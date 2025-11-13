iHerb ouvre la saison internationale des cadeaux avec ses soldes annuels du Black Friday et du Cyber Monday

IRVINE, Californie, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, l’un des principaux détaillants en ligne de produits dans le domaine de la santé et du bien-être, donne aujourd’hui le coup d’envoi de son événement vedette des fêtes de fin d’année : le Black Friday. Cette célébration mondiale d’un mois, placée sous le signe des économies, est accessible à tous les clients à travers le monde et leur permet de profiter d’un large choix de vitamines, compléments alimentaires, produits de beauté, produits de nutrition sportive, produits d’épicerie et bien plus encore.

La promotion débute dès maintenant avec des pré-réductions Black Friday à partir de 20 % sur de nombreuses catégories phares. Les remises augmenteront considérablement durant la semaine du Black Friday et du Cyber Monday, avec des offres commençant à partir de 25 % de réduction sur l’ensemble du site.*

La période du Black Friday est indéniablement devenue un phénomène commercial mondial, les consommateurs internationaux étant de plus en plus nombreux à acheter en ligne leurs essentiels santé et leurs cadeaux de fin d’année. Une analyse récente indique que les transactions de commerce électronique transfrontalier liées au Black Friday et au Cyber Monday en 2024 ont augmenté de plus de 40 % en 2024 par rapport à l’année précédente**, soulignant ainsi la portée mondiale de cet événement pour répondre aux besoins de bien-être personnel et se préparer aux fêtes. Le Mois du Black Friday d’iHerb a été spécialement conçu pour répondre à cette demande internationale exceptionnelle.

« Faire ses achats du Black Friday chez iHerb n’est pas une course effrénée et stressante, mais plutôt une période de joie et de découvertes réfléchies », a déclaré Hyeyoung Moon, directrice des recettes chez iHerb. « En proposant chaque semaine de nouvelles offres et des réductions dynamiques, nous offrons à nos clients du monde entier la possibilité de prendre leur temps pour faire le plein d’essentiels bien-être et trouver des cadeaux de qualité et porteurs de sens pour leurs proches, où qu’ils se trouvent. »

Les nouveautés de cette saison

Offres hebdomadaires : chaque semaine de novembre, de nouvelles catégories et marques seront mises en promotion, avec des remises importantes et progressives sur les best-sellers santé et bien-être.

chaque semaine de novembre, de nouvelles catégories et marques seront mises en promotion, avec des remises importantes et progressives sur les best-sellers santé et bien-être. Guide des cadeaux de Noël : pour faciliter les achats de cadeaux, iHerb lance un guide des cadeaux de Noël complet avec des suggestions selon les centres d’intérêt, le budget ou les ingrédients, ainsi que des rubriques spéciales pour les petits cadeaux et les jeunes parents.

pour faciliter les achats de cadeaux, iHerb lance un complet avec des suggestions selon les centres d’intérêt, le budget ou les ingrédients, ainsi que des rubriques spéciales pour les petits cadeaux et les jeunes parents. Nouveau coffret cadeau exclusif : découvrez l’exclusivité iHerb : le coffret 12 jours de saveurs favorites , un ensemble de produits de soins et de bien-être personnel les plus appréciés, proposé à -50 % du prix de vente habituel. Cette sélection limitée est parfaite pour offrir ou se faire plaisir.

découvrez l’exclusivité , un ensemble de produits de soins et de bien-être personnel les plus appréciés, proposé à -50 % du prix de vente habituel. Cette sélection limitée est parfaite pour offrir ou se faire plaisir. Des « offres spéciales » extrêmement avantageuses : pour faire encore plus d’économies, les acheteurs peuvent consulter la page « Offres spéciales » d’iHerb, qui propose jusqu’à 65 % de réduction sur le prix normal d’une large sélection de produits populaires (dans la limite des stocks disponibles). Astuce shopping Black Friday : découvrez les réductions les plus importantes en triant la sélection de produits et en choisissant « Réduction la plus élevée » dans le menu déroulant.

Le cadeau parfait : les cartes-cadeaux électroniques iHerb

Offrez le cadeau de la santé et du choix grâce aux cartes-cadeaux électroniques flexibles iHerb. Partant du principe que le bien-être est une affaire personnelle, ces cartes numériques éliminent les incertitudes en donnant à vos amis et à votre famille l’accès à une vaste sélection de produits de qualité supérieure sur le site d’iHerb. Le processus d’achat des cartes-cadeaux électroniques est conçu pour offrir un maximum de commodité : les acheteurs peuvent effectuer le paiement via une simple transaction numérique, ajouter un message personnalisé et même programmer la livraison au moment idéal. Les cartes-cadeaux électroniques iHerb n’ont pas de date d’expiration, offrant ainsi une valeur réelle et durable.

Pour les affiliés et les médias

iHerb, leader mondial du commerce électronique dans le secteur de la santé et du bien-être avec un chiffre d’affaires net de 2,4 milliards de dollars en 2024, invite les médias spécialisés (lifestyle, beauté, bien-être, bons plans consommateurs) à explorer ses opportunités de partenariat. Le programme d’affiliation d’iHerb s’appuie sur des réseaux de premier plan, comme Partnerize, Impact, CJ, AWIN et le programme d’affiliation de YouTube, qui proposent à leurs partenaires des taux de commission parmi les meilleurs du marché. En 2024, les partenaires affiliés d’iHerb ont perçu plus de 12 millions de dollars de commissions, grâce au taux de conversion élevé de 7,9 % d’iHerb, l’un des meilleurs du secteur de l’e-commerce, selon Similarweb. Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse e-mail affiliates@iherb.com ou consultez la page Web https://www.iherb.com/info/affiliates.

Pour les médias souhaitant obtenir des images b-roll des opérations logistiques d’iHerb, veuillez consulter : https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

À propos d’iHerb

iHerb est l’un des principaux détaillants en ligne au monde à proposer une sélection unique de vitamines, minéraux, compléments alimentaires et d’autres produits dédiés à la santé et au bien-être, y compris des produits de nutrition sportive, de beauté, de toilette et de soins personnels, des produits d’épicerie, pour bébés et pour animaux de compagnie de plus de 2 000 marques de confiance. Forte d’une équipe internationale de 3 000 employés, iHerb séduit déjà 14 millions de clients dans 180 pays et 36 langues. Son réseau logistique mondial sophistiqué s’appuie sur neuf centres de traitement des commandes climatisés situés aux États-Unis, en Asie et en Arabie saoudite, garants d’une expérience d’achat fiable et fluide. Fondée en 1996 et basée à Irvine, en Californie, iHerb s’est donnée pour mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour en savoir plus, consultez le site corporate.iherb.com.

* Certaines exclusions peuvent s’appliquer.

** Selon le rapport Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9