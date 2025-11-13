JCDecaux renforce son leadership dans le Métro de São Paulo avec le renouvellement et l’extension du contrat pour les Lignes 1-Bleue, 2-Verte et 3-Rouge, et l’inclusion de la Ligne 15-Argent jusqu’en 2036

Paris, le 13 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Brésil a renouvelé et étendu son contrat de concession publicitaire pour les Lignes 1-Bleue, 2-Verte et 3-Rouge du Métro de São Paulo, ainsi que l’inclusion de la Ligne 15-Argent, jusqu’en 2036.

L'accord, initialement valable jusqu'en 2030, a été prolongé jusqu'en février 2036, ajoutant six années supplémentaires d'exploitation et de gestion des médias dans le métro de São Paulo. Le renouvellement du contrat, ainsi que l'expansion à la Ligne 15-Argent, entreront en vigueur en février 2026.

JCDecaux sera présent dans 63 stations de métro actuellement en service, atteignant potentiellement 70 stations à l'achèvement de la Ligne 15-Argent, avec un flux quotidien moyen de plus de 5 millions de personnes.

L'extension du contrat pour les Lignes 1, 2 et 3 est directement liée à un processus de digitalisation et de modernisation des inventaires, un projet déjà en cours. À ce jour, l'inventaire publicitaire sur ces lignes dépasse les 1 050 faces publicitaires.

Actuellement, JCDecaux est présent sur toutes les lignes opérationnelles du métro à São Paulo, y compris les Lignes 4-Jaune et 5-Violette, opérées par Motiva. Présent au Brésil depuis 27 ans, où la communication extérieure représente 12 % de part de marché publicitaire, JCDecaux opère dans 14 états et le District Fédéral, avec plus de 17 000 faces publicitaires dans les rues, les transports et les supermarchés, en plus de l'aéroport de Guarulhos, le plus grand d'Amérique du Sud, et de l'aéroport de Brasília (BSB), principal hub de connexion domestique au Brésil. Avec un focus sur la digitalisation des actifs et l'intelligence des données, l'entreprise solidifie son statut de société technologique en développant des projets OOH de plus en plus personnalisés, intelligents, fiables et mesurables.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Le renouvellement et l'extension de notre contrat sur les lignes centrales du Métro de São Paulo sont le résultat de notre partenariat solide et de la reconnaissance de JCDecaux en tant que leader mondial de la communication extérieure. Le Brésil est un pays très avancé en matière de communication digitale, présent dans le Top 10 des marchés publicitaires mondiaux et n°1 en Amérique Latine. Il s’agit de l’un des marchés où les actifs de JCDecaux sont les plus digitalisés, lesquels représentent déjà plus de 70 % de notre chiffre d’affaires dans le pays, et où le programmatique DOOH constitue plus de 10 % du chiffre d’affaires digital, au-dessus de la moyenne du Groupe. En ajoutant la Ligne 15-Argent et en investissant continuellement dans la digitalisation et la modernisation de notre inventaire, nous consolidons l'impact élevé des médias OOH, capables d'atteindre des millions de passagers quotidiennement avec des solutions innovantes et une excellence opérationnelle, démontrant notre expertise en communication dans les transports et les grands centres urbains. »

