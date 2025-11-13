Bukti Bertemu Tujuan: Datavault AI Menghargai Veteran dengan Valor Preservation Coin dan Mempersembahkan VerifyU™ di Washington, D.C.

PHILADELPHIA, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan penglibatan digital, telah menyempurnakan siri acara Veterans Week di Washington, D.C., di mana ia mempersembahkan Valor Preservation Coin serta platform pengesahan kredensial VerifyU™ kepada pembuat dasar, veteran dan rakan industri.

Pada 9, 10 dan 11 November, Datavault AI telah mengambil bahagian dalam Grand Marshal Dinner di Ronald Reagan International Trade Center, Third Annual Veterans Day Parade serta Demonstrasi Teknologi di Phoenix Park Hotel. Acara-acara ini telah meningkatkan keterlihatan nasional syarikat dan menyerlahkan peranan Datavault AI yang semakin berkembang dalam membina sistem bertaraf kerajaan yang dipercayai untuk melindungi keaslian dan memelihara identiti yang telah disahkan.

Inisiatif Valor Preservation Coin and VerifyU™

Valor Preservation Coin merupakan komponen utama dalam platform pengesahan kredensial VerifyU™ milik Datavault, yang menyokong rang undang-undang yang dicadangkan, H.R. 327 – Valor Earned Not Stolen Act of 2025. Inisiatif ini memperkenalkan rangka kerja lejar digital untuk mencegah tuntutan palsu berkaitan perkhidmatan ketenteraan dengan mendigitalkan dokumen pelepasan DD214, selaras dengan piawaian keselamatan data DoD, NIST, FISMA dan VA.

Valor Preservation Coin Datavault berfungsi sebagai kredensial bertoken dalam ekosistem selamat ini, membolehkan veteran mengesahkan perkhidmatan mereka melalui bukti berasaskan lejar digital yang tidak boleh diubah, sambil menghalang tuntutan tidak sah atau penyamaran identiti. Datavault berada pada kedudukan unik untuk menyediakan perkhidmatan ini melalui perlindungan harta intelek serta keupayaan melaksanakan pengiktirafan dan pengesahan kredensial di bawah rangka kerja tersebut.

Melalui kerjasama dengan Burke Products, Datavault kini giat menerokai peluang kontrak kerajaan sumber tunggal untuk pengesahan kredensial, identiti digital dan pengesahan data — mengembangkan misi sosial ini menjadi penyelesaian komersial yang mampan dengan potensi hasil berulang jangka panjang.

Datavault AI Telah Mempersembahkan Set Teknologi Lengkap di Acara Hari Veteran Kebangsaan

Sepanjang siri acara tersebut, Datavault AI mempamerkan keseluruhan rangkaian teknologinya — termasuk sistem pengesahan kredensial VerifyU™, platform ADIO® (data-over-sound), dan Valor Preservation Coin, iaitu token berasaskan lejar digital yang direka untuk melindungi keaslian, identiti serta legasi. Pada 10 November, Datavault AI telah mempersembahkan platform VerifyU™ dan sistem penglibatan holografik DVHolo™ kepada pegawai kerajaan, wakil ketenteraan dan organisasi veteran dalam demonstrasi teknologi eksklusif di Phoenix Park Hotel, Washington, D.C. Pembentangan tersebut menyerlahkan keupayaan Datavault AI dalam menyediakan pengesahan kredensial masa nyata yang disahkan melalui lejar digital serta visualisasi data mersif — sekali gus menegaskan peranan syarikat yang semakin berkembang dalam inovasi persekutuan, pertahanan dan inisiatif identiti selamat.

Mengimbas kembali Hari Veteran, Demonstrasi Teknologi Datavault pada 10 November dan potensi teknologi mudah diakses secara lebih meluas, Monica Desai — pengasas Tech Policy Advisors dan bekas ketua Consumer and Governmental Affairs Bureau serta Media Bureau di Federal Communications Commission (FCC) — berkata:

“Hari Veteran mengingatkan kita tentang tanggungjawab bersama untuk memastikan setiap veteran kekal berhubung dan termaklum. Teknologi Datavault AI adalah contoh inspirasi bagaimana inovasi boleh membuka peluang baharu, meningkatkan kebolehcapaian dan kebebasan baharu kepada mereka yang telah berkhidmat. “Teknologi yang bersifat perintis ini mewakili sempadan baharu dalam cara kita berkongsi maklumat. Ia adalah langkah menarik ke arah masa depan di mana inovasi dan kebolehcapaian berkembang seiring.”

