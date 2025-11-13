NORBIT – Resultater for tredje kvartal 2025

Trondheim, 13. november 2025:

I tredje kvartal leverte NORBIT inntekter på 505,4 millioner kroner, en økning på 36 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2024. Rapportert EBIT-resultat var 75,4 millioner kroner, tilsvarende en margin på 15 prosent.

For årets første ni måneder leverte NORBIT inntekter på 1 711,5 millioner kroner, opp 43 prosent fra samme periode i fjor, med EBIT-resultatet på 377,0 millioner kroner, en økning på 92 prosent fra tilsvarende periode i 2024.

Oceans segmentet rapporterte inntekter på 192,4 millioner kroner, en økning på 22 prosent fra tredje kvartal 2024, drevet av sterkt sonarsalg. EBIT-marginen for segmentet var 21 prosent.

Connectivity segmentet rapporterte inntekter på 107,5 millioner kroner, en nedgang på 3 prosent, med en EBIT-margin på 15 prosent. Nedgangen skyldtes lavere leveranser av On-Board Units, ettersom enkelte ordre ble utsatt til fjerde kvartal.

Product Innovation & Realization (PIR) segmentet rapporterte en inntektsvekst på 96 prosent til 224,1 millioner kroner, med en EBIT-margin på 18 prosent. Økningen skyldtes i stor grad sterkere etterspørsel fra forsvars- og sikkerhetssektoren.

«Det er gledelig å se at kundene våre fortsetter å vise sterk tillit til NORBIT. Tredje kvartal har normalt noe lavere aktivitet, likevel har vi etter årets første ni måneder allerede nådd en omsetning på linje med hele 2024, med et akkumulert EBIT-resultat som er nesten doblet fra samme periode i 2024. Vi beveger oss med god fart mot nok et rekordår, over målene som ble satt ved inngangen til året og i tråd med den høyere ambisjonen som ble annonsert etter andre kvartal», sier konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet i NORBIT.

Med bakgrunn i NORBITs utsikter, solide balanse og finansielle posisjon har styret besluttet å utbetale et ekstraordinært utbytte på 3,00 kroner per aksje basert på regnskapsåret 2024, slik at samlet utbytte for året blir 6,00 kroner per aksje.

Utsiktene for NORBIT er fremdeles positive, og årsinntektene forventes å ende mellom 2,5 og 2,6 milliarder kroner, mens EBIT-marginen anslås å bli mellom 24 og 25 prosent for året.

«Stegene vi tar i år gir oss et solid moment inn i 2026. Etter hvert som vi vokser og leverer på det kundene forventer av oss, blir vi betrodd større og mer betydningsfulle oppgaver. Dette bekrefter strategien vår, tuftet på markedsdrevet innovasjon og en bedriftskultur der våre kolleger virkelig lever etter vår kjerneverdi nummer én: We deliver. Det gir oss mot til å fortsette å Explore More, samtidig som vi opprettholder fokuset på lønnsom vekst», sier Weisethaunet.

