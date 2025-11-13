Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 28. oktober 2025 vedrørende offentliggørelsen af tilbudsdokumentet vedrørende det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat af Kongeriget Danmark via Finansministeriet, offentliggør Københavns Lufthavne A/S dags dato en redegørelse fra bestyrelsen udarbejdet i overensstemmelse med § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud.
- Meddelelse om offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende pligtmæssigt overtagelsestilbud
- CPH Board Statement (DAN)