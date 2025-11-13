Eviden dévoile BullSequana XH3500, une plate-forme de supercalcul faisant converger IA et HPC

Paris, France – 13 novembre 2025 – Eviden, la branche produits d’Atos Group, leader du calcul avancé, annonce aujourd'hui le lancement du BullSequana XH3500, son nouveau supercalculateur conçu pour prendre en charge la convergence du calcul haute performance (HPC) et de l'intelligence artificielle (IA). Conçu pour aller au-delà de l’exascale, le BullSequana XH3500 combine un environnement matériel de pointe avec un écosystème complet de logiciels et d'applications, pour aider les organisations à accélérer les découvertes scientifiques, l'innovation industrielle et les percées basées sur l'IA.

S'appuyant sur plus de deux décennies de leadership HPC, le BullSequana XH3500 représente une évolution naturelle du BullSequana XH3000, affinant la stratégie de calcul hybride d’Eviden et exploitant les bases technologiques posées par son prédécesseur.

Avec des performances, une efficacité énergétique et une évolutivité améliorées, le BullSequana XH3500 est au cœur d'un écosystème plus large de logiciels, de services et d’expertise humaine. Cet écosystème rassemble les éléments essentiels au déploiement, à l'optimisation et à l'innovation dans un cadre cohérent. Il permet ainsi d’accélérer la création de valeur et d’aider les organisations de naviguer avec agilité et confiance dans le paysage en constante évolution du HPC et de l'IA.

Par rapport à son prédécesseur, le BullSequana XH3500 offre plus de 80 % de puissance électrique en plus par mètre carré et 30 % en plus de capacité de refroidissement par kilowatt, le tout sans augmenter l’empreinte en rack. Ces améliorations permettent d'atteindre une densité de performance et une efficacité énergétique parmi les meilleures du marché. Elles répondent ainsi aux besoins croissants en puissance de calcul des organisations sans augmenter l'empreinte au sol de leurs centres de données, contribuant à une meilleure durabilité des infrastructures tout en réduisant considérablement les besoins en refroidissement et, par conséquent, l'impact environnemental global.

Le BullSequana XH3500 offre également une flexibilité inégalée grâce à son architecture ouverte et modulaire. Les clients peuvent librement combiner différentes technologies de calcul, d'accélération et de mise en réseau pour adapter les configurations à leurs besoins spécifiques, de la simulation et modélisation à l’entrainement de l'IA à grande échelle. En garantissant une liberté technologique totale et en éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, cette approche unique permet une intégration transparente des processeurs et des interconnexions de nouvelle génération dès leur mise sur le marché tout en protégeant les investissements à long terme.

Une puissance de calcul plus élevée impliquant généralement une dissipation de chaleur accrue, l'efficacité énergétique et le refroidissement sont essentiels à la conception du BullSequana XH3500, en faisant une plateforme unique pour répondre aux enjeux de frugalité des usines d’IA (« AI Factories »). Le système intègre la 5e génération de la technologie de refroidissement par eau chaude (« Direct Liquid Cooling ») d’Eviden, garantissant un refroidissement 100% sans ventilateur, avec prise en charge d'eau chaude (alimentation de l'installation à 40 °C). Cette technologie brevetée permet de réduire considérablement le coût total de possession (« Total Cost of Ownership ») et de soutenir les stratégies de réutilisation de la chaleur et de refroidissement naturel pour des opérations plus éco-responsables. Des solutions logicielles complémentaires assurent une gestion intelligente de l'énergie et des ressources, pour optimiser les performances et la consommation d'énergie en temps réel.

Bruno Lecointe, VP, responsable mondial du HPC, de l'IA et du calcul quantique chez Eviden, Atos Group, a déclaré : « La convergence du HPC et de l'IA redéfinit la façon dont nous résolvons aujourd’hui les défis les plus complexes. Notre mission est d'accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de leur infrastructure de calcul, en accélérant les applications, en réduisant le temps de mise en opération et en maximisant la valeur et l'impact de leurs investissements. Avec une architecture modulaire capable d'intégrer diverses technologies CPU, GPU et d’accélération de l'IA, le BullSequana XH3500 aide les clients à répondre aux exigences des usines d’IA et des centres de supercalcul actuels, tandis que son architecture hybride pose les bases des technologies futures, y compris du calcul quantique. »

Addison Snell, PDG d'Intersect360 Research a complété « Le BullSequana XH3500 répond aux principales attentes exprimées par les utilisateurs dans nos enquêtes : intégrer des capacités d’IA aux applications scientifiques et techniques, tout en conservant une approche centrée sur le calcul haute performance. En faisant converger IA et découverte scientifique, Eviden propose des déploiements prêts à l’emploi, conçus pour des cas d’usage concrets. Eviden associe la vision de l’IA à l’avant-garde de la recherche scientifique. Et surtout, cette approche s’affranchit de toute dépendance à la stratégie d’un fournisseur unique, offrant ainsi aux organisations la flexibilité nécessaire pour s’adapter rapidement à l’innovation. Enfin, la modularité du BullSequana XH3500 permet d’ajuster la configuration aux besoins spécifiques des applications, avec une efficacité énergétique optimisée et la possibilité d’intégrer de nouvelles technologies au fil du temps. »

***

À propos d'Eviden

Eviden est la marque du groupe Atos pour les produits matériels et logiciels avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, présente dans 36 pays et comprenant quatre unités commerciales : l'informatique avancée, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l'IA de vision. En tant que leader technologique de nouvelle génération, Eviden offre une combinaison unique de technologies matérielles et logicielles aux entreprises, aux organisations du secteur public et de la défense et aux instituts de recherche, les aidant à créer de la valeur à partir de leurs données. Rassemblant plus de 4 500 talents de classe mondiale et détenant plus de 2 100 brevets, Eviden fournit un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-efficaces dans les domaines de l'IA, de l'informatique, de la sécurité, des données et des applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@eviden.com – +33 (0)6 44 12 16 35

Pièces jointes