que nous construisons avec les plus grands acteurs de la logistique pour bâtir une infrastructure partagée et durable. Ensemble, nous façonnons un écosystème du dernier kilomètre plus efficace, plus flexible et plus centré sur les besoins des consommateurs italiens ».

À propos du Groupe GLS

Le Groupe GLS est l’un des plus grands prestataires de services de livraison en Europe, avec une forte présence locale dans la quasi-totalité des pays du continent. Le groupe opère également via des filiales à 100 % au Canada et sur la côte ouest des États-Unis. Son réseau relie chaque jour ses clients et les communautés locales, assurant la livraison de millions de colis.

GLS gère son réseau de manière proactive, connectant ses marchés de façon agile et flexible pour répondre à leurs besoins en constante évolution. L’entreprise offre à ses clients dans près de 50 pays un service de haute qualité, adapté à leurs attentes.

GLS compte plus de 120 centres de tri et 1 600 agences, soutenus par 36 700 véhicules de livraison du dernier kilomètre et 6 400 véhicules longue distance. En 2024/2025, GLS a réalisé un chiffre d’affaires record de 5,9 milliards d’euros et livré 926 millions de colis.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site quadient.com/fr .

