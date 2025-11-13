Meddelelse om offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende pligtmæssigt overtagelsestilbud

Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 28. oktober 2025 vedrørende offentliggørelsen af tilbudsdokumentet vedrørende det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat af Kongeriget Danmark via Finansministeriet, offentliggør Københavns Lufthavne A/S dags dato en redegørelse fra bestyrelsen udarbejdet i overensstemmelse med § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud.

