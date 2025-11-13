ALSTOM S.A : Premier semestre de l’exercice fiscal 2025/26 d’Alstom : Excellente performance commerciale, ventes supérieures aux prévisions, positionné pour un bon second semestre





Excellente performance commerciale, portée par l’activité Matériel Roulant et l’Amérique du Nord Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » 1 à 1,2 pour le Groupe Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » 1 à 1,4 pour l’activité Matériel Roulant

Croissance des ventes soutenue par l’ensemble des lignes de produits Chiffre d’affaires de 9 059 millions d’euros, en croissance de 3,2 %, dont 7,9 % de croissance organique 1 Solide performance en Europe (en hausse de 8,5 %), portée à la fois par les activités Matériel Roulant et Signalisation

Progression continue de la marge Résultat d’exploitation ajusté 1 de 580 millions d’euros en hausse de 13 % comparé au premier semestre de l’exercice 2024/25 Marge d’exploitation ajustée 1 de 6,4 %, en hausse de 50 pb comparé au premier semestre de l’exercice 2024/25

Saisonnalité du Cash-flow libre conforme aux attentes Progression continue des fonds provenant des activités opérationnelles 1 à 411 millions d’euros Cash-flow libre 1 de (740) million d’euros, conforme à la saisonnalité anticipée du besoin en fonds de roulement

Résultat net part du Groupe de 220 millions d’euros, par rapport à 53 millions d’euros lors du premier semestre de l’exercice 2024/25

par rapport à 53 millions d’euros lors du premier semestre de l’exercice 2024/25 Perspective pour l’exercice fiscal 2025/26 : positionné pour un bon second semestre Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » pour le Groupe et l’activité Matériel Roulant supérieur à 1 (inchangé) Perspective de croissance organique du chiffre d’affaires relevée à plus de 5 % (contre « entre 3 % et 5 % » précédemment) Marge d’exploitation ajustée prévue à environ 7 % (inchangée) Génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d’euros (inchangée)







13 novembre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, affiche de solides performances au premier semestre, reflétant la mise en œuvre continue de sa stratégie et une croissance équilibrée entre les régions et les lignes de produits. L’engagement d’Alstom en faveur de l’innovation et du développement durable demeure au cœur de la performance de l’entreprise, tandis qu’un carnet de commandes solide et une stratégie cohérente offrent une base robuste pour maintenir la dynamique au second semestre.

« Les récents succès commerciaux, notamment dans la région Amériques et dans la très grande vitesse, illustrent la solidité du modèle économique d’Alstom, fondée sur une empreinte industrielle multi-locale, une gamme innovante de Matériel Roulant et des solutions digitales et de services parmi les meilleures au monde. Au premier semestre, les équipes d’Alstom ont su transformer une demande croissante pour une mobilité durable en commandes de grande qualité, dont un contrat emblématique à New York. La forte croissance des ventes sur l’ensemble des lignes de produits démontre notre capacité à accélérer l’exécution de notre carnet de commandes et à dépasser nos prévisions initiales de croissance pour l’exercice » a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur général d’Alstom.

Chiffres clés1

Données publiées



(En millions d’euros) Semestre clos au



30 septembre 2024 Semestre clos au



30 septembre 2025 % variation publiée % variation organique Commandes reçues12 10 950 10 470 (4) % (3) % Chiffre d’affaires 8 775 9 059 3 % 8 % Résultat d’exploitation ajusté2 515 580 13 %

Marge d’exploitation ajustée2 5,9 % 6,4 %



EBIT avant APA2 382 443



Résultat net ajusté2 224 338



Cash-Flow libre (138) (740)









(En millions d’euros) Exercice fiscal clos au



31 mars 2025 Semestre clos au



30 septembre 2025 % variation publiée % variation organique Carnet de commandes 94 960 96 122 1 % 4 % Marge brute sur carnet de commandes2 17,8 % 18,0 %





Situation commerciale

1. Commandes





Au cours du premier semestre 2025/26, le Groupe a connu un succès commercial significatif dans diverses régions, en particulier en Amérique et en Asie-Pacifique, et notamment pour la ligne de produit Matériel Roulant. Le volume des commandes a atteint 10,5 milliards d’euros, marquant une diminution de 4 % par rapport aux 10,9 milliards d’euros du premier semestre 2024/25, reflétant la dynamique d’attribution de commandes déjà annoncées qui seront comptabilisées au second semestre de l’exercice fiscal en cours.

