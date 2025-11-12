IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE





(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 12 novembre 2025, 18:00

Résumé de la notification

IBA SA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 7 novembre 2025.

Dans sa notification, IBA SA a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession de titres ou de droits de vote, le seuil de 2 % a été franchi à la hausse par elle-même, le 30 mai 2025.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote

Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personne(s) tenue(s) à la notification :

Nom Adresse (pour entités juridiques) Ion Beam Applications SA Chemin du cyclotron 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve IBA Investments SRL Chemin du cyclotron 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Date du dépassement du seuil : 30/05/2025

30/05/2025 Seuil franchi (en %) : 2%

2% Dénominateur : 40.514.366

40.514.366 Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non-liés à des titres Attachés à des titres Non-liés à des titres Ion Beam Applications SA 380.002 1.028.752 2,54 % 0,00% IBA Investments SRL 103.946 103.946 0,26% 0,00% Sous-total 483.948 1,132,698 2,80% TOTAL 1.132.698 0 2,80%





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Réglement TOTAL 0 0,00%





TOTAL (A & B) # de droits de vote % de droits de vote 1.123.698 2,80%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

IBA Investments SRL est la filiale de Ion Beam Applications SA, détenue à concurrence de 100% par cette dernière. Ion Beam Applications SA n’est pas une entité contrôlée.

Informations complémentaires

La présente notification résulte du rachat d’actions propres par Ion Beam Applications SA, ayant entraîné le franchissement à la hausse du seuil statutaire de 2% fixé par les statuts de la société.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Elena De Landy

Paralegal: Corporate Affairs and Insurance

legal@iba-group.com

