BOUYGUES : Déclaration des transactions sur actions propres

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
Paris, 12/11/2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 7 novembre 2025.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 29 avril 2025
I. Présentation agrégée
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|07/11/2025
|FR0000120503
|45 500
|39,8535
|XPAR
II. Présentation détaillée
https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2025/11/copie-de-2025-11-12-tableau-de-declaration-a-j7-des-operations-de-rachat.xlsx