En Europe, Alstom a réalisé un volume de commandes de 5,2 milliards d’euros au cours du premier semestre 2025/26, contre 8,5 milliards d’euros lors du premier semestre de l'exercice précédent.

En France, Alstom fournira à SNCF Voyageurs 96 rames supplémentaires de RER Nouvelle Génération (RER NG) pour un montant d’environ 1,7 milliard d’euros, suite à l’accord de financement par Île-de-France Mobilités. Par ailleurs, Alstom et SYTRAL Mobilités ont signé un contrat de plus de 300 millions d’euros pour la modernisation de la ligne D du métro de Lyon. Ce contrat comprend 26 nouvelles rames de métro sur pneus de dernière génération ainsi qu’une rénovation complète du système de signalisation et de l’automatisme de la ligne D. Par ailleurs, la commande venant d’Eurostar récemment annoncée sera comptabilisée au troisième trimestre de l’exercice fiscal en cours.

En Bulgarie, le Groupe a obtenu un contrat approximant les 600 millions d’euros pour la fourniture de trains régionaux Coradia Stream et leur maintenance associée. Le contrat prévoit la livraison de 35 trains électriques Coradia Stream régionaux ainsi que de leur maintenance pendant 15 ans.

En Roumanie, Alstom a remporté un nouveau contrat pour la modernisation du tronçon ferroviaire Bucarest-Giurgiu, lot 2, incluant la mise en œuvre de la signalisation ERTMS Niveau 2 et de l’électrification. Ce projet représente un montant total d’environ 450 millions d’euros, dont la part d’Alstom est estimée à environ 25 %.

La performance de l’année dernière en Europe a été principalement portée par des commandes importantes de clients en France, en Allemagne et en Italie.

Dans la région Amériques, Alstom a enregistré un volume de commandes de 3,5 milliards d’euros au cours du premier semestre 2025/26, contre 0,9 milliard d’euros au cours du premier semestre 2024/25. Cette augmentation significative est principalement due à deux contrats majeurs remportés aux États-Unis. Le premier contrat, d’une valeur de 2,0 milliards d’euros, concerne la fabrication de 316 voitures de train de banlieue pour Long Island Rail Road (LIRR) et Metro-North Railroad. Le second contrat majeur, également aux États-Unis, a été signé pour fournir à NJ TRANSIT 200 voitures supplémentaires de train de banlieue Multilevel III ainsi que 12 locomotives à double alimentation ALP-45 afin de moderniser sa flotte. Cette acquisition de matériel roulant est estimée à 1,0 milliard d’euros. Cette nouvelle flotte desservira les passagers voyageant dans l’État et ceux se rendant à New York City et Philadelphie.

Dans la région Asie/Pacifique, la prise de commande a atteint 1,5 milliard d’euros au cours du premier semestre 2025/26, contre 1,0 milliard d’euros au premier semestre 2024/25. Cette augmentation est portée par l’enregistrement d’un contrat de 538 millions d’euros à Wellington, en Nouvelle-Zélande, pour la fourniture de 18 trains à batterie Adessia Stream B et 35 ans de maintenance.

En Inde, Alstom a remporté deux contrats majeurs. Le premier concerne la fourniture de 96 voitures de métro sans conducteur Metropolis pour la Phase II du métro de Chennai. Ce contrat, d’une valeur de 135 millions d’euros, inclut la conception et la fabrication de 32 rames, la maintenance complète pendant 15 ans ainsi que la formation du personnel. Le second contrat porte sur la fourniture de trains, de solutions de signalisation et de maintenance pour la ligne 4 du métro de Mumbai. 39 rames Metropolis sans conducteur seront fabriquées en Inde, dans l’usine Alstom de Sri City.

À Taïwan, Alstom a obtenu un contrat pour la fourniture d’un système de signalisation sans conducteur à haute capacité pour la Blue Line du métro de Taichung. Le Groupe fournira son système Urbalis CBTC, permettant une exploitation sans conducteur de la deuxième ligne de métro de Taichung. La part d’Alstom dans ce contrat attribué à un consortium international est estimée à 159 millions d’euros.

Dans la région Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale, Le Groupe a enregistré 228 millions d’euros de commandes au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2025/26, contre 530 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Au 30 septembre 2025, le carnet de commandes a atteint 96,1 milliards d’euros, offrant au Groupe une forte visibilité sur ses ventes futures. Cette augmentation par rapport aux 95,0 milliards d’euros au 31 mars 2025 s’explique par un solide ratio « commandes sur chiffre d’affaires » de 1,2 sur le premier semestre, partiellement compensée par des effets de change défavorables.

