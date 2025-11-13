LEDENDE MEDARBEJDERES OG DISSES NÆRTSTÅENDES TRANSAKTIONER MED DFDS AKTIER

SELSKABSMEDDELELSE nr. 36 - 13. november 2025

Kristian V. Mørch, bestyrelsesmedlem, købte 4.437 DFDS A/S-aktier den 6. november 2025.

I henhold til Forordning (EU) nr. 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen), artikel 19, stk. 3, skal DFDS offentliggøre information om transaktioner med DFDS A/S aktier foretaget af personer med ledelsesansvar og personer, der er nært knyttet til dem.

Transaktionsdetaljerne fremgår af vedlagte meddelelse.

Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil