iHerb 以年度黑色星期五和网络星期一促销活动拉开全球礼品季序幕

加利福尼亚州尔湾, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的健康与保健品在线零售商 iHerb 今日正式推出其年度重磅假日促销活动：黑色星期五。 为期一个月的优惠活动面向全球顾客开放，让购物者有充足时间选购必需的维生素、营养补充剂、美容产品、运动营养品、各类杂货等商品。

促销活动即刻启动，众多热门品类提前开启黑色星期五折扣，优惠低至 8 折。 黑色星期五及网络星期一当周，全场折扣力度将大幅提升，优惠低至 75 折。*

黑色星期五购物季无疑已成为全球性的消费现象，国际消费者正越来越多地通过线上渠道购买健康必需品和节日礼品。 最新分析显示，2024 年黑色星期五与网络星期一的跨境电商交易额较上年增长逾 40%**，彰显出该活动作为全球性购物季的影响力——既满足了个人健康需求，又为节日备货提供保障。 iHerb 特别推出的“黑五购物节优惠月”活动，正是为响应这一庞大的全球消费需求而设计。

iHerb 首席营收官 Hyeyoung Moon 表示：“iHerb 的黑色星期五购物并非急匆匆的疯狂抢购，而是让你满心喜悦、用心发掘好物的时节。 通过每周推出新优惠并提供层出不穷的折扣，无论身处何地，顾客都能从容囤积健康必需品，为所爱之人寻觅有意义的高品质礼物。”

完美之选：iHerb eGift 卡

iHerb 灵活的 eGift 卡，轻松把健康与选择权馈赠亲友。 我们深知健康需求因人而异，这些数字礼品卡让亲友能自主挑选 iHerb 网站上的海量优质产品，省去猜测烦恼。 eGift 卡购买流程极致便捷：购买者可通过简单数字交易完成购买，添加个性化祝福语，甚至可预约送达时间，让礼物在完美时刻抵达。 iHerb eGift 卡永不过期，价值永续。

致联盟与媒体发布商

iHerb 作为全球健康与保健电商领域的领导者，2024 年净销售额达 24 亿美元，现诚邀生活方式、美容、健康及消费优惠领域的核心媒体机构探讨合作机遇。 iHerb 联盟计划通过 Partnerize、Impact、CJ、AWIN 及 YouTube Affiliates 等知名一级联盟网络运作，合作伙伴可获得行业领先的佣金比例。 2024 年，得益于 iHerb 高达 7.9% 的转化率，iHerb 联盟合作伙伴共获得超过 1,200 万美元的佣金——Similarweb 数据显示，该转化率在电商行业中名列前茅。 如需了解详情，请联系 affiliates@iherb.com 或访问 https://www.iherb.com/info/affiliates。

媒体机构如需获取 iHerb 履约运营的辅助镜头片段，请访问：https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

关于 iHerb

iHerb, LLC 是全球领先的在线零售商之一，致力于提供种类丰富的维生素、矿物质、补充剂和其他健康与保健产品，包括运动营养、美容美妆、沐浴和个人护理、食品百货、婴童和宠物护理用品，产品来自近 2,000 个知名品牌。 iHerb 拥有 3,000 名全球员工，为 180 个国家/地区的 1,400 万活跃全球客户提供服务，并支持 36 种语言。 凭借遍布美国、亚洲及沙特阿拉伯的九座气候可控物流中心，iHerb 打造出先进的全球物流体系，助力全球用户享受便捷、可靠的购物体验。 iHerb 成立于 1996 年，总部位于加利福尼亚州尔湾市，其使命是让所有人都能享受健康与保健。 如需了解更多信息，请访问 corporate.iherb.com。

