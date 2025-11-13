FPI industriel Nexus annonce ses résultats financiers pour le T3 2025

TORONTO, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 septembre 2025.

« Le troisième trimestre a été un autre trimestre solide pour Nexus, alors que nous poursuivons notre cheminement en tant que partenaire immobilier industriel au Canada. Nous avons réalisé deux nouveaux projets immobiliers industriels prometteurs qui, ensemble, ajouteront 6,6 millions de dollars au bénéfice d'exploitation net annualisé stabilisé, ce qui représente un rendement non financé de 9,4 % sur nos coûts de développement. Au total, au cours des 18 derniers mois, nous avons mené à bien cinq projets industriels représentant plus de 900 000 pieds carrés de surface locative brute, qui contribueront à hauteur de plus de 13 millions de dollars au bénéfice d'exploitation net annuel une fois stabilisés », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

« Nous avons également réalisé un excellent trimestre en matière de location : nous avons rapidement loué notre immeuble vacant de 223 000 pieds carrés à London à un locataire de premier ordre à des conditions intéressantes et avons renouvelé 150 000 pieds carrés avec une augmentation moyenne de 13 %. Cela a permis d'améliorer le taux d'occupation industrielle à 96 %.

« Je suis très enthousiaste quant aux progrès réalisés au cours de ce trimestre, et je suis convaincu que notre stratégie continuera d'être profitable pour nos porteurs de parts », a conclu M. Hanczyk.

Faits saillants du troisième trimestre 2025

Achèvement de la construction du projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, et du nouveau complexe industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés à Calgary, en Alberta. Ensemble, ces projets devraient générer un revenu net d'exploitation stabilisé annuel de 6,6 millions de dollars.

Conclusion de baux pour une superficie totale de 148 586 pieds carrés, avec une augmentation moyenne de 13 % par rapport aux loyers arrivant à échéance et aux loyers en vigueur.

Le taux d'occupation sur place a augmenté de 1 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 96 %.

Réalisation de la vente opportuniste d'un immeuble industriel pour un produit net en espèces de 9,1 millions de dollars.

Le bénéfice net s'est élevé à 3,4 millions de dollars, grâce à un bénéfice d'exploitation net (« BÉN ») 1) de 32,2 millions de dollars, partiellement contrebalancé par les charges financières et les ajustements de juste valeur (pertes).

de 32,2 millions de dollars, partiellement contrebalancé par les charges financières et les ajustements de juste valeur (pertes). Le bénéfice d'exploitation net 1) a diminué de 1,1 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 32,2 millions de dollars, principalement en raison de la cession de 15 immeubles commerciaux, 4 immeubles de bureaux et 8 immeubles industriels (dans le cadre du programme de recyclage du capital du FPI et de sa transition vers un FPI purement industriel), partiellement compensée par la croissance du BEN des immeubles industriels comparables et des développements achevés.

a diminué de 1,1 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 32,2 millions de dollars, principalement en raison de la cession de 15 immeubles commerciaux, 4 immeubles de bureaux et 8 immeubles industriels (dans le cadre du programme de recyclage du capital du FPI et de sa transition vers un FPI purement industriel), partiellement compensée par la croissance du BEN des immeubles industriels comparables et des développements achevés. Le bénéfice d'exploitation net 1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,9 % en comparaison annuelle pour atteindre 29,5 millions de dollars.

des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,9 % en comparaison annuelle pour atteindre 29,5 millions de dollars. Le FPE normalisés1) par part a diminué de 0,006 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,181 $, et FPEA normalisés1) par part a augmenté de 0,011 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,146 $.

Faits marquants pour l'année 2025 à ce jour

Achevé la transition vers un FPI purement industriel en vendant 15 immeubles commerciaux hérités, un immeuble de bureaux hérité et trois immeubles industriels pour un produit total de 71,3 millions de dollars.

Achèvement de la construction du projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, et du nouveau complexe industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés à Calgary, en Alberta. Ensemble, ces projets devraient générer un bénéfice d'exploitation net stabilisé annuel de 6,6 millions de dollars.

Conclusion de baux pour une superficie totale de 1 101 534 pieds carrés, avec une augmentation moyenne de 66 % par rapport aux loyers arrivant à échéance et aux loyers en vigueur.

