iHerb 以年度黑色星期五及網絡星期一促銷活動啟動全球送禮季

加州爾灣, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的健康和保健網上零售商之一 iHerb，於今天宣佈啟動年度重頭節日活動：黑色星期五。 這場為期一個月的減價慶典向全球顧客開放，讓消費者有充足時間選購必需維他命、營養補充劑、美容產品、運動營養品、雜貨等眾多商品。

推廣活動即日起展開，眾多熱門類別產品提早設有低至 8 折的黑色星期五折扣。 優惠幅度將於黑色星期五及網絡星期一當週大幅提高，全站商品折扣低至 75 折。*

黑色星期五購物季無疑已演變為全球消費現象，國際消費者越來越傾向透過網上平台選購健康必需品及節日佳禮。 最近分析顯示，2024 年與黑色星期五及網絡星期一相關的跨境電子商務活動較去年增長逾 40%**，足證此盛事已成為全球消費者採購個人保健需求及預備節日的全球購物季。 iHerb 黑色星期五全月活動專為滿足這龐大的全球需求而精心設計。

iHerb 收益總監 Hyeyoung Moon 表示：「iHerb 的黑色星期五購物並非急促慌亂的匆忙搶購，而是充滿歡樂的購物季節，有待細意發掘。 透過每週推出全新優惠及提供靈活折扣，全球各地顧客皆可悠然從容地選購保健必需品，並為所愛之人挑選意義非凡的優質好禮，而不受地域限制。」

本季全新亮點

每週精選優惠： 整個 11 月每週均有全新品類及品牌加入推廣，健康保健暢銷品更有層層遞進的超值折扣。

整個 11 月每週均有全新品類及品牌加入推廣，健康保健暢銷品更有層層遞進的超值折扣。 節日送禮指南： 為使送禮更加輕鬆簡易，iHerb 首度推出全面 節日送禮指南 ，精選推薦按興趣、預算及成分劃分，並設有聖誕襪小禮及新手爸媽專區。

為使送禮更加輕鬆簡易，iHerb 首度推出全面 ，精選推薦按興趣、預算及成分劃分，並設有聖誕襪小禮及新手爸媽專區。 全新獨家禮品套裝： 誠意推出 iHerb 獨家「12 日心頭好」 套裝，薈萃最受歡迎的自我呵護與個人健康試用裝精選組合，以標準零售價半價發售。 此限量組合非常適合送禮，亦可自我探索。

誠意推出 套裝，薈萃最受歡迎的自我呵護與個人健康試用裝精選組合，以標準零售價半價發售。 此限量組合非常適合送禮，亦可自我探索。 「特價品」終極優惠：追求更大折扣的顧客可瀏覽 iHerb 特價產品專頁，熱門產品價格低至日常售價 35 折，數量有限，售完即止。 黑色星期五購物貼士：對產品選擇排序，從下拉選單中點選「最高折扣」，即可發掘最大優惠。

完美之選：iHerb 電子禮品卡

透過 iHerb 靈活便利的電子禮品卡，輕鬆傳遞健康與自主選擇的禮物心意。 我們明白健康保健屬個人私事，這些電子禮品卡正正能讓親友盡情選購 iHerb 網站上琳琅滿目的優質產品，省卻揣測心意的麻煩。 電子禮品卡的購買流程設計方便無比：顧客只要透過簡單的數碼交易即可完成購買，添加個人化訊息，甚至能預約在完美時機送達。 iHerb 電子禮品卡永不過期，帶來真正歷久不衰的價值。

致聯營夥伴及媒體發佈商

iHerb 是健康養生電子商務的全球龍頭，2024 年淨銷售額為 24 億美元，現特此邀請報導生活時尚、美妝、養生及消費者優惠的重要媒體，開拓合作機會。 iHerb 聯營計劃透過信譽良好的一級聯營網絡運作，包括 Partnerize、Impact、CJ、AWIN 及 YouTube Affiliates，合作夥伴可從中賺取領先市場的佣金比率。 根據 Similarweb 的數據，iHerb 聯營合作夥伴在 2024 年賺取超過 1,200 萬美元的佣金，由 iHerb 高達 7.9% 的強勁轉化率推動而產生，此轉化率在電商業界名列前茅。 欲了解詳情，請發送電郵至 affiliates@iherb.com 或瀏覽 https://www.iherb.com/info/affiliates。

媒體機構如需 iHerb 物流營運補充影片，請瀏覽：https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

關於 iHerb

iHerb, LLC 是專門提供維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的全球頂尖網上零售商之一，卓越的產品系列無可比擬，當中包括來自近 2,000 個信譽昭著品牌的運動營養、美容、沐浴及個人護理、雜貨、嬰兒及寵物護理用品。 在全球 3,000 名團隊工作人員的支援下，iHerb 於全球 180 個國家/地區，以 36 種語言為超過 1,400 萬環球客戶提供服務。 iHerb 精密的全球物流網絡，由美國、亞洲和沙特阿拉伯的九個溫度控制物流中心為基礎，為客戶提供無縫可靠的購物體驗。 iHerb 在 1996 年成立，總部設於加州爾灣市，公司的使命是要讓所有人都能享有健全身心。 欲了解更多資訊，請瀏覽 corporate.iherb.com。

*優惠或不適用於部份商品。

**數據來自《2024 年全球電子商務黑色星期五/網絡星期一報告》

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9