iHerb פותחת את עונת המתנות העולמית עם אירוע המכירות השנתי של בלאק פריידי וסייבר מאנדיי

iHerb, אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם המתמחה בבריאות ואיכות חיים, משיקה היום את אירוע החג המוביל שלה: בלאק פריידי. חגיגת החיסכון הזו בת החודש זמינה ללקוחות ברחבי העולם, ומעניקה לקונים מספיק זמן להבטיח ויטמינים, תוספי מזון, מוצרי יופי, תזונת ספורט, פריטי מכולת ועוד.

המבצע יוצא מיד לדרך עם הנחות לפני בלאק פריידי החל מ-20% הנחה בקטגוריות מובילות רבות. החיסכון יגדל משמעותית בשבוע של בלאק פריידי וסייבר מאנדיי, עם מבצעים החל מ-25% הנחה בכל האתר.*

עונת הבלאק פריידי הפכה ללא ספק לתופעת קניות עולמית, כאשר צרכנים בינלאומיים מבקשים יותר ויותר לרכוש מוצרי בריאות חיוניים ומתנות לחג באינטרנט. ניתוח שנערך לאחרונה מצביע על כך שפעילות המסחר האלקטרוני חוצה הגבולות הקשורה לבלאק פריידי וסייבר מאנדיי בשנת 2024 צמחה ביותר מ-40% בהשוואה לשנה הקודמת**, מה שמדגיש את טווח ההגעה של האירוע כעונה עולמית להבטחת צרכי בריאות אישיים והכנה לחגים. חודש הבלאק פריידי של iHerb תוכנן במיוחד כדי לענות על הביקוש העולמי העצום הזה.

"קניות בבלאק פריידי ב-iHerb הן לא ספרינט מהיר וקדחתני – זו עונה של שמחה וגילוי מעמיק", אמר הייונג מון (Hyeyoung Moon), מנהל ההכנסות הראשי של iHerb. "על ידי שחרור חיסכון חדש מדי שבוע והצעת הנחות דינמיות, לקוחות בכל מקום יכולים לקחת את הזמן שלהם להצטייד במוצרי בריאות חיוניים ולמצוא מתנות משמעותיות ואיכותיות לאנשים שהם אוהבים, לא משנה היכן הם גרים".

מה חדש העונה

מבצעים שבועיים : קטגוריות ומותגים חדשים יימכרו מדי שבוע במהלך נובמבר, עם הנחות גבוהות ומדורגות על רבי מכר של בריאות ואיכות חיים.

מדריך מתנות לחגים: כדי להפוך את המתנות לחג ללא מאמץ, iHerb משיקה לראשונה מדריך מקיף למתנות לחגים עם מבחר של מתנות לפי תחומי עניין, תקציב ולפי מרכיבים, יחד עם הצעות רבות למשפחה ולהורים טריים.

ערכת מתנה בלעדית חדשה: הכירו את הסט הבלעדי של iHerb : 12 ימים של מועדפים , הכולל אוסף של דגימות הטיפוח העצמי והבריאות האישיות הפופולריות ביותר שלנו הזמינות ב-50% הנחה מהמחיר הקמעונאי הסטנדרטי. מבחר מצומצם זה מושלם למתנה או לגילוי אישי.

תמורה מעולה ל"מבצעים": למציאות גדולות עוד יותר, הקונים יכולים לעיין בעמוד המבצעים של iHerb , הכולל עד 65% הנחה על המחיר הרגיל של מוצרים פופולריים, עד גמר המלאי. טיפ לקניות בבלאק פריידי : גלו את ההנחות הגדולות ביותר על ידי מיון מבחר המוצרים ובחירת "ההנחה הגבוהה ביותר" מהתפריט הנפתח.

ההתאמה המושלמת: כרטיסי eGift של iHerb

שתפו את מתנת הבריאות והבחירה ללא מאמץ עם כרטיסי eGift הגמישים של iHerb. מתוך הכרה בכך שבריאות היא אישית, כרטיסים דיגיטליים אלה מבטלים ניחושים בכך שהם מספקים לחברים ובני משפחה גישה למבחר עצום של מוצרים איכותיים באתר של iHerb. תהליך ה-eGift Card נועד לנוחות מקסימלית: הקונים יכולים להשלים את הרכישה בעסקה דיגיטלית פשוטה, להוסיף הודעה מותאמת אישית ואפילו לתזמן את המשלוח לרגע המושלם. תוקף כרטיסי המתנה האלקטרוניים של iHerb לעולם לא יפוג, והם מספקים ערך אמיתי לאורך זמן.

לשותפים ולבעלי אתרים במדיה

iHerb, מובילה עולמית במסחר אלקטרוני בתחום הבריאות והרווחה עם מכירות נטו של 2.4 מיליארד דולר ב-2024, מזמינה כלי תקשורת מרכזיים העוסקים בעסקאות לייף סטייל, יופי, בריאות וצרכנים לבחון הזדמנויות לשותפות. תוכנית השותפים של Herb פועלת באמצעות רשתות שותפים מכובדות ברמה הראשונה, כולל Partnerize, Impact, CJ, AWIN ו-YouTube Affiliates, שבהן שותפים יכולים להרוויח שיעורי עמלה מובילים בשוק. בשנת 2024, שותפי ההפצה של iHerb הרוויחו יותר מ-12 מיליון דולר בעמלות, הודות לשיעור ההמרה הגבוה של iHerb של 7.9% - בין הטובים ביותר בתחום המסחר האלקטרוני, לפי Similarweb. לפרטים, צרו קשר עם affiliates@iherb.com או בקרו באתר https://www.iherb.com/info/affiliates.

לכלי תקשורת המחפשים צילומים של המבצעים של iHerb, בקרו בכתובת: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

אודות iHerb:

iHerb היא אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם, המחויבת להציע מבחר מנצח של ויטמינים, מינרלים, תוספי תזונה ומוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים, כולל תזונת ספורט, יופי, אמבטיה וטיפוח אישי, מכולת, טיפול בתינוקות ובחיות מחמד של יותר מ-2,000 מותגים בעלי מוניטין. iHerb נתמכת על ידי כוח עבודה גלובלי של 3,000 חברי צוות, ומשרתת יותר מ-14 מיליון לקוחות גלובליים ב-180 מדינות וב-36 שפות. הרשת הלוגיסטית הגלובלית המתוחכמת של iHerb מעוגנת על ידי שבעה מרכזי אספקה מבוקרי אקלים הממוקמים בארה"ב ובאסיה, ומספקים ללקוחות חוויית קנייה חלקה ואמינה. iHerb נוסדה בשנת 1996 וממוקמת באירווין, קליפורניה, קליפורניה, שמה לה למטרה להנגיש את הבריאות ואיכות החיים לכולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר corporate.iherb.com. למידע נוסף, בקרו באתר corporate.iherb.com.

* ייתכנו החרגות מסוימות.

** על פי דוח המסחר האלקטרוני העולמי בלאק פריידי/סייבר מאנדיי 2024