Le bénéfice net s'est établi à 29,0 millions de dollars, grâce au bénéfice d'exploitation net 1) de 96,4 millions de dollars, partiellement compensé par les charges financières, les ajustements de juste valeur (pertes) et les frais généraux et administratifs.

de 96,4 millions de dollars, partiellement compensé par les charges financières, les ajustements de juste valeur (pertes) et les frais généraux et administratifs. Le bénéfice d'exploitation net 1) a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 96,4 millions de dollars, principalement grâce au bénéfice d'exploitation net 1) généré par les nouveaux immeubles industriels acquis et à la croissance du BEN des immeubles comparables, malgré la vente de 27 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels existants.

a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 96,4 millions de dollars, principalement grâce au bénéfice d'exploitation net généré par les nouveaux immeubles industriels acquis et à la croissance du BEN des immeubles comparables, malgré la vente de 27 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels existants. Le bénéfice d'exploitation net 1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,9 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 81,6 millions de dollars.

des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,9 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 81,6 millions de dollars. Les FPE normalisés 1) par part a augmenté de 0,026 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,556 $, et les FPEA normalisés 1) par part a augmenté de 0,018 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,459 $.

par part a augmenté de 0,026 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,556 $, et les FPEA normalisés par part a augmenté de 0,018 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,459 $. Les capitaux propres des détenteurs de parts ont diminué de 1,0 millions de dollars pour atteindre 1,1 milliard de dollars, soit 14,88 dollars par part et la valeur d’actif net par part1) de 12,98 dollars a diminué de 0,21 dollar, soit 1,6 %, par rapport au 31décembre 2024.



1) Mesure financière non conforme aux IFRS



Événement ultérieur

Le 2 octobre 2025, le FPI a conclu la vente des terrains excédentaires situés aux Galeries d'Anjou, au Québec, pour un produit brut de 8,5 millions de dollars (à hauteur de la participation de 50 % du FPI).



Sommaire des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ RÉSULTATS FINANCIERS Résultats d'exploitation Produits des immeubles de placement 43 295 45 529 130 071 131 036 Bénéfice d’exploitation net (BEN)1) 32 197 32 568 96 437 93 722 Bénéfice net (perte) et résultat global (perte) 3 449 (45 991 ) 28 975 41 205 BAIIA ajusté (DDA)1) 120 520 115 721 120 520 115 721 Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 17 309 17 613 52 509 48 544 FPE normalisés1), 2) 17 538 17 596 52 862 49 686 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 13 988 14 795 43 834 40 153 FPEA normalisés1), 2) 14 180 14 778 43 691 41 295 Distributions déclarées3) 15 152 15 063 45 301 44 973 BEN des immeubles comparables1) 30 080 29 281 83 122 81 343 BEN des immeubles industriels comparables1) 29 535 28 696 81 576 79 289 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) De base4) 96 928 94 137 95 132 93 675 Dilué4) 97 181 94 313 95 385 93 851 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,160 0,160 0,480 0,480 Distribution par part, dilué3), 4) 0,160 0,160 0,480 0,480 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,181 0,187 0,556 0,530 FPE normalisés par part, dilué1), 2), 4) 0,180 0,187 0,554 0,529 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,146 0,157 0,459 0,441 FPEA normalisés par part, dilué 1), 2), 4) 0,146 0,157 0,458 0,440 Ratio de distribution des FPEA1), 3) 108,3% 101,8% 103,3% 112,0% Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 106,9% 101,9% 103,7% 108,9% Ratio de distribution des FPEA normalisés, dilué1), 2), 3) 107,1% 101,9% 104,0% 109,1% Croissance du BEN des immeubles comparables1) 2,7% 4,3% 2,2% 2,6% Croissance du BEN des immeubles industriels comparables1) 2,9% 5,6% 2,9% 3,5%





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Jusqu'au premier trimestre 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants dus au vendeur de l’immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.





