Suunnattu osakeanti NVIDIAlle on saatu päätökseen – muutos Nokian osakkeiden kokonaismäärässä

Espoo – Nokia Oyj:n (“Nokia”) 28.10.2025 tiedottama suunnattu osakeanti NVIDIA Corporationille (“NVIDIA”) on saatu päätökseen. Yhteensä 166 389 351 uutta Nokian osaketta (NOKIA) on tänään rekisteröity kaupparekisteriin ja liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Uudet osakkeet toimitetaan NVIDIAlle American Depositary Shares -osaketalletustodistusten muodossa.

Nokian osakkeiden kokonaismäärä osakeannin loppuunsaattamisen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 5 742 239 696. Uudet osakkeet vastaavat noin 2,90 prosenttia kaikista Nokian osakkeista.

Uusien osakkeiden odotetaan tulevan hyväksytyiksi kaupankäynnin kohteeksi muiden Nokian osakkeiden (NOKIA) kanssa Nasdaq Helsingissä arviolta 14.11.2025. Nokia tiedotti 4.11.2025 aikomuksestaan hakea osakkeidensa listalta poistamista Euronext Pariisista. Edellyttäen, että osakkeiden listalta poistaminen saatetaan päätökseen, uusia osakkeita ei tulla listaamaan Euronext Pariisiin.

