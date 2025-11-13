Indfrielse af Hybrid Kernekapital på 262 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr.13/2025 | 13. november 2025

Danske Andelskassers Bank indfrier den 15. december 2025 den hybride kernekapital på 262 mio. kr., som blev optaget den 15. december 2020.

Indfrielsen sker på baggrund af bankens stærke finansielle styrke og bliver ikke erstattet med et nyt lån. Indfrielsen sker efter forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

Indfrielsen vil reducere bankens i forvejen høje kapitalmæssige overdækning med 2,3 procentpoint. Kapitalprocenten falder i den forbindelse fra 31,6 % til 28,6 % opgjort pr. 30. september 2025.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til bankdirektør Alma Lund Høj på telefon 87 99 31 53 eller ahj@andelskassen.dk

