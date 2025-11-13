Michelin: Disclosure of trading in own shares - November 13, 2025

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : November 13th, 2025

Issuer NameIssuer codeTransaction
date		ISIN CodeDaily total volume (in number of actions)Daily weighted average price of shares acquiredPlatform
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05213.11.2025FR001400AJ45895 14227,9285 eurosOver-the-counter
Issuer NameIssuer codePSI
Name		Issuer CodeTransaction date 

ISIN Code 		Unit PriceCurrencyQuantity boughtPlatformTransaction reference numberBuyback objective
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6313.11.2025 FR001400AJ4527,9285Euro895 142Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P8313.11.2025 FR001400AJ4527,9285Euro895 142Over-the-counter5309224Cancellation

