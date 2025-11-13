Telenor samler IoT-virksomheten – etablerer en global IoT-enhet

(Fornebu, 13. november 2025) Telenor tar et viktig steg i sin IoT-strategi ved å samle den nordiske IoT-virksomheten under Telenor Connexion og skape en samlet global IoT-aktør. Dette styrker Telenors posisjon som en ledende leverandør av administrerte IoT-løsninger og gir kundene et mer strømlinjeformet, skalerbart og innovativt tjenestetilbud.

– Dette handler om å utnytte skala og øke veksttakten. Ved å samle IoT-kompetansen under Telenor Connexion og vårt porteføljemerke Telenor IoT, bygger vi en sterkere plattform for å betjene kunder både i Norden og globalt. Det gjør at vi kan gripe mulighetene i et raskt voksende marked, sier Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp.

Det globale markedet for administrerte IoT-tjenester, utenfor Kina, er forventet å nå rundt 30 milliarder amerikanske dollar innen 2030, drevet av økende etterspørsel etter tilkoblede enheter innen blant annet bilindustri, produksjon og smarte byer. Gjennom å samle den nordiske IoT-virksomheten styrker Telenor IoT sin ledende posisjon i regionen og legger til rette for videre vekst, samtidig som selskapet tilpasser seg endringer i markedet.

Som en del av konsolideringen vil Telenor overføre sin IoT-virksomhet fra de nordiske markedene til sin spesialiserte IoT-enhet, Telenor Connexion. Dette innebærer at millioner av SIM-kort og betydelige løpende inntekter flyttes til enheten. I tillegg vil Telenor IoT etablere to nye juridiske enheter i Finland og Norge for å styrke den nordiske organisasjonen, øke lokal tilstedeværelse og gi enda bedre støtte til kundene.

– I Norge vil Telenor fortsette å investere i IoT som en del av kjernevirksomheten – særlig innen samfunnskritiske og nasjonalt forankrede løsninger der lokal tilstedeværelse er avgjørende. På samme måte vil DNA i Finland videreutvikle sin lokale IoT-virksomhet i tett samarbeid med Telenor Connexion, sier Mats Lundquist, administrerende direktør i Telenor Connexion og leder for Telenor IoT.

Satser på topp 5-posisjon globalt

Etter 20 år med målrettede investeringer har Telenor blitt en av verdens største IoT-aktører, og har nylig passert en milepæl med over 25 millioner IoT-enheter i bruk. Alt fra Volvo-biler og vannpumper til gressklippere og smarte musefeller bruker IoT-tjenester fra Telenor. I 2024 omsatte Telenors IoT-virksomhet for 1,7 milliarder kroner, og selskapet har ambisiøse mål om videre vekst.

– Vi har høye vekstambisjoner, og vår visjon er å være blant de fem største IoT-aktørene globalt, utenfor Kina. Ved å samle IoT-virksomheten under Telenor Connexion skaper vi en sterkere og mer smidig organisasjon som kan akselerere innovasjon og levere IoT-tjenester i verdensklasse, sier Lundquist.

Overgangen forventes fullført i løpet av januar 2026, uten at det får konsekvenser for eksisterende kunder. Kundene vil fortsatt motta samme høye kvalitet i tjenestene, og Telenor vil fortsette å utvikle og støtte deres IoT-løsninger.

Om Telenor IoT og konsolideringen:

Telenors globale virksomhet innen Internet of Things (IoT) opererer under merkenavnet Telenor IoT.

Telenor Connexion er Telenor-konsernets spesialiserte IoT-enhet og vil fortsette å levere tjenester under Telenor IoT-merkevaren.

For å styrke skalafordeler og effektivitet samler Telenor sin IoT-virksomhet fra Telenor Norge og DNA (Finland) i Telenor Connexion.

Den nye organisasjonen samler all Telenors nordiske IoT-kompetanse og tekniske kapasitet for å gi enda bedre støtte til kunder i Norden og globalt.

De nordiske forretningsenhetene, inkludert Telenor Norge og DNA, vil fortsette å tilby IoT-tilkobling og private 5G-nettverkstjenester til sine hovedsegmenter.

To nye juridiske enheter, Telenor IoT Oy og Telenor IoT A/S, etableres for å styrke den lokale tilstedeværelsen i hvert marked.

Pressekontakt:

David Fidjeland, Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com