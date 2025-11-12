Premiers mégawattheures produits par Sarimay Solar, la centrale solaire de 126 mégawatts en Ouzbékistan

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le démarrage de la production de sa centrale solaire de 126 mégawatts située à Sarimay, dans la région de Khorezm en Ouzbékistan. Cette étape marque un jalon décisif vers la mise en service complète du site, dont la construction, lancée en mai 2024, arrive désormais à son terme

Attribué via un appel d’offres public en décembre 2022 et soutenu par un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 25 ans, ce projet de 180 hectares intègre plus de 180 000 panneaux solaires bifaciaux, plus de 350 onduleurs et une ligne de transmission de trois kilomètres. Une fois pleinement opérationnelle, la centrale produira environ 252 gigawattheures par an – de quoi alimenter 60 000 habitants – et permettra d’éviter plus de 140 000 tonnes de CO₂ chaque année.

Financé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) avec le soutien du Fonds Européen pour le Développement Durable Plus, Voltalia a piloté le projet depuis la phase de développement jusqu’à la supervision de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC) ainsi que la maintenance prévue dès la mise en service complète de la centrale.

En ligne avec la mission de Voltalia, qui consiste à fournir une énergie renouvelable tout en générant un impact environnemental et social positif, le projet Sarimay Solar inclut des initiatives ambitieuses telles que la plantation de 2,65 millions d’arbustes Haloxylon persicum pour restaurer les écosystèmes locaux. Voltalia soutient également les communautés environnantes, notamment les écoles locales, afin de promouvoir l’éducation et la formation. Au plus fort de la construction, environ 776 personnes ont été mobilisées sur le site, dont 85 % étaient locales. Toutes les activités ont été menées dans le strict respect des normes de Santé, Sécurité et Environnement (HSE) afin de garantir des conditions de travail sûres et responsables.

Fort du succès de Sarimay, Voltalia développe un deuxième projet majeur en Ouzbékistan : Artemisya, un complexe hybride de 500 hectares, dont la première phase prévoit 100 mégawatts d’énergie éolienne et 100 mégawatts / 200 mégawattheures de stockage. Le début de la construction est prévu en 2026, avec une mise en service fin 2027. Artemisya produira environ 383 gigawattheures par an, renforçant ainsi la capacité en énergies renouvelables de l’Ouzbékistan.

Robert Klein, Directeur Général de Voltalia, a déclaré : « Les premiers mégawattheures produits par Sarimay représentent une avancée majeure pour Voltalia en Asie centrale. La réussite de ce projet solaire de 126 mégawatts démontre notre capacité à fournir des solutions renouvelables à grande échelle, bénéfiques à la fois pour l’environnement et les communautés locales. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre sur cette lancée avec notre prochain projet Artemisya, qui renforcera encore la capacité en énergies renouvelables de l’Ouzbékistan et contribuera aux objectifs de transition énergétique du pays à l’horizon 2030. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, le 28 janvier 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifin

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

