BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2025

INFORMATION RÈGLEMENTÉE

Courbevoie, France – 12 novembre 2025

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote prévue par l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Emetteur : Bureau Veritas

Date de l’arrêté Nombre d’actions en circulation (1) Nombre total de droits de vote
31/10/2025 453 916 256
 

Nombre de droits de vote théoriques : 560 906 628

Nombre de droits de vote exerçables : 550 642 862


 

(1)   y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d’options de souscription d’actions intervenues depuis le 1er janvier 2025, le cas échéant.

                

