iHerb Memulakan Musim Pemberian Hadiah Global dengan Jualan Tahunan Black Friday dan Cyber Monday

IRVINE, Calif., Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, salah satu peruncit dalam talian terkemuka dunia bagi produk kesihatan dan kesejahteraan, hari ini melancarkan acara percutian utamanya: Black Friday. Sambutan penjimatan selama sebulan ini tersedia kepada pelanggan di seluruh dunia, memberikan masa yang mencukupi untuk mendapatkan vitamin penting, suplemen, produk kecantikan, nutrisi sukan, barangan runcit dan banyak lagi.

Promosi ini bermula serta-merta dengan diskaun pra-Black Friday yang bermula dari 20% untuk pelbagai kategori utama. Penjimatan akan meningkat dengan ketara pada minggu Black Friday dan Cyber Monday, dengan tawaran bermula dari diskaun 25% di seluruh laman web.*

Musim Black Friday kini jelas menjadi fenomena membeli-belah global, dengan pengguna antarabangsa yang semakin cenderung membeli keperluan kesihatan dan hadiah percutian secara dalam talian. Analisis terkini menunjukkan bahawa aktiviti e-dagang rentas sempadan yang berkaitan dengan Black Friday dan Cyber Monday pada tahun 2024 meningkat lebih 40% berbanding tahun sebelumnya**, menekankan jangkauan acara ini sebagai musim global untuk memenuhi keperluan kesejahteraan peribadi dan persiapan percutian. Black Friday Month oleh iHerb direka khas untuk memenuhi permintaan global yang besar ini.

“Membeli-belah Black Friday di iHerb bukanlah satu perlumbaan yang pantas dan huru-hara—ia adalah musim kegembiraan dan penemuan yang penuh makna,” kata Hyeyoung Moon, Ketua Pegawai Hasil iHerb. “Dengan penjimatan baharu setiap minggu dan diskaun dinamik, pelanggan di seluruh dunia boleh mengambil masa untuk menyimpan stok keperluan kesihatan dan kesejahteraan serta mencari hadiah bermakna dan berkualiti tinggi untuk orang tersayang, di mana sahaja mereka berada.”

Apa Yang Baharu Musim Ini

Penurunan Tawaran Mingguan: Kategori dan jenama baharu akan ditawarkan setiap minggu sepanjang November, dengan diskaun bertingkat yang mendalam untuk produk kesihatan dan kesejahteraan yang paling laris.

Kategori dan jenama baharu akan ditawarkan setiap minggu sepanjang November, dengan diskaun bertingkat yang mendalam untuk produk kesihatan dan kesejahteraan yang paling laris. Panduan Hadiah Perayaan: Untuk memudahkan pemberian hadiah, iHerb memperkenalkan Panduan Hadiah Perayaan yang komprehensif dengan pilihan terkurasi mengikut minat, bajet dan bahan, termasuk bahagian khas untuk hadiah kecil dan ibu bapa baharu.

Untuk memudahkan pemberian hadiah, iHerb memperkenalkan yang komprehensif dengan pilihan terkurasi mengikut minat, bajet dan bahan, termasuk bahagian khas untuk hadiah kecil dan ibu bapa baharu. Set Hadiah Eksklusif Baharu: Memperkenalkan set Eksklusif iHerb: 12 Hari Kegemaran , yang menampilkan koleksi terkurasi sampel penjagaan diri dan kesejahteraan peribadi paling popular kami, ditawarkan pada potongan 50% daripada harga runcit biasa. Koleksi terhad ini sangat sesuai untuk dijadikan hadiah atau untuk penemuan peribadi.

Memperkenalkan set , yang menampilkan koleksi terkurasi sampel penjagaan diri dan kesejahteraan peribadi paling popular kami, ditawarkan pada potongan 50% daripada harga runcit biasa. Koleksi terhad ini sangat sesuai untuk dijadikan hadiah atau untuk penemuan peribadi. Nilai Hebat di Halaman “Specials”: Untuk tawaran yang lebih besar, pembeli boleh melayari halaman Specials iHerb, yang menampilkan potongan sehingga 65% daripada harga biasa untuk produk popular, selagi stok masih ada. Petua Membeli-belah Black Friday: temui diskaun terbesar dengan menyusun pilihan produk dan memilih “Diskaun Tertinggi” daripada menu lungsur.

Pilihan Sempurna: Kad eGift iHerb

Kongsi hadiah kesihatan dan pilihan dengan mudah melalui Kad eGift iHerb yang fleksibel. Menyedari bahawa kesejahteraan adalah sesuatu yang peribadi, kad digital ini menghapuskan keraguan dalam memilih dengan memberikan rakan dan keluarga akses kepada pelbagai pilihan produk berkualiti tinggi di laman iHerb. Proses Kad eGift direka untuk kemudahan maksimum: pembeli boleh menyelesaikan pembelian melalui transaksi digital yang mudah, menambah mesej peribadi, malah menjadualkan penghantaran pada waktu yang sempurna. Kad eGift iHerb tidak mempunyai tarikh luput, memberikan nilai sebenar yang berkekalan.

Untuk Rakan Niaga Afiliasi dan Penerbit Media

iHerb, peneraju global dalam e-dagang kesihatan dan kesejahteraan dengan jualan bersih sebanyak AS$2.4 bilion pada tahun 2024, menjemput saluran media utama dalam bidang gaya hidup, kecantikan, kesejahteraan, dan tawaran pengguna untuk menerokai peluang kerjasama. Program Afiliasi iHerb dijalankan melalui rangkaian afiliasi bertaraf tinggi yang bereputasi, termasuk Partnerize, Impact, CJ, AWIN dan YouTube Affiliates, di mana rakan kongsi boleh memperoleh kadar komisen yang terkemuka dalam pasaran. Pada tahun 2024, rakan afiliasi iHerb telah memperoleh lebih daripada $12 juta dalam bentuk komisen, didorong oleh kadar penukaran kukuh iHerb sebanyak 7.9%—antara yang terbaik dalam e-dagang, menurut Similarweb. Untuk maklumat lanjut, hubungi affiliates@iherb.com atau layari https://www.iherb.com/info/affiliates.

Untuk saluran media yang memerlukan rakaman b-roll operasi pemenuhan iHerb, sila layari: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

Perihal iHerb

iHerb, LLC, merupakan salah satu peruncit dalam talian terkemuka di dunia yang berdedikasi untuk menawarkan pilihan vitamin, mineral, suplemen serta produk kesihatan dan kesejahteraan lain yang tiada tandingannya, termasuk nutrisi sukan, kecantikan, mandian serta penjagaan diri, barangan runcit, penjagaan bayi dan haiwan peliharaan daripada lebih 2,000 jenama terkemuka. Disokong oleh pasukan tenaga kerja global yang terdiri daripada 3,000 ahli, iHerb memberi perkhidmatan kepada lebih 14 juta pelanggan global di 180 negara dalam 36 bahasa. Rangkaian logistik global iHerb yang canggih disokong oleh sembilan pusat logistik yang dilengkapi sistem kawalan iklim, terletak di Amerika Syarikat, Asia dan Arab Saudi, bagi memberikan pengalaman membeli-belah yang lancar dan boleh dipercayai kepada pelanggan. Ditubuhkan pada tahun 1996 dan berpangkalan di Irvine, California, iHerb sedang melaksanakan misinya iaitu untuk menjadikan kesihatan dan kesejahteraan boleh diakses oleh semua. Untuk maklumat lanjut, sila layari corporate.iherb.com.

* Beberapa pengecualian mungkin dikenakan.

** Menurut The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9