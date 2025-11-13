iHerb inicia la temporada global de regalos con su evento anual de ventas de Black Friday y Cyber Monday

IRVINE, California, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, uno de los minoristas en línea líderes mundiales de productos de salud y bienestar, lanza hoy su evento festivo más importante: Black Friday. Esta celebración de ahorros, que se extiende durante todo el mes, está disponible para clientes de todo el mundo, ofreciendo a los compradores tiempo suficiente para para adquirir vitaminas esenciales, suplementos, productos de belleza, nutrición deportiva, artículos de alimentación y mucho más.

La promoción comienza de inmediato con descuentos previos a Black Friday desde el 20% en numerosas categorías destacadas. Los ahorros aumentarán significativamente durante la semana del Black Friday y el Cyber Monday, con ofertas a partir del 25% de descuento en todo el sitio web. *

La temporada de Black Friday se ha convertido innegablemente en un fenómeno global de compras, con consumidores internacionales que buscan cada vez más comprar en línea productos de salud esenciales y regalos para las fiestas. Un análisis reciente indica que la actividad de comercio electrónico transfronterizo relacionada con el Black Friday y el Cyber Monday en 2024 creció más del 40% en comparación con el año anterior **, lo que demuestra que el alcance mundial del evento como una temporada para asegurar para asegurar artículos de bienestar personal y prepararse para las fiestas. El Mes del Black Friday de iHerb está diseñado específicamente para atender esta gran demanda global.

"Las compras del Black Friday en iHerb no son carrera frenética, sino una temporada de alegría y descubrimiento consciente", dijo Hyeyoung Moon, directora de ingresos de iHerb. "Al ofrecer nuevos descuentos cada semana y promociones dinámicas, los clientes pueden tomarse su tiempo para abastecerse de productos esenciales de bienestar y encontrar regalos significativos y de alta calidad para para sus seres queridos, sin importar dónde vivan".

Novedades de esta temporada

Ofertas semanales: Nuevas categorías y marcas entrarán en promoción cada semana de noviembre, con descuentos escalonados en los productos más vendidos de salud y bienestar.

Nuevas categorías y marcas entrarán en promoción cada semana de noviembre, con descuentos escalonados en los productos más vendidos de salud y bienestar. Guía de regalos para las fiestas: Para que regalar sea fácil, iHerb presenta una Guía completa de regalos para las fiestas con selecciones organizadas por intereses, presupuesto e ingredientes, además de secciones especiales para pequeños obsequios (“stocking stuffers”) y nuevos padres.

Para que regalar sea fácil, iHerb presenta una con selecciones organizadas por intereses, presupuesto e ingredientes, además de secciones especiales para pequeños obsequios (“stocking stuffers”) y nuevos padres. Nuevo set de regalo exclusivo: Presentamos el iHerb Exclusive: 12 días de favoritos , un set que presenta una colección seleccionada de nuestras muestras más populares de cuidado y bienestar personal disponibles, con un 50% de descuento sobre el precio de venta al público estándar. Esta edición limitada es ideal para regalar o para descubrir nuevos productos.

Presentamos el , un set que presenta una colección seleccionada de nuestras muestras más populares de cuidado y bienestar personal disponibles, con un 50% de descuento sobre el precio de venta al público estándar. Esta edición limitada es ideal para regalar o para descubrir nuevos productos. Descuentos extremos en “Ofertas Especiales”: Para aprovechar los mayores descuentos, los compradores pueden visitar la página de Ofertas Especiales de iHerb , donde encontrarán rebajas de hasta un 65% sobre el precio regular de los productos más populares, hasta agotar existencias. Consejo para tus compras de Black Friday: descubre los mayores descuentos ordenando la selección de productos y seleccionando la opción "Descuento más alto" en el menú desplegable.

El regalo perfecto: tarjetas de regalo electrónicas iHerb

Comparta el regalo de salud y elección con facilidad con las tarjetas de regalo electrónicas flexibles de iHerb. Conscientes de que el bienestar es algo personal, estas tarjetas digitales eliminan las conjeturas al permitir que familiares y amigos accedan a una amplia selección de productos de la más alta calidad disponibles en el sitio de iHerb. El proceso de compra de una tarjeta de regalo electrónica está diseñado para máxima comodidad: los clientes pueden completar la compra en una transacción digital simple, agregar un mensaje personalizado e incluso programar la entrega para el momento perfecto. Las tarjetas de regalo electrónicas iHerb nunca vencen, lo que proporciona un valor real y duradero.

Para afiliados y editores de medios de comunicación

iHerb, líder mundial en comercio electrónico de salud y bienestar con 2.400 millones de dólares en ventas netas en 2024, invita a los principales medios de comunicación que cubren estilo de vida, belleza, bienestar y ofertas al consumidor a explorar oportunidades de colaboración. El Programa de Afiliados de iHerb opera a través de redes de buena reputación, como Partnerize, Impact, CJ, AWIN, y YouTube Affiliates, donde los socios pueden obtener tasas de comisión líderes en el mercado. En 2024, los socios afiliados de iHerb ganaron más de 12 millones de dólares en comisiones, impulsados por una tasa de conversión del 7,9%, una de las más altas del comercio electrónico, según Similarweb. Para más detalles, comuníquese con affiliates@iherb.com o visite, https://www.iherb.com/info/affiliates.

Los medios que deseen obtener material audiovisual de las operaciones logísticas de iHerb pueden visitar: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

Acerca de iHerb:

iHerb es uno de los minoristas en línea líderes mundiales dedicado a ofrecer una selección inigualable de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar, incluyendo nutrición deportiva, belleza, baño y cuidado personal, comestibles, así como productos para cuidado de bebés y mascotas de casi 2000 marcas reconocidas. Con el respaldo de una fuerza laboral global de 3.000 miembros, iHerb atiende a 14 millones de clientes en 180 países y 36 idiomas. Su sofisticada red logística global cuenta con nueve centros de distribución con control de temperatura ubicados en EE. UU., Asia y Arabia Saudita, lo que garantiza una experiencia de compra fluida y confiable para los clientes. Fundada en 1996 y con sede en Irvine, California, iHerb tiene la misión de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos. Para más información visite, corporate.iherb.com.

* Pueden aplicarse algunas exclusiones.

** Según el Informe Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9