2. Chiffre d’affaires





Le chiffre d’affaires d'Alstom s’élève à 9,1 milliards d’euros au cours du premier semestre 2025/26, soit une hausse de 3 % en données publiées et 8 % sur une base organique par rapport à la même période de l’exercice fiscal précédent.

Le chiffre d’affaires de l’activité Matériel Roulant a atteint 4 665 millions d’euros, représentant une augmentation de 3 % sur une base publiée et 6 % sur une base organique, porté par une bonne performance en France, aux États-Unis et en Italie. Le nombre de voitures produites a atteint 2 017 lors du premier semestre de l’exercice fiscal 2025/26, globalement stable comparé à la même période lors de l’exercice fiscal précédent.

Le chiffre d’affaires de l’activité Services s’est élevé à 2 266 millions d’euros, en progression de 3 % sur une base publiée et 6 % sur une base organique, comparé à l’exercice précédent, bénéficiant de la montée en cadence des projets en Italie et en Australie, et par une exécution solide au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne.

L’activité Signalisation a enregistré un chiffre d’affaires de 1 305 millions d’euros, en progression de 5 % sur une base publiée et 17 % sur une base organique, comparé à l’exercice précédent, assurant une exécution constante d’une année sur l’autre dans toutes les régions, principalement en France, en Italie et en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de l’activité Systèmes a augmenté de 3 % sur une base publiée et de 10 % sur une base organique et s’est élevé à 823 millions d’euros, porté par la montée en cadence des projets au Brésil et à Taïwan, ainsi que d’une exécution constante au Mexique, en France et au Canada.

3. Innover en créant des solutions de mobilités plus durables et plus intelligentes pour tous





Au 30 septembre 2025, les dépenses brutes de recherche et développement ont atteint (300) millions d’euros, soit 3,3 % du chiffre d'affaires total du Groupe, en baisse par rapport au 30 septembre 2024 en raison d’un impact de (10) millions d’euros venant d’une variation de périmètre (cession des activités de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord à Knorr-Bremse AG) et des effets de change. Le montant net de la R&D s'élève à (242) millions d’euros avant les amortissements des Allocations du Prix d’Acquisition (« APA »).

Matériel Roulant : En août 2025, les trains Acela NextGen, de la gamme Avelia d’Alstom, et premiers trains à grande vitesse construits en Amérique, sont entrés en service pour Amtrak sur le Corridor du Nord-Est aux Etats-Unis. Les tests d’homologation de Avelia Horizon™ se sont poursuivis en 2025 dans l’optique d’un passage en service commercial début 2026 pour la SNCF en France. En parallèle, le développement de la configuration internationale se poursuit. Le développement de l’Avelia Stream™, destiné au segment grande vitesse à un niveau, s’est poursuivi. Ce produit remplacera le produit Avelia Pendolino. Le remplacement de la gamme existante de trains Commuter par la gamme Adessia™ a été initié afin de répondre aux attentes des marchés du Royaume-Uni, d’Allemagne et des États-Unis avec de premiers succès commerciaux avec S-Bahn Rheinland ainsi que Wellington avec un système de propulsion multiple. Alstom continue aussi à poursuivre les travaux sur sa gamme Coradia Stream™ avec des voitures plus longues et des chaînes de traction 15Kv (en priorité pour l’Allemagne). Cette gamme inclura également une version BEMU. De plus, le métro Metropolis™ grande capacité est en cours de refonte avec un axe prioritaire porté sur l’efficacité énergétique et la faisabilité industrielle pour adresser le marché indien de meilleure manière.

Services : Cette ligne de produit est dédiée à l'amélioration de la maintenance et de l'efficacité opérationnelle.

S'appuyant sur le succès de HealthHub™, HealthHub++™ vise à améliorer nos capacités de maintenance prédictive en intégrant des analyses avancées et des capacités de machine learning, avec des outils d'acquisition de données intelligents. De plus, Alstom investit massivement dans la digitalisation des dépôts. Nous développons des solutions robotiques pour diverses tâches de maintenance, y compris les inspections et les réparations des trains, afin d'améliorer la précision et de réduire les erreurs humaines.

