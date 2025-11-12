BOUYGUES : Déclaration des transactions sur actions propres

 INFORMATION RÉGLEMENTÉE

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
 Paris, 12/11/2025 

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 7 novembre 2025.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 29 avril 2025

I.      Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 07/11/2025 FR0000120503 45 500 39,8535 XPAR
             

II.      Présentation détaillée


https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2025/11/copie-de-2025-11-12-tableau-de-declaration-a-j7-des-operations-de-rachat.xlsx