Au 30 septembre 2025 et au 31 décembre 2024 2025 2024 $ $ INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE Total du portefeuille Nombre d'immeubles de placement2) 87 106 Nombre d'immeubles en cours de développement - 2 Immeubles de placement juste valeur (excluant les actifs détenus en vue de la vente) 2 475 158 2 485 174 Superficie locative brute (« SLB ») (en millions de pieds carrés) (selon la participation du FPI) 12,1 12,5 Taux d'occupation industrielle - en place et engagée (fin de période)3) 96% 96% Durée moyenne pondérée des contrats de location (années) 7,0 6,8 Durée moyenne pondérée des contrats de location industriels (années) 7,0 7,0 Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel 18,5% 25,3% INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT ET LE CAPITAL Financement Endettement net1) 1 275 593 1 279 538 Ratio d'endettement net1) 48,9% 49,1% Dette nette par rapport à BAIIA ajusté1) 10,6 10,9 Dette nette ajustée par rapport à BAIIA ajusté1) 10,2 10,2 Ratio de couverture des intérêts (fois) 1,70 1,62 Ratio d'endettement garanti 23,2% 27,4% Immeubles de placement non grevés en pourcentage des immeubles de placement 47,8% 39,5% Total des actifs 2 608 129 2 604 460 Trésorerie. 14 373 11 532 Capital Total des capitaux propres (selon les états financiers consolidés condensés) 1 060 688 1 061 724 Total des capitaux propres (y compris les parts de société en commandite de catégorie B) 1 258 973 1 241 747 Nombre total de parts (en milliers)4) 97 019 94 159 Valeur d'actif net par part 12,98 13,19





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Comprend 2 immeubles (17 immeubles au 31 décembre 2024) classés comme actifs détenus en vue de la vente et un immeuble détenu en vue de développement dans lequel le FPI détient une participation de 80%. 3) Comprend les baux engagés pour une occupation future. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.

Bénéfice net

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 s'est élevé à 3,4 millions de dollars, soit une hausse de 49,4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des ajustements de juste valeur au cours du trimestre considéré, notamment des ajustements de juste valeur plus élevés des parts de catégorie B de la société en commandite de 43,3 millions de dollars et des ajustements de juste valeur des dérivés de 20,9 millions de dollars, partiellement compensés par une diminution de 15,4 millions de dollars de l'ajustement de juste valeur des immeubles de placement.

Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025 s'est élevé à 29,0 millions de dollars, soit une baisse de 12,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution de 46,4 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement, qui a été partiellement compensée par une augmentation de 15,7 millions de dollars du gain sur l'ajustement de la juste valeur des parts de catégorie B de la société en commandite, à la hausse de 13,1 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés, à la hausse de 2,7 millions de dollars du NOI et à la baisse de 2,1 millions de dollars des frais financiers.

Bénéfice d’exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 s'est élevé à 32,2 millions de dollars, soit une baisse de 0,4 million de dollars par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une diminution de 2,0 millions de dollars résultant des cessions réalisées depuis le troisième trimestre 2024, partiellement compensée par une augmentation de 0,8 million de dollars du bénéfice d'exploitation net des mêmes propriétés, des ajustements de loyers linéaires plus élevés de 0,5 million de dollars, une augmentation de 0,2 million de dollars due aux développements et extensions réalisés, et 0,1 million de dollars liés à l'amortissement des incitations aux locataires et des coûts de location.

Le bénéfice d'exploitation net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025 s'est élevé à 96,4 millions de dollars, soit une hausse de 2,7 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement attribuable à une augmentation du bénéfice d'exploitation net de 2,2 millions de dollars liée aux développements et aux agrandissements achevés, à 2,1 millions de dollars provenant de la résiliation de baux et des améliorations apportées aux immobilisations remboursées par les locataires, à 1,6 million de dollars provenant des acquisitions des immeubles industriels de placement réalisées après le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 1,8 million de dollars du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables et 0,3 million de dollars liés à des ajustements de loyers linéaires, partiellement compensés par une baisse du bénéfice d'exploitation net de 5,5 millions de dollars liée aux cessions réalisées depuis le troisième trimestre 2024.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

La perte de juste valeur sur les immeubles de placement pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 s'est élevée à 4,3 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles d'une valeur totale de 83,1 millions de dollars au cours du trimestre. Dans l'ensemble, les pertes de juste valeur enregistrées pour le portefeuille du FPI consistent principalement en 2,7 millions de dollars de dépenses en capital qui n'ont pas été jugées susceptibles d'augmenter la juste valeur des immeubles et qui ont donc été évaluées à zéro, et en une perte de 4,3 millions de dollars liée aux immeubles détenus à des fins de développement, partiellement compensée par un gain de 2,7 millions de dollars résultant de la stabilisation du bénéfice d'exploitation net et des taux de capitalisation.