Signalisation : la ligne de produits Signalisation d’Alstom a poursuivi ses développements autour de 3 piliers : la modularité, la numérisation (du matériel au logiciel, cybersécurité, automatisation), et la facilité de service. La ligne de produits Signalisation joue également un rôle clé dans le pilier Système et Innovation en définissant une architecture fonctionnelle harmonisée pour le système ferroviaire, notamment les voies de migration et le cadre réglementaire.

Alstom Innovations a poursuivi le développement de solutions de Mobilité Autonome pour les trains Passagers & Fret et a effectué avec succès des tests de conduite à distance et de conduite autonome avec perception d’environnement, ceci avec LNVG (ARTE). D'autres propositions innovantes sont en cours de développement, comme celle nommée "Animal Repellent", testée en Suède avec Trafikverket, qui vise à prévenir les collisions avec les animaux grâce à des algorithmes d'analyse d'images basés sur l'IA et des bruits répulsifs adaptés. Alstom travaille aussi à intégrer des solutions à haut niveau de maturité technologique (TRL) comme la robotique, tout en développant des solutions à faible niveau de maturité technologique (TRL) telles que l'IA de confiance pour améliorer les innovations et leur fiabilité. Alstom Innovations s’appuie sur l'IA pour la maintenance prédictive, les systèmes autonomes et l'efficacité opérationnelle, en utilisant des simulations pour tester les nouvelles technologies et en développant des offres numériques. En parallèle, Alstom a lancé des programmes dédiés à la résilience afin de renforcer la robustesse des systèmes et la continuité opérationnelle dans les environnements critiques. Ces initiatives visent à anticiper et à réduire les perturbations au niveau des composants ou des systèmes, tout en intégrant les technologies émergentes dans l’ensemble des plateformes de mobilité.

4. Rentabilité





La marge d’exploitation ajustée s’élève à 580 millions d’euros au premier semestre 2025/26 et s’établit à 6,4 % en pourcentage du chiffre d’affaires contre 5,9 % lors du premier semestre 2024/25.

D’une part, la marge d’exploitation ajustée a bénéficié d’une hausse des volumes et d’un mix produits pour 20 pb, d’un étalement des dépenses R&D pour 20 pb, de la réduction des frais commerciaux et administratifs pour 30 pb, et d’autres effets incluant la quote-part des résultats nets des joint-ventures pour 20 pb. D’autre part, un effet de change défavorable de (20) pb ainsi qu’un impact de périmètre négatif de (20) pb ont pesés sur la marge d’exploitation ajustée.

À la suite de l’achèvement du programme d’intégration de Bombardier Transport au cours du précédent exercice fiscal, aucun coût lié n’a été comptabilisé en charges non opérationnelles au cours du premier semestre 2025/26.

Le résultat d’exploitation d’Alstom avant amortissement et dépréciation des actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’allocation du prix d’achat (« APA ») s’établit à 443 millions d’euros. Ceci représente une hausse de 16 % comparé aux 382 millions d’euros lors de la même période de l’année fiscale précédente.

Les frais financiers nets de la période s’élèvent à (75) millions d’euros, contre (107) millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, grâce à une baisse des charges d’intérêts nets, principalement due à une diminution de la dette à court terme moyenne, combinée à une baisse des taux, une réduction des frais bancaires, des points de change à terme favorables et d’autres coûts.

La charge d’impôt du Groupe s’élève à (92) millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2025/26, correspondant à un taux d’imposition effectif hors APA de 28 %, contre (81) millions d’euros pour la même période de l’exercice fiscal précédent et un taux d’imposition effectif de 37 %, reflétant la dépréciation temporaire de certains actifs d’impôts différés.

La quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence s’élève à 87 millions d’euros – hors amortissement de l’APA principalement lié aux joint-ventures pour (4) millions d’euros.

Le résultat net ajusté, représentant le résultat net (part du Groupe) des activités poursuivies, excluant l’APA et dépréciation nette de la charge d’impôt correspondante, s’élève à 338 millions d’euros pour le premier semestre 2025/26, contre 224 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024/25.

En conséquence, le résultat net part du Groupe s'élève à 220 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025/26, contre 53 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024/25.

5. Génération de cash-flow libre





Le cash-flow libre du Groupe s'établit à (740) millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2025/26, contre (138) millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, reflétant une saisonnalité du besoin en fonds de roulement conforme aux attentes, malgré l’amélioration continue du cash provenant des activités opérationnelles.

