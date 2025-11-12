Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT), 수조 달러 규모의 실물자산(RWA) 토큰화를 추진하는 전 세계 자산 보유자들과 특허 기술 라이선스 계약 수십 건 협상 중이라고 발표

핵심 특허 기술은 전 세계 기업과 정부의 실물자산 토큰화로 가는 관문 역할을 수행

10개국 이상 정부 및 글로벌 주요 기업들이 Datavault AI와의 협상을 진행 중이며, 일부는 계약 체결 단계에 근접. 이를 통해 향후 수조 달러 규모의 RWA 자산을 토큰화할 잠재력을 확보할 것으로 기대.

Datavault AI는 견조한 매출 성장세를 지속하고 있으며, 이에 따라 2025 회계연도 매출 가이던스를 3천만 달러 이상으로 상향 조정하고, 2026 회계연도 매출은 최소 2억 달러 이상을 목표로 설정.



필라델피아, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 전 세계 정부 기관, 비영리 및 영리 단체, 그리고 다양한 산업 분야의 기업들로부터 실물자산(RWA, Real World Assets) 토큰화에 대한 강한 관심을 받고 있다고 오늘 밝혔다. 수조 달러 규모에 달하는 실물자산에는 금, 은, 다이아몬드, 루비(윈저 루비 포함), 알루미늄, 티타늄, 텅스텐, 탄소배출권, 구리, 주석, 지열 자원, 설탕, 면화, 기타 희토류 금속 등이 포함된다.

현재 Datavault AI는 여러 산업군의 파트너들과 수십 건의 실물자산(RWA) 토큰화 계약을 협상 중이며, 이 중 일부는 가까운 시일 내에 체결될 예정이다. 협상 중인 RWA 토큰화 계약에는 한정된 사용권 라이선스(Limited Field of Use License), 수백만 달러 규모의 선급 라이선스 수수료, 마일스톤 지급, 그리고 계약 체결 및 데이터 객관화(Data Objectification), 데이터 정제(Data Refinement), DataValue·DataScore와 같은 에이전틱(Agentic) 솔루션 제공 시 발생할 수 있는 수억 달러 규모의 수익 배분 구조 등이 포함되어 있다. 이러한 RWA 프로젝트들은 단기적으로 수천만 달러의 매출을, 장기적으로는 Datavault AI의 Information Data Exchanges, 특허 등록된 International Elements Exchange, International NIL Exchange, American Political Exchange, Biotech Exchange 등을 통해 수십억 달러 이상의 잠재적 매출을 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 Datavault AI의 지속 가능한 장기 성장 기반을 강화하는 요인이 될 것으로 보인다. Datavault AI는 전 세계적으로 실물자산 토큰화에 대한 관심이 급증하고 있는 가운데, 이번 흐름이 수십조 달러 규모의 자산을 대상으로 한 RWA 토큰화 시대의 서막이라고 보고 있다. 회사는 여전히 전 세계에 미개척된 기회들이 다수 존재한다고 판단하며, 이러한 산업의 혁신을 주도하고 각국 정부가 보유한 데이터 자산의 수익화를 극대화할 수 있도록 지원하는 선도 기업으로 자리매김할 계획이다.

Datavault AI는 2025년 및 2026년 매출 전망(guidance)을 다음과 같이 업데이트했다:



2025년 매출 가이던스: 2024년 270만 달러 대비 3,000만~6,000만 달러 예상

2026년 매출 가이던스: 2억 달러 이상 달성 예상

Datavault AI는 발행된 특허와 출원 중인 특허를 통해, RWA(실물자산) 토큰화 산업에 진입하는 모든 기업이 반드시 라이선스를 취득해야 하는 세계 최고 수준의 지식재산권(IP) 포트폴리오를 보유하고 있다고 밝혔다. 회사는 이러한 포트폴리오를 기반으로 특허 집행, 라이선스 확대, 특허 수익화 전략을 전면적으로 추진 중이다. 해당 포트폴리오에는 공간 음향(Spatial), HD 및 음파 기반 무선 데이터 전송 분야의 표준 기술로 자리 잡은 음향 앵커(Acoustic Anchors) 및 무선 전송 기술, 그리고 혁신적인 에이전틱(Agentic) 데이터 관리 시스템 및 Web 3.0 기반 데이터 수익화 기술이 포함되어 있다.

맥킨지앤드컴퍼니(McKinsey & Company)에 따르면, 생성형 인공지능(Generative AI)은 주요 비즈니스 분야 전반에서 매년 2조6천억~4조4천억 달러의 부가가치를 창출할 것으로 예상되며, 이에 따라 AI 기반 자동화는 기업 기술 분야에서 가장 중요한 투자 프런티어 중 하나로 평가되고 있다. Datavault AI는 이러한 흐름 속에서 기업이 보유한 데이터 자산을 수익화할 수 있도록 설계된 완전 통합형 AI 생태계를 구축했으며, 다음의 3대 대표 AI 에이전트를 중심으로 운영되고 있다:

Data Vault Bank®: IBM과 공동 개발 중인 Web 3.0 기반 AI 엔진으로, 기업 데이터를 구조화된 거래 가능한 자산으로 전환한다.

