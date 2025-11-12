Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 7 novembre 2025

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, 12 novembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 4 AU 7 NOVEMBRE 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transaction LEI Code ISIN Volume

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen d'acquisition

(en euros) Marché 04/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 12 230 47,2441 XPAR 04/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 15 704 47,2567 CEUX 04/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 4 387 47,2538 TQEX 04/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 039 47,2545 AQEU 05/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 16 360 47,0249 CEUX 05/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 18 758 46,9819 XPAR 05/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 824 46,9860 TQEX 05/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 315 47,0505 AQEU 06/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 21 201 46,0682 XPAR 06/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 18 007 46,1780 CEUX 06/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 629 46,1185 AQEU 06/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 618 46,2327 TQEX 07/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 9 996 45,6131 XPAR 07/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 732 45,6664 AQEU 07/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 254 45,5553 TQEX 07/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 11 052 45,6087 CEUX Total 143 106 46,5451

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).

