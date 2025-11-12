Sodexo - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 7 novembre 2025

Issy-les-Moulineaux, 12 novembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 4 AU 7 NOVEMBRE 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transactionLEICode ISINVolume
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen d'acquisition
(en euros)		Marché
04/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122012 23047,2441XPAR
04/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122015 70447,2567CEUX
04/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212204 38747,2538TQEX
04/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 03947,2545AQEU
05/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122016 36047,0249CEUX
05/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122018 75846,9819XPAR
05/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212203 82446,9860TQEX
05/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 31547,0505AQEU
06/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122021 20146,0682XPAR
06/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122018 00746,1780CEUX
06/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 62946,1185AQEU
06/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212203 61846,2327TQEX
07/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212209 99645,6131XPAR
07/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 73245,6664AQEU
07/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 25445,5553TQEX
07/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122011 05245,6087CEUX
      
  Total143 10646,5451 
      

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l’expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.
Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.


Chiffres clés Sodexo

  • 24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires
    consolidé pour l’exercice 2025
  • 426 000 employés au 31 août 2025
  • 2e employeur privé basé en France
    dans le monde
  • 43 pays
  • 80 millions de consommateurs au quotidien
  • 8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière
    (au 22 octobre 2025)