DataScore®: 특허받은 AI 기반 데이터 평가 및 리스크 분석 도구로, 데이터 품질을 평가하고 GDPR, CCPA 등 주요 개인정보 보호 규정을 준수하도록 지원한다.

DataValue®: 특허받은 AI 기반 데이터 가치 평가 엔진으로, 기업 데이터에 실제 금융 가치를 부여해 새로운 유동성과 거래 기회를 창출한다.



또한 Datavault AI의 특허 등록된 Data Vault Web 3.0 플랫폼은 산업 전반에 걸쳐 안전하고 규제에 부합하며 확장 가능한 데이터 수익화를 지원하도록 통합 기능을 강화하고 있다. 이 플랫폼은 데이터 인덱싱, 인식(Perception), 수익화 기능의 지속적인 기술 발전을 통해 더욱 정교하게 진화하고 있다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

미래예측진술

이 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술(Forward-Looking Statements)이 포함되어 있다. 미래예측진술은 역사적 사실이 아닌 진술로서, “믿는다(believe),” “할 수 있다(may),” “할 것이다(will),” “추정한다(estimate),” “계속한다(continue),” “예상한다(anticipate),” “의도한다(intend),” “기대한다(expect),” “해야 한다(should),” “할 것이다(would),” “계획한다(plan),” “예측한다(predict),” “잠재적이다(potential),” “보인다(seem),” “추구한다(seek),” “미래(future),” “전망(outlook)” 등의 단어 또는 유사한 의미의 표현과 함께 사용될 수 있다.

이러한 미래예측진술에는 향후 발생할 수 있는 사건, Datavault AI가 금, 은, 다이아몬드, 루비(윈저 루비 포함), 알루미늄, 티타늄, 텅스텐, 탄소배출권, 구리, 주석, 지열자원, 설탕, 면화 및 기타 희토류 금속 등 다양한 실물자산(RWA)을 토큰화할 가능성, 그리고 전 세계의 정부, 비영리·영리 단체 및 다양한 산업군 기업들과의 협력, 그 밖의 전략적·기술적·상업적 이니셔티브에 관한 진술 등이 포함되며, 이는 모두 역사적 사실이 아니다.

이러한 진술은 Datavault AI 경영진의 현재 기대에 근거한 것이며, 실제 성과를 예측한 것이 아니다. 미래예측진술은 단지 예시적 목적으로 제공되는 것이며, 투자자는 이를 보장, 확신, 예측 또는 사실이나 확률에 대한 확정적 진술로 신뢰해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며, 가정과는 다르게 전개될 수 있다. 특히, 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제를 벗어난 요인에 의해 결정될 수 있다.

이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 여러 가지 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 예상과 중대하게 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음과 같은 사항들이 포함되지만, 이에 한정되지는 않는다. 즉 일반적인 경제, 정치 및 비즈니스 환경 변화를 비롯해 Datavault AI가 예상된 실물자산(RWA) 토큰화 기회와 관련된 거래를 통해 재무적·운영적 성과를 실현할 수 있는 능력, 잠재적 토큰화 관련 거래에 대한 법적 절차가 발생할 경우 그 결과에 따른 위험, 토큰화 추진 과정에서 기존 사업 계획이나 운영이 방해받을 가능성, Datavault AI가 기술을 성공적으로 개발하고 상용화할 수 있는 능력, 회사가 지속적으로 성장하면서 수익성을 유지하고 핵심 인력을 확보 및 유지할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상 일정 내에 진행되지 않거나 필요한 승인을 받지 못할 위험, 규제 절차의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모나 기술 수용도, 파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 과거 성과가 미래에 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권(IP) 관련 위험, IBM, Scilex Holding Company, Burke Products, 한국항공대학교(Korea Aerospace University) 등과의 새로운 파트너십 및 라이선스 계약의 체결과 실행 과정에서 발생할 수 있는 위험, Datavault AI의 데이터 거래소 및 음향 과학(Acoustic Science) 분야 사업화 과정에서의 리스크 등이다. 이러한 요인들은 모두 Datavault AI의 실제 결과가 현재의 예측이나 기대와 크게 달라질 수 있음을 의미한다.

Datavault AI는 현재 인지하지 못했거나 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험 요인들이 존재할 수 있으며, 이들 역시 실제 결과가 미래예측진술에 포함된 내용과 다르게 나타나게 할 수 있다. 또한 미래예측진술은 Datavault AI의 현재 시점에서의 기대, 계획 및 미래 사건에 대한 전망을 반영한 것이며, 향후 사건이나 발전에 따라 이러한 평가가 변경될 가능성이 있다. 그러나 Datavault AI는 향후 시점에서 이러한 미래예측진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 본 미래예측진술은 본 발표일 이후 시점에서의 Datavault AI의 견해나 평가를 대변하지 않으며, 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 말 것이 권고된다.

참고문헌