Third Annual Veterans Day Parade dan Grand Marshal Dinner

Mewakili Datavault AI pada 9 November, Sonia Choi, Ketua Pegawai Pemasaran dan Pengasas Bersama syarikat, dengan bangganya menyertai Third Annual Veterans Day Parade, bersama pemimpin terkemuka, veteran dan organisasi untuk menghormati anggota perkhidmatan Amerika. Datavault AI turut berperanan sebagai penyokong dan penaja rasmi acara tersebut, menegaskan komitmennya terhadap teknologi yang memelihara keaslian, meningkatkan kebolehcapaian dan meraikan khidmat negara. Melalui penyertaannya, syarikat ini mengukuhkan dedikasinya untuk memperkasa komuniti dan memacu inovasi yang menghubungkan tujuan, patriotisme dan kemajuan.

Di Grand Marshal Dinner sebelum ini pada 7 November lalu, Choi telah berinteraksi dengan pegawai kanan tentera serta pemimpin teknologi dan dasar yang berpengaruh untuk membincangkan strategi pelaksanaan bagi pendigitalan kredensial persekutuan dan inisiatif keselamatan data. Jemputan dan penyertaan syarikat dalam Grand Marshal Dinner anjuran National Veterans Parade Foundation di Ronald Reagan Building, Washington, D.C. menandakan pengiktirafan kebangsaan yang semakin meningkat terhadap kepimpinan Datavault AI dalam teknologi pengewangan data dan pengesahan yang selamat. Semasa pembentangan pada malam tersebut, sistem paparan holografik Datavault AI dan Valor Preservation Coin dipaparkan di pentas, menunjukkan bagaimana inovasi syarikat ini mentakrifkan semula kepercayaan, identiti serta pengesahan dalam aplikasi sektor awam dan swasta.

Sepanjang siri acara ini, Datavault mengukuhkan peranannya yang semakin berkembang sebagai rakan teknologi kebangsaan untuk identiti yang telah disahkan dan pengesahan kredensial digital. Dengan menghubungkan inovasi kepada akauntabiliti, syarikat ini terus memajukan misinya untuk membina sistem bukti yang selamat bagi veteran, institusi dan orang awam — dengan ketelusan dan kepercayaan yang boleh diukur.

“Penyertaan dalam acara kebangsaan bersejarah ini merupakan satu pencapaian penting bagi Datavault AI,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Teknologi kami dibina khusus untuk menghubungkan budaya, kerajaan serta perdagangan dengan cara yang memperkukuh kepercayaan dan ketelusan. Valor Preservation Coin melambangkan misi tersebut — memastikan bukti selaras dengan tujuan serta identiti yang telah disahkan kekal utuh dan dilindungi.”

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan Pandang ke Hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertai dengan perkataan yang menunjukkan jangkaan terhadap peristiwa atau hasil masa depan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “menjangka”, “berhasrat”, “menjangkakan”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “merancang”, “meramalkan”, “berpotensi”, “nampak”, “mencari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, atau ungkapan yang membawa maksud yang serupa. Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai peristiwa masa hadapan, Valor Preservation Coin milik Datavault AI, potensi untuk Datavault AI mengembangkan platform pengesahan kredensial VerifyU dan teknologi penglibatan ADIO melepasi sektor akademik dan perusahaan ke dalam industri hiburan dan kehidupan malam, strategi perniagaan Datavault AI, objektif jangka panjang dan rancangan pengkomersialan, teknologi semasa dan yang bakal dibangunkan, pembangunan yang dirancang dan potensi kelulusan serta potensi penerimaan pasaran serta peluang pasaran yang berkaitan serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI. Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidakpastian ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik, dan perniagaan secara umum; risiko berkaitan keputusan mana-mana prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak berhubung Valor Preservation Coin; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan memasarkan teknologi dengan berjaya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan kakitangan utama; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau menerima kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak menerima kelulusan; risiko berkaitan ketidakpastian mengenai laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI mungkin telah melebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima pakai teknologi baharu, atau perkongsian; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulang; risiko peraturan dan harta intelek; risiko kegagalan untuk merealisasikan manfaat yang dijangkakan daripada transaksi sebenar dan yang dicadangkan oleh Syarikat; serta risiko dan ketidakpastian lain yang dinyatakan dari masa ke semasa dalam pemfailan Datavault AI dengan SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa depan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