La perte de juste valeur sur les immeubles de placement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025 s'est élevée à 6,6 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles d'une valeur totale de 296,0 millions de dollars au cours de la période. Dans l'ensemble, les pertes de juste valeur comptabilisées pour le portefeuille du FPI se composent principalement de 8,9 millions de dollars de dépenses en capital, nettes des ajustements qui n'ont pas été jugés susceptibles d'augmenter la juste valeur des immeubles et qui ont donc été évaluées à zéro, et de 2,8 millions de dollars liés aux ajustements du prix de vente des immeubles de placement avant leur cession, partiellement compensés par un gain de 5,1 millions de dollars lié aux immeubles détenus à des fins de développement, sur la base de l'avancement du développement par rapport à la valeur à l'achèvement.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Dans l'ensemble, le FPI prévoit désormais une croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables de son portefeuille industriel d'environ 3 % pour l'ensemble de l'année 2025, contre une croissance à un chiffre moyenne prévue précédemment. Cette baisse est principalement attribuable à des changements dans le calendrier prévu pour la location des espaces vacants. La croissance prévue du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables est principalement attribuable à la location des espaces vacants et à la mise sur le marché d'espaces à des loyers supérieurs aux loyers arrivant à échéance, ce qui permet de continuer à bénéficier des écarts positifs entre les loyers du marché et les loyers en vigueur du FPI.

Au cours du trimestre, le FPI a achevé la construction de deux importants projets de développement. Une fois entièrement loués, ces immeubles devraient générer un bénéfice d'exploitation net stabilisé annuel combiné d'environ 6,6 millions de dollars :

En septembre, le FPI a achevé un projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés sur Dennis Rd. à St. Thomas, en Ontario. Ce bâtiment a été construit pour un locataire existant. Le FPI a réalisé un rendement de 7,8 % sur les dépenses en capital pendant la phase de construction, qui s'est terminée en août 2025. À partir de septembre 2025, le FPI a commencé à générer un rendement initial contractuel de 9,0 % sur le coût total du développement, qui s'élève à 54,9 millions de dollars.

En août, le FPI a achevé la construction d'un immeuble industriel de 115 000 pieds carrés à petites baies, adjacent à un immeuble existant qu'il possède à Calgary, en Alberta. L'immeuble devrait générer un rendement initial d'environ 11 % sur un coût total de développement de 15,4 millions de dollars.

Les ratios de distribution des FPEA normalisés (dilués) pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2025 sont respectivement de 107,1 % et 104,0 %. Le FPI estime que les distributions actuelles sont viables.

Distributions de novembre et décembre

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 décembre 2025 aux porteurs de parts inscrits au 30 novembre 2025.

Le FPI versera également une distribution en espèces d'un montant de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2025.

À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance qui vise à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés dans les marchés primaires et secondaires du Canada, ainsi qu'à la possession et à la gestion de son portefeuille d'immeubles. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 87 immeubles (y compris un immeuble destiné à l'aménagement dans lequel le FPI détient une participation de 80 %) d'une superficie locative brute d'environ 12,1 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 97 022 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 71 304 000 parts du FPI et environ 25 718 000 parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Mesures financières non conforme aux IFRS