Les fonds provenant des activités opérationnelles s’élèvent à 411 millions d’euros, contre 282 millions d’euros lors de l’exercice précédent, et proviennent notamment d’un EBIT avant allocation du prix d’achat (« APA ») à 443 millions d’euros, contre 382 millions d’euros lors de la période précédente, ainsi qu’une amélioration des sorties de trésorerie financières et fiscales, réduite à (153) millions d’euros, contre (179) millions d’euros lors de l’exercice précédent.

La génération de trésorerie a été défavorablement affectée par la variation du besoin en fonds de roulement à hauteur de (1 151) millions d’euros. Cette évolution est notamment liée à une augmentation du besoin en fonds de roulement commercial de (599) millions d’euros, impactée par la hausse saisonnière des niveaux de stock, notamment pour préparer l’augmentation de la production au second semestre.

6. Structure financière





Au 30 septembre 2025, le Groupe a enregistré une dette nette de 1 399 millions d’euros, contre une dette nette de 434 millions d’euros au 31 mars 2025. L’augmentation de 965 millions d’euros de la dette nette est principalement liée à la consommation du cash-flow libre de (740) millions d’euros. Elle est également impactée par le versement de dividendes et de coupons sur obligations perpétuelles subordonnées à durée indéterminée pour (60) millions d’euros, par l’évolution des contrats de location pour (84) millions d’euros, et par d’autres éléments pour (81) millions d’euros, incluant notamment les effets de change.

En complément de sa trésorerie disponible, qui s’élève à 1 686 millions d’euros au 30 septembre 2025, le Groupe bénéficie d’une liquidité solide se composant :

D’une facilité de crédit renouvelable de 2,5 milliards d’euros dont l’échéance est juillet 2028 ;

D’une facilité de crédit renouvelable de 1,75 milliards d’euros dont l’échéance est janvier 2029.

Au 30 septembre 2025, aucune des deux lignes de crédit revolving n’a été tirée.

Conformément à sa politique de gestion prudente en matière de liquidité, la facilité de crédit renouvelable de 1,75 milliards d’euros sert de soutien au programme des billets de trésorerie européens négociables (NEU CP) d’un montant de 2,5 milliards d’euros.

7. Une équipe Alstom agile, inclusive et responsable





Plus que jamais, la décarbonation et la préservation des ressources sont au cœur de la stratégie d’Alstom. Le Groupe réduit ses émissions directes et indirectes (Scope 1 et 2). Il a confirmé son engagement ambitieux d’utiliser 100 % d’électricité issue de sources d’énergie renouvelables pour ses opérations d’ici fin 2025 afin de réduire son empreinte environnementale. Fin septembre 2025, la part de l’électricité issue de sources renouvelables atteignait 87 %.

Alstom s’engage également auprès de ses clients et fournisseurs (Scope 3) pour contribuer à la neutralité carbone dans le secteur de la mobilité. Ainsi, Alstom et Outokumpu ont noué un partenariat pour fournir de l’acier inoxydable dont l’empreinte carbone est jusqu’à 93 % inférieure à la moyenne mondiale du secteur. La première livraison des nouvelles rames de métro Metropolis d'Alstom est prévue pour 2026, ce qui soutiendra les objectifs d'Alstom en matière d'écoconception et de réduction de 30 % des émissions de carbone provenant des biens et services achetés d'ici 2030.

La performance d'Alstom en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) est régulièrement évaluée par différentes agences de notation. Alstom a considérablement amélioré son score au questionnaire ECOVADIS, obtenant 93/100 (+7 points), et a reçu la distinction « Platinum », le plaçant ainsi parmi les 1 % des entreprises les plus engagées en matière d'environnement, d'achats responsables, d'éthique, de droits humains et de responsabilité sociale. Alstom a également amélioré son score auprès de l'agence MSCI, passant de AA à AAA et se positionnant ainsi dans la meilleure catégorie ESG. Le Groupe a continué de progresser dans le classement annuel Corporate Knights des 100 entreprises les plus durables au monde, atteignant la 7e place, ainsi que la 4e place du classement Europe 50 inaugural en 2025. Ces résultats témoignent de la position solide d'Alstom et de son ambitieuse stratégie de développement durable.

Perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26 et ambitions à moyen terme

Hypothèses pour l’exercice fiscal 2025/26

Les perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26 sont basées sur les hypothèses suivantes :

Une demande soutenue du marché ;

Nombre de voitures produites stable par rapport à l’exercice 2024/25 ;

R&D / ventes à environ 3 % (contre supérieur à 3 % précédement)

Atténuation de l’impact lié aux droits de douanes américains

Les perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 pour le Groupe comme pour l’activité Matériel Roulant ;

Croissance organique du chiffre d’affaires supérieure à 5 % (contre entre 3 % et 5 % précédemment) ;

Marge d’exploitation ajustée prévue à environ 7 % ;

Génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d’euros

Sur les trois années allant de l’exercice 2024/25 à l’exercice 2026/27, le Groupe prévoit de générer au moins 1,5 milliard d’euros de cash-flow libre, le besoin en fonds de roulement lié aux contrats étant un facteur défavorable sur cette période.

Ambitions à moyen terme

Les ambitions à moyen du Groupe sont confirmées, conformément à l’annonce du 14 mai 2025

Calendrier financier

20 janvier 2026 Commandes et chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26 13 mai 2026 Résultats annuels de l’exercice fiscal 2025/26

Annexe 1A – RÉPARTITION PAR GÉOGRAPHIE

Données publiées

(En millions d’euros) S1 2024/25 % Contrib. S1 2025/26 % Contrib. Europe 8 511 78 % 5 186 49 % Amériques 887 8 % 3 508 34 % Asie / Pacifique 1 022 9 % 1 548 15 % Moyen-Orient / Afrique 530 5 % 228 2 % Commandes reçues par destination 10 950 100 % 10 470 100 %





Données publiées (En millions d’euros) S1 2024/25 % Contrib. S1 2025/26 % Contrib. Europe 4 911 56 % 5 329 59 % Amériques 1 813 21 % 1 644 18 % Asie / Pacifique 1 312 15 % 1 317 15 % Moyen-Orient / Afrique 739 8 % 769 8 % Chiffre d’affaires par destination 8 775 100 % 9 059 100 %

Annexe 1B – RÉPARTITION PAR PRODUIT

Données publiées (En millions d’euros) S1 2024/25 % Contrib. S1 2025/26 % Contrib. Matériel Roulant 4 415 40 % 6 649 63 % Services 4 111 38 % 1 650 16 % Systèmes 443 4 % 214 2 % Signalisation 1 981 18 % 1 957 19 % Commandes reçues par produit 10 950 100 % 10 470 100 %





Données publiées (En millions d’euros) S1 2024/25 % Contrib. S1 2025/26 % Contrib. Matériel Roulant 4 531 52 % 4 665 52 % Services 2 197 25 % 2 266 25 % Systèmes 800 9 % 823 9 % Signalisation 1 247 14 % 1 305 14 % Chiffre d’affaires par



produit 8 775 100 % 9 059 100 %

ANNEXE 2 – COMPTE DE RÉSULTAT

Données publiées S1 S1 (En millions d’euros) 2024/25 2025/26 Chiffre d’affaires 8 775 9 059 Marge brute ajustée avant APA* 1 228 1 235 Résultat d’exploitation ajusté (aEBIT) * 515 580 Plus-value et autres revenus non opérationnels 21 (0) Charges de restructuration et rationalisation (1) (12) Charges d’intégration, d’acquisition et autres charges (82) (25) Renversement de la contribution des sociétés mises en équivalence (71) (100) Résultat d’exploitation (EBIT) avant APA 382 443 Produits et charges financières (107) (75) Impôts sur les bénéfices (101) (104) Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence (renversement) 60 87 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (10) (13) Résultat net ajusté* 224 338 Affectation du prix d’acquisition (APA) (169) (119) Résultat net des activités poursuivies (part du groupe) 55 219 Résultat net des activités non poursuivies (2) 1 Résultat net (part du Groupe) 53 220

* voir définition ci-dessous

ANNEXE 3 – CASH-FLOW LIBRE

Données publiées



(En millions d’euros)





S1 2024/25 S1 2025/26 EBIT avant APA 383 443 Dépréciation et amortissements (avant APA) 234 255 Dividendes des Joint-Ventures 92 103 EBITDA avant + Dividendes des Joint-Ventures 709 801 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (131) (142) R&D capitalisés (83) (83) Frais financiers et impôts sur les sociétés décaissés (179) (153) Autres (34) (12) Fonds provenant des activités opérationnelles 282 411 Variation du besoin en fonds de roulement commercial (435) (599) Variation du besoin en fonds de roulement contractuel 15 (552) Cash-Flow Libre (138) (740)

ANNEXE 