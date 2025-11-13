Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

13. november 2025

Indberetning nr. 78/2025

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug

I forbindelse med Danske Bank A/S’ aktietilbagekøbsprogram sælger APMH Invest A/S løbende aktier i Danske Bank A/S pro rata.

For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Kontakt: Helga Heyn, Head of Media Relations, tel. +45 45 14 14 00

Vedhæftet fil