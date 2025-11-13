Sesión temática del Premio Shanghái 2025 celebrada en Bogotá

BOGOTÁ, Colombia, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 1 de noviembre, centrado en construir un futuro urbano sostenible para todos, se llevó a cabo en Bogotá, la capital de Colombia, el evento paralelo de la Conmemoración Global del Día Mundial de las Ciudades 2025 y la sesión temática del Premio Global al Desarrollo Sostenible en las Ciudades (Premio Shanghái).

Aproximadamente 100 participantes, incluidos representantes del gobierno chino, ONU-Hábitat, ciudades ganadoras, ciudades invitadas, expertos y académicos, asistieron al evento.

Gu Honghui, consejero del gobierno que representa al alcalde de Shanghái, dijo en su discurso de apertura que el Día Mundial de las Ciudades y el Premio Shanghái pueden servir como plataforma para fomentar el pensamiento global con la acción local.

Enfatizó la necesidad de abordar conjuntamente desafíos severos, como la crisis climática, la protección ambiental y la seguridad regional, y de hacer realidad la visión común de "Mejor ciudad, mejor vida".

Las cinco ciudades ganadoras de la tercera edición del Premio Shanghái este año son: Bogotá, Colombia; Argel, Argelia; Incheon, Corea del Sur; Medina, Arabia Saudita; y Espoo, Finlandia.

Los representantes de las cinco ciudades ganadoras expresaron su sincero agradecimiento a los organizadores. Centrándose en los temas centrales del premio de este año, que incluyen vivienda de calidad y segura para necesidades diversas, juventud liderando comunidades vibrantes, desarrollo innovador para la prosperidad y desarrollo urbanos bajo en carbono y resistente al clima, compartieron sus prácticas innovadoras y experiencias exitosas en la gobernanza urbana.

El Premio Shanghái fue establecido conjuntamente por ONU-Hábitat y el Gobierno Popular Municipal de Shanghái en 2022. Su objetivo es reconocer a las ciudades que han logrado avances significativos en el desarrollo sostenible recientemente, con el fin de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Nueva Agenda Urbana, y avanzar en el proceso global de desarrollo sostenible.

Esta es la primera vez que la sesión temática del Premio Shanghái se realiza en el extranjero. Los expertos participantes coincidieron en que los casos de las ciudades ganadoras de este año demuestran plenamente que el concepto de desarrollo centrado en las personas es la clave para resolver los desafíos urbanos globales.

Estas ciudades han aportado sabiduría y fortaleza para construir un futuro urbano más equitativo, inclusivo y sostenible, ya que el Premio Shanghái se está convirtiendo cada vez más en una plataforma importante para que las ciudades de todo el mundo compartan las mejores prácticas y colaboren en el desarrollo sostenible.

Fuente: Evento paralelo de la Conmemoración Global del Día Mundial de las Ciudades 2025