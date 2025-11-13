Trading update Q3 2025: een nieuw recordjaar krijgt vorm

Hoogtepunten derde kwartaal 2025
- De groepsomzet over negen maanden overschreed 3 miljard euro, een stijging met 3% jaar over jaar
- Het orderboek bedroeg 7,5 miljard euro, tegenover 7,1 miljard euro vorig jaar
- Het management bevestigt opnieuw zijn verwachting dat de omzet voor het volledige jaar minstens in lijn zal liggen met 2024 en verwacht een sterke verbetering van de EBITDA, met de EBITDA-marge in de range van 20% tot 22%
- DEME’s nieuwe offshore installatieschip Norse Wind werd volgens planning in oktober opgeleverd, en zal in de eerste helft van 2026 in gebruik worden genomen
Bijlage