iHerb, 연례 블랙프라이데이와 사이버 먼데이 세일 행사 맞아 글로벌 선물 시즌 개시

미국 캘리포니아 어바인, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 건강 및 웰니스 제품을 유통하는 글로벌 선도 기업 iHerb가 대규모 연말 행사인 Black Friday 세일을 개시한다. 이번 할인 행사는 전 세계 소비자를 대상으로 하며, 필수 비타민, 건강보조식품, 뷰티 제품, 스포츠 영양제, 식료품 등을 여유 있게 구매할 수 있도록 한 달 동안 진행된다.

프로모션은 즉시 시작되며, 다수의 탑 카테고리에서 프리 블랙프라이데이 할인이 20%부터 제공된다. 블랙프라이데이와 사이버 먼데이 주간에는 할인율이 대폭 증가해 사이트 전반에서 할인율 25%부터 특가 상품을 구매할 수 있다*.

블랙프라이데이 시즌은 단연 글로벌 최대 규모의 쇼핑 이벤트이며, 필수 건강 제품과 연말 선물을 온라인으로 구매하려는 해외 소비자들은 점점 더 증가하고 있다. 최근 통계에 따르면, 2024년 블랙프라이데이와 사이버 먼데이에 해외 전자상거래 활동은 전년 대비 40% 이상 증가했다**. 이는 개인 웰니스와 연말 준비를 위한 행사로서 이 시즌의 세계적 위상을 말해준다. iHerb의 블랙프라이데이 먼스는 이 어마어마한 글로벌 수요를 충족하고자 특별히 기획되었다.

iHerb의 최고수익책임자 문혜영은 “iHerb에서 경험하는 블랙프라이데이 쇼핑은 정신없는 속도전이 아니라, 기쁨과 배려가 있는 발견의 순간이다. 매주 새로운 할인 혜택을 공개하고 유동적인 할인율을 적용할 예정으로, 전 세계 소비자들은 거주 지역이 어디든지 여유 있게 필수 웰니스 제품을 비축하고, 사랑하는 사람들을 위해 의미 있고 품질 좋은 선물을 고를 수 있다”라고 말했다.

이번 시즌에 달라진 점

매주 공개되는 할인 딜: 11월 한 달 동안 매주 새로운 카테고리와 브랜드를 대상으로 할인을 진행하며, 건강&웰니스 베스트셀러 상품에 대해서는 단계별 할인 혜택을 제공한다.

11월 한 달 동안 매주 새로운 카테고리와 브랜드를 대상으로 할인을 진행하며, 건강&웰니스 베스트셀러 상품에 대해서는 단계별 할인 혜택을 제공한다. 연말 선물 가이드: 선물 고르는 과정을 간소화하기 위해 iHerb는 관심사, 예산, 성분별로 엄선한 추천 상품, 선물과 출산 준비 물품 셀렉션 등 종합 연말 선물 가이드를 선보인다.

선물 고르는 과정을 간소화하기 위해 iHerb는 관심사, 예산, 성분별로 엄선한 추천 상품, 선물과 출산 준비 물품 셀렉션 등 종합 연말 선물 가이드를 선보인다. 새로운 단독 선물 세트: 이번에 선보이는 iHerb 익스클루시브: 12일간 선보이는 인기 제품 세트는 엄선한 인기 셀프케어 및 개인 웰니스 샘플 컬렉션을 정가 대비 50% 할인한 가격으로 판매한다. 이 한정판은 선물 또는 제품 맛보기 용으로 최고의 선택이다.

이번에 선보이는 세트는 엄선한 인기 셀프케어 및 개인 웰니스 샘플 컬렉션을 정가 대비 50% 할인한 가격으로 판매한다. 이 한정판은 선물 또는 제품 맛보기 용으로 최고의 선택이다. 파격적인 “특가 상품”: 더 큰 할인을 바라는 쇼핑객은 재고 소진 시까지 인기 상품을 정가 대비 최대 65% 할인해 판매하는 iHerb의 Specials 페이지를 탐색하면 된다. 상품 셀렉션을 고른 뒤 드롭다운 메뉴에서 “최대 할인(Highest Discount)”을 선택하면 가장 큰 폭으로 할인하는 상품을 발견할 수 있다.

The Perfect Fit: iHerb eGift 카드

iHerb의 유연한 eGift 카드로 건강하고 특별한 선물을 손쉽게 나눌 수 있다. 웰니스는 개인에 따라 다른 만큼, 이 디지털 카드는 친구나 가족이 iHerb 사이트에서 다양한 고품질의 제품을 직접 선택할 수 있도록 해 고민을 덜어준다. eGift 카드를 구매하는 과정 또한 편의를 최대한으로 고려했다. 쇼핑객은 간편한 디지털 거래로 구매를 완료할 수 있다. 이 밖에도 원하는 메시지를 추가할 수 있고, 완벽한 순간을 위해 배송 일정을 조정하는 것도 가능하다. iHerb eGift 카드는 영구적으로 유효하기 때문에 진한 가치를 오랫동안 보장한다.

제휴사와 미디어 퍼블리셔를 위한 정보

헬스와 웰니스 전자상거래 분야의 글로벌 선도 기업으로 2024년 순매출 24억 달러를 기록한 iHerb는 라이프스타일, 뷰티, 웰니스, 소비자 할인 딜을 다루는 주요 매스컴을 대상으로 파트너십 기회를 모색하고 있다. iHerb의 제휴 프로그램은 Partnerize, Impact, CJ, AWIN, 유튜브 Affiliates 등 신뢰할 수 있는 1티어 제휴 네트워크를 통해 운영되며, 파트너들은 시장 최고 수준의 커미션율을 얻을 수 있다. 2024년, iHerb 제휴사 파트너들은 커미션으로 1200만 달러 이상을 얻었다. 이는 Similarweb에 따르면 iHerb의 전환율이 이커머스 최고 수준인 7.9%을 달성한 것에 힘입은 성과다. 더 자세한 정보는 affiliates@iherb.com로 연락하거나 https://www.iherb.com/info/affiliates를 방문해 확인할 수 있다.

iHerb의 풀필먼트 운영에 관한 B롤 영상을 찾는 매스컴은 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

iHerb 소개

iHerb, LLC는 전 세계를 선도하는 온라인 리테일러 중 하나로, 비타민, 미네랄, 건강보조식품을 비롯해 스포츠 영양제, 뷰티, 목욕·개인 관리, 식료품, 유아·반려동물 케어 제품까지 2000여 개의 신뢰받는 브랜드에서 제공하는 다양한 건강·웰니스 제품을 판매하고 있다. iHerb는 전 세계 3000명의 직원으로 구성된 글로벌 팀을 기반으로 180개국·36개 언어에서 1400만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공한다. 또한 미국, 아시아, 사우디아라비아에 위치한 9개 기후 제어형 물류센터를 중심으로 정교한 글로벌 물류 네트워크를 운영해 고객에게 원활하고 신뢰할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하고 있다. 1996년 설립돼 미국 캘리포니아 어바인에 본사를 둔 iHerb는 모든 사람에게 건강과 웰니스를 제공하는 것을 사명으로 하고 있다. 자세한 정보는 홈페이지에서 확인 가능하다.

* 일부 제품은 제외될 수 있음.

** The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report 참고.

이 보도자료와 관련된 사진 자료는 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9