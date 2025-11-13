„Tesonet Global“ didina savo akcijų paketą „Artea“ banke

Viena didžiausių AB „Artea“ banko akcininkių „Tesonet“ įmonių grupei priklausanti holdingo bendrovė „Tesonet Global“ sandoriais „Nasdaq“ Baltijos biržoje padidino akcijų paketo dalį iki 6,1 proc.
„Džiaugiamės, kad viena pagrindinių „Artea“ banko akcininkių „Tesonet Global“ ir toliau demonstruoja pasitikėjimą „Artea“ perspektyvomis ir mato vertę mūsų strateginės transformacijos kelyje“, – sako „Artea“ banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.
„Artea“ banko Stebėtojų tarybos narys ir vienas „Tesonet Global“ valdančios „Tesonet“ įmonių grupės akcininkų bei vadovų Tomas Okmanas, teigia, kad tai yra nuoseklus žingsnis, vertinant „Artea“ komandos darbą: „Matome veržlią komandą, keliančią ambicingus tikslus ir nuosekliai stiprinančią didžiausią lietuviško kapitalo banką – tai tvirtas pagrindas tvariam augimui. Tikime, kad pasirinktas kelias ilgalaikėje perspektyvoje leis ne tik pasiūlyti pažangiausius finansinius sprendimus, bet ir kurti dar daugiau vertės „Artea“ klientams“.
„Tesonet Global“ akcijų paketas „Artea“ banke siekia 6,1 proc. Didžiausiai banko akcininkei „Invaldos INVL“ grupei priklauso 19,9 proc., „Girteka Logistics“ valdytojai „Willgrow“ – 9,1 proc., ERPB – 7,4 proc., įkūrėjui A. Butkui ir su juo susijusioms šalims – 5,5 proc. o G. Kateivai ir su juo susijusioms šalims – 5,1 proc. akcijų. Likusi „Artea“ banko akcijų dalis – institucinių ir mažmeninių investuotojų rankose.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447