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse constituent un résumé sélectif des résultats. Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés du Fonds ainsi que les notes complémentaires pour les trois et les neuf mois clos les 30 septembre 2025 (les « états financiers »). Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables IFRS publiées par l'IASB, toutefois, les tableaux ci-dessus et d'autres parties du présent communiqué de presse contiennent des mesures financières non conformes aux IFRS ou des ratios non conformes aux IFRS qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (« GAAP » en anglais) conformément aux IFRS et qui ne doivent pas être interprétés comme une alternative au bénéfice net ou à d'autres mesures de la performance financière calculées conformément aux IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Une définition de chaque mesure financière ou ratio non conforme aux IFRS utilisé dans le présent document et une explication des raisons pour lesquelles la direction estime que la mesure est utile aux investisseurs sont intégrées par renvoi et peuvent être consultées à la page 1 du rapport de gestion du FPI pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web du FPI sous la rubrique Relations avec les investisseurs. Voir l'annexe A du présent communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures financières présentées dans les états financiers.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives qui reflètent les attentes et les projections actuelles du FPI concernant ses résultats futurs, notamment les déclarations figurant sous la rubrique « Perspectives » et celles concernant les attentes du FPI en matière de croissance du bénéfice d'exploitation net, des avantages découlant des développements et de la durabilité de ses distributions. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou qui indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient susceptibles » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer de manière significative, de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que des événements et développements ultérieurs pourraient modifier son point de vue, il décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant le point de vue du FPI à une date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs identifiés ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'influer sur le FPI.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le 30 septembre, Neuf mois clos le 30 septembre, 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation FPE $ $ $ $ $ $ Bénéfice net 3 449 (45 991 ) 49 440 28 975 41 205 (12 230 ) Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement 2 282 (280 ) 283 533 (250 ) Ajustements de juste valeur 9 876 58 961 (49 085 ) 11 434 (6 263 ) 17 697 Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) (41 ) 224 (265 ) 43 295 (252 ) Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 744 3 745 (1 ) 11 154 11 532 (378 ) Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 358 445 (87 ) 1 001 1 102 (101 ) Paiements des obligations locatives (26 ) (25 ) (1 ) (76 ) (45 ) (31 ) Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 30 30 - 90 90 - Effet net des variations non réalisées sur la dette en USD et les couvertures économiques respectives en USD (83 ) (58 ) (25 ) (395 ) 95 (490 ) Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 17 309 17 613 (304 ) 52 509 48 544 3 965 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 96 928 94 137 2 791 95 132 93 675 1 457 FPE par part, de base 0,179 0,187 (0,008 ) 0,552 0,518 0,034 FPE 17 309 17 613 (304 ) 52 509 48 544 3 965 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - - - - 628 (628 ) Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents - 18 (18 ) 107 344 (237 ) Ajout : Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 51 86 (35 ) 556 86 470 Moins : Autres ajustements non récurrents 6) 178 (121 ) 299 (310 ) 84 (394 ) FPE normalisés 17 538 17 596 (58 ) 52 862 49 686 3 176 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 96 928 94 137 2 791 95 132 93 675 1 457 FPE normalisés par part, de base 0,181 0,187 (0,006 ) 0,556 0,530 0,026 (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le 30 septembre, Neuf mois clos le 30 septembre 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 17 309 17 613 (304 ) 52 509 48 544 3 965 Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 721 ) (1 218 ) (503 ) (3 875 ) (3 591 ) (284 ) Réserve en capital3) (1 600 ) (1 600 ) - (4 800 ) (4 800 ) - Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 13 988 14 795 (807 ) 43 834 40 153 3 681 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 96 928 94 137 2 791 95 132 93 675 1 457 FPEA par part, de base 0,144 0,157 (0,013 ) 0,461 0,429 0,032 Distributions déclarées 15 152 15 063 89 45 301 44 973 328 Ratio de distribution des FPEA 108,3% 101,8% 6,5% 103,3% 112,0% (8,7)% FPEA 13 988 14 795 (807 ) 43 834 40 153 3 681 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - - - - 628 (628 ) Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents - 18 (18 ) 107 344 (237 ) Ajout Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 14 86 (72 ) 60 86 (26 ) Ajout : Autres éléments hors trésorerie6) 178 (121 ) 299 (310 ) 84 (394 ) FPEA normalisés 14 180 14 778 (598 ) 43 691 41 295 2 396 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 96 928 94 137 2 791 95 132 93 675 1 457 FPEA normalisés par part, de base 0,146 0,157 (0,011 ) 0,459 0,441 0,018 Distributions déclarées 15 152 15 063 89 45 301 44 973 328 Ratio de distribution des FPEA normalisés 106,9% 101,9% 5,0% 103,7% 108,9% (5,2%)





