iHerb startet mit seinem jährlichen Black Friday- und Cyber Monday-Verkaufsevent in die weltweite Geschenkesaison

IRVINE, Kalifornien, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, einer der weltweit führenden Online-Händler für Gesundheits- und Wellnessprodukte, startet heute sein wichtigstes Weihnachtsgeschäft: Black Friday. Diese einmonatige Sparaktion steht Kunden weltweit zur Verfügung und gibt Käufern ausreichend Zeit, sich mit wichtigen Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln, Schönheitsprodukten, Sporternährung, Lebensmitteln und vielem mehr einzudecken.

Die Aktion startet sofort mit Rabatten vor dem Black Friday ab 20 % in zahlreichen Top-Kategorien. Die Sparmöglichkeiten werden in der Woche des Black Friday und Cyber Monday deutlich zunehmen, mit Angeboten ab 25 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.*

Die Black Friday-Saison hat sich zweifellos zu einem globalen Shopping-Phänomen entwickelt, wobei internationale Verbraucher zunehmend versuchen, Gesundheitsartikel und Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass die grenzüberschreitenden E-Commerce-Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Black Friday und Cyber Monday im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um über 40 % gestiegen sind**. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Ereignisse als weltweite Saison, in der man sich um sein persönliches Wohlbefinden kümmert und sich auf die Feiertage vorbereitet. Der Black Friday-Monat von iHerb wurde speziell entwickelt, um dieser enormen weltweiten Nachfrage gerecht zu werden.

„Das Black Friday-Shopping bei iHerb ist kein hektischer Sprint – es ist eine Zeit der Freude und der wohlüberlegten Entdeckungen“, sagte Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer bei iHerb. „Durch wöchentliche neue Sparangebote und dynamische Rabatte können Kunden überall in aller Ruhe Wellness-Produkte für den täglichen Bedarf einkaufen und sinnvolle, hochwertige Geschenke für ihre Lieben finden, ganz gleich, wo diese leben.“

Was gibt es Neues in dieser Saison?

Wöchentliche Sonderangebote: Im November werden jede Woche neue Kategorien und Marken zum Verkauf angeboten, mit hohen, gestaffelten Rabatten auf Bestseller aus dem Bereich Gesundheit und Wellness.

Im November werden jede Woche neue Kategorien und Marken zum Verkauf angeboten, mit hohen, gestaffelten Rabatten auf Bestseller aus dem Bereich Gesundheit und Wellness. Weihnachtsgeschenk-Ratgeber: Um das Schenken zu vereinfachen, präsentiert iHerb einen umfassenden Weihnachtsgeschenk-Ratgeber mit sorgfältig ausgewählten Produkten nach Interessen, Budget und Inhaltsstoffen sowie speziellen Rubriken für kleine Geschenke und frischgebackene Eltern.

Um das Schenken zu vereinfachen, präsentiert iHerb einen umfassenden mit sorgfältig ausgewählten Produkten nach Interessen, Budget und Inhaltsstoffen sowie speziellen Rubriken für kleine Geschenke und frischgebackene Eltern. Neues exklusives Geschenkset: Wir präsentieren das iHerb Exklusiv: 12 Tage Favoriten Set, eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl unserer beliebtesten Selbstpflege- und Wellness-Proben, die Sie mit 50 % Rabatt auf den regulären Verkaufspreis erhalten. Dieses limitierte Sortiment eignet sich perfekt als Geschenk oder zur persönlichen Entdeckung.

Wir präsentieren das Set, eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl unserer beliebtesten Selbstpflege- und Wellness-Proben, die Sie mit 50 % Rabatt auf den regulären Verkaufspreis erhalten. Dieses limitierte Sortiment eignet sich perfekt als Geschenk oder zur persönlichen Entdeckung. Extreme Preisvorteile bei „Specials“: Für noch größere Schnäppchen können Käufer die Seite Specials von iHerb durchstöbern, auf der beliebte Produkte mit bis zu 65 % Rabatt auf den regulären Preis angeboten werden, solange der Vorrat reicht. Black Friday Shopping-Tipp: Entdecken Sie die größten Rabatte, indem Sie die Produktauswahl sortieren und im Dropdown-Menü „Höchster Rabatt“ auswählen.

Die perfekte Lösung: iHerb-E-Geschenkkarten

Verschenken Sie Gesundheit und Auswahlmöglichkeiten ganz einfach mit den flexiblen E-Geschenkkarten von iHerb. Da Wellness eine sehr persönliche Angelegenheit ist, machen diese digitalen Karten Schluss mit dem Rätselraten, denn sie bieten Freunden und Familienmitgliedern Zugang zu einer riesigen Auswahl an hochwertigen Produkten auf der Website von iHerb. Der Bestellvorgang für die E-Geschenkkarte ist auf maximalen Komfort ausgelegt: Käufer können den Kauf in einer einfachen digitalen Transaktion abschließen, eine persönliche Nachricht hinzufügen und sogar den Versand zum perfekten Zeitpunkt planen. iHerb-E-Geschenkkarten verfallen nie und bieten somit einen echten, langfristigen Wert.

Für Affiliate- und Medienverlage

iHerb, ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wellness mit einem Nettoumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, lädt wichtige Medienvertreter aus den Bereichen Lifestyle, Beauty, Wellness und Verbraucherangebote ein, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu erkunden. Das Partnerprogramm von iHerb wird über renommierte Tier-1-Partnernetzwerke betrieben, darunter Partnerize, Impact, CJ, AWIN und YouTube Affiliates, über die Partner marktführende Provisionssätze erzielen können. Im Jahr 2024 verdienten die Affiliate-Partner von iHerb mehr als 12 Millionen US-Dollar an Provisionen, angetrieben durch die starke Konversionsrate von iHerb von 7,9 % – laut Similarweb eine der besten im E-Commerce. Weitere Informationen erhalten Sie unter affiliates@iherb.com oder auf https://www.iherb.com/info/affiliates.

Medienvertreter, die B-Roll-Material zu den Fulfillment-Aktivitäten von iHerb suchen, finden dieses unter: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

Über iHerb

iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden eine unübertroffene Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 2.000 renommierten Marken bereitstellt. Mit einer weltweiten Belegschaft von 3.000 Mitarbeitern bedient iHerb 14 Millionen aktive Kunden in 180 Ländern und 36 Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Logistikzentren in den USA, Asien und Saudiarabien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.iherb.com.

* Es können einige Ausnahmen gelten.

** Laut The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9