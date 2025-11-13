iHerb Memulai Musim Pemberian Hadiah Global dengan Acara Penjualan Tahunan Black Friday dan Cyber Monday

IRVINE, California, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, salah satu peritel online terkemuka di dunia untuk produk kesehatan dan kebugaran, hari ini meluncurkan acara penjualan utama selama liburan: Black Friday. Perayaan belanja hemat selama sebulan penuh ini tersedia bagi pelanggan di seluruh dunia sehingga mereka lebih leluasa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan seperti vitamin, suplemen, produk kecantikan, nutrisi olahraga, bahan pangan, dan masih banyak lagi.

Promosi ini dimulai segera dengan diskon pra–Black Friday mulai dari 20% untuk berbagai kategori teratas. Potongan harga akan naik secara signifikan pada minggu Black Friday dan Cyber Monday, dengan promo diskon mulai dari 25% di seluruh situs.*

Musim Black Friday telah menjadi fenomena belanja global yang tak terbantahkan. Pada periode ini, semakin banyak konsumen internasional memilih untuk berbelanja produk kesehatan dan hadiah liburan secara online. Analisis terbaru menunjukkan bahwa aktivitas e-commerce lintas negara yang terkait dengan Black Friday dan Cyber Monday pada tahun 2024 tumbuh lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya.** Temuan ini menegaskan bahwa kedua acara tersebut telah menjadi musim belanja global untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pribadi sekaligus mempersiapkan liburan. Bulan Black Friday iHerb dirancang khusus untuk memenuhi permintaan global yang sangat besar ini.

“Belanja Black Friday di iHerb bukan sekadar ajang belanja cepat yang penuh hiruk-pikuk, melainkan momen penuh kebahagiaan dan penemuan yang bermakna,” ujar Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer untuk iHerb. “Dengan merilis penawaran baru setiap minggu dan memberikan diskon menarik, pelanggan di mana saja dapat meluangkan waktu untuk melengkapi kebutuhan kesehatan mereka sekaligus menemukan hadiah bermakna dan berkualitas tinggi bagi orang-orang tercinta, di mana pun mereka berada.”

Yang Baru di Musim Ini

Rilis Promo Mingguan: Sepanjang bulan November, berbagai kategori dan merek baru akan hadir dengan potongan harga besar dan bertingkat untuk produk-produk kesehatan & kebugaran terlaris.

Sepanjang bulan November, berbagai kategori dan merek baru akan hadir dengan potongan harga besar dan bertingkat untuk produk-produk kesehatan & kebugaran terlaris. Panduan Hadiah Liburan: Untuk mempermudah menemukan hadiah yang tepat, iHerb menghadirkan Panduan Hadiah Liburan yang lengkap, berisi beragam produk pilihan berdasarkan minat, anggaran, dan kandungan, serta bagian khusus untuk hadiah kecil untuk isian dalam kaus kaki Natal dan bagi orang tua baru.

Untuk mempermudah menemukan hadiah yang tepat, iHerb menghadirkan yang lengkap, berisi beragam produk pilihan berdasarkan minat, anggaran, dan kandungan, serta bagian khusus untuk hadiah kecil untuk isian dalam kaus kaki Natal dan bagi orang tua baru. Set Hadiah Eksklusif Baru: Memperkenalkan iHerb Exclusive: set 12 Days of Favorites , yang menghadirkan koleksi pilihan sampel produk perawatan diri dan kesehatan pribadi terpopuler kami dengan potongan harga 50% dari harga eceran normal. Koleksi edisi terbatas ini sangat cocok sebagai hadiah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Memperkenalkan , yang menghadirkan koleksi pilihan sampel produk perawatan diri dan kesehatan pribadi terpopuler kami dengan potongan harga 50% dari harga eceran normal. Koleksi edisi terbatas ini sangat cocok sebagai hadiah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ekstra Hemat di bagian “Spesial”: Untuk penawaran yang lebih menguntungkan, pembeli dapat mengunjungi halaman Spesial iHerb, yang menghadirkan diskon hingga 65% dari harga normal untuk berbagai produk populer, selama persediaan masih ada. Tips Belanja Black Friday: dapatkan diskon terbesar dengan mengurutkan pilihan produk dan memilih opsi “Diskon Tertinggi” dari menu tarik turun.

Pilihan Sempurna: Kartu eGift iHerb

Bagikan hadiah berupa produk kesehatan dan kebebasan memilih dengan mudah melalui Kartu eGift iHerb yang fleksibel. Karena kami memahami bahwa kebutuhan akan produk kesehatan bersifat pribadi, iHerb menghadirkan kartu digital ini. Dengan begitu, Anda tak perlu lagi menebak hadiah yang tepat untuk teman dan keluarga karena mereka bisa langsung mengakses beragam produk pilihan berkualitas tinggi di situs iHerb. Proses Kartu eGift ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal: pembeli dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi secara digital, menambahkan pesan personal, dan bahkan menjadwalkan pengiriman pada momen yang paling tepat. Kartu eGift iHerb tidak memiliki kedaluwarsa sehingga memberikan nilai yang sesungguhnya dan tahan lama.

Untuk Afiliasi dan Penerbit Media

iHerb, pemimpin global dalam e-commerce kesehatan dan kebugaran dengan penjualan bersih sebesar $2,4 miliar pada tahun 2024, mengundang outlet media utama yang meliput gaya hidup, kecantikan, kesehatan, dan promo untuk konsumen untuk menjajaki peluang kemitraan. Program Afiliasi iHerb beroperasi melalui jaringan afiliasi tingkat satu yang ternama, termasuk Partnerize, Impact, CJ, AWIN, danYouTube Affiliates, tempat mitra dapat memperoleh tarif komisi yang terkemuka di pasar. Pada tahun 2024, mitra afiliasi iHerb meraih komisi lebih dari $12 juta, yang didorong oleh rasio konversi iHerb yang kuat sebesar 7,9%, salah satu rasio konversi terbesar di e-commerce, menurut Similarweb. Untuk mengetahui detailnya, hubungi affiliates@iherb.com atau kunjungi https://www.iherb.com/info/affiliates.

Untuk outlet media yang mencari rekaman b-roll tentang operasi pemenuhan pesanan iHerb, silakan kunjungi: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

Tentang iHerb

iHerb adalah salah satu peritel online terkemuka di dunia yang khusus menawarkan pilihan terbaik untuk vitamin, mineral, suplemen, serta produk kesehatan serta kebugaran lainnya, termasuk nutrisi olahraga, kecantikan, mandi dan perawatan diri, bahan pangan, perawatan bayi dan hewan peliharaan dari lebih dari 2.000 merek tepercaya. iHerb, yang didukung oleh tenaga kerja global yang terdiri dari 3.000 anggota tim, melayani lebih dari 14 juta pelanggan aktif di 180 negara dalam 36 bahasa. Jaringan logistik global iHerb yang canggih didukung oleh sembilan pusat logistik dengan pengendalian suhu yang terletak di AS, Asia, dan Arab Saudi sehingga memberi pelanggan pengalaman belanja tanpa kendala dan dapat diandalkan. iHerb, yang didirikan pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Irvine, California, memiliki misi untuk membuat kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh dapat diakses oleh semua orang. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi corporate.iherb.com.

* Beberapa pengecualian mungkin berlaku.

** Berdasarkan The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9