1) L'ajustement pour la coentreprise comptabilisée à la valeur de consolidation se rapporte à un ajustement de la juste valeur des swaps en place dans la coentreprise visant à convertir les taux d'acceptation bancaires à taux variable en taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l'immeuble de placement de la coentreprise. 2) Jusqu'au premier trimestre de 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants des obligations de loyer du vendeur dus par le vendeur de l'immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre de 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) La réserve de capital comprend les dépenses en immobilisations pour l'entretien, les incitatifs aux locataires et les frais de location. Les montants des réserves sont établis en fonction des rapports sur l'état des immeubles, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des baux, des incitatifs aux locataires et des frais de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée compte tenu de la nature fluctuante de ces dépenses en immobilisations. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B. 5) Ces ajustements correspondent à des amortissements exceptionnels dans le bilan, à des frais de remboursement anticipé d'hypothèques et à d'autres coûts liés aux cessions effectuées au cours de la période. 6) Cet ajustement correspond principalement à des pertes (gains) de change non-réalisés sur des transactions liées à des contreparties d'achat différées. Veuillez noter que les périodes comparatives pour 2024 ont été mises à jour afin de se conformer à la présentation de la période actuelle.





(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 septembre, Neuf mois clos le

30 septembre, 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation BEN des immeubles comparables $ $ $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 43 295 45 529 (2 234 ) 130 071 131 036 (965 ) Charges des immeubles de placement (11 098 ) (12 961 ) 1 863 (33 634 ) (37 314 ) 3 680 BEN 32 197 32 568 (371 ) 96 437 93 722 2 715 Ajout/(Moins): Amortissement des incitatifs à la location et des coûts de location 349 462 (113 ) 976 1 115 (139 ) Ajustements linéaires des loyers (1 721 ) (1 215 ) (506 ) (3 875 ) (3 582 ) (293 ) Développement et expansion (476 ) (270 ) (206 ) (3 532 ) (1 311 ) (2 221 ) Acquisitions (254 ) (245 ) (9 ) (4 026 ) (2 400 ) (1 626 ) Cessions (15 ) (2 009 ) 1 994 (573 ) (6 054 ) 5 481 Frais de résiliation et améliorations apportées au capital remboursées par le locataire - (10 ) 10 (2 285 ) (147 ) (2 138 ) BEN des immeubles comparables 30 080 29 281 799 83 122 81 343 1 779 BEN des immeubles industriels comparables 29 535 28 696 839 81 576 79 289 2 287





(en milliers de dollars canadiens) Derniers douze mois clos le

30 septembre 2025 2024 Variation BAIIA ajusté $ $ $ Bénéfice net 78 652 43 342 35 310 Ajout/(Moins): Charges d'intérêt nettes 53 151 53 267 (116 ) Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 14 900 15 342 (442 ) Ajustements à la juste valeur1) (27 049 ) 3 227 (30 276 ) Charges d'amortissement1), 2) (3 738 ) (3 235 ) (503 ) Perte sur la cession d'immeubles de placement 1 205 533 672 Perte (gain) de devises étrangères non réalisées (13 ) 64 (77 ) Revenus des biens immobiliers en développement 3 097 1 132 1 965 Frais de transition du personnel non récurrents 107 1 963 (1 856 ) Coûts non récurrents liés à la cession d'actifs 208 86 122 BAIIA ajusté 120 520 115 721 4 799





1) Comprend les ajustements relatifs aux investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. 2) Comprend l'amortissement des loyers linéaires, des améliorations locatives et des commissions de location.





(en milliers de dollars canadiens) 30 septembre 31 décembre 2025 2024 Dette nette ajustée $ $ Courants et non-courants : Emprunts hypothécaires 579 062 590 292 Facilités de crédit 694 925 649 836 Passifs de location 10 639 10 715 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 5 340 40 227 Endettement total 1 289 966 1 291 070 Moins : Liquidités non restreintes (14 373 ) (11 532 ) Moins : Acquisitions de biens immeubles en cours de développement (42 424 ) (79 811 ) Dette nette ajustée 1 233 169 1 199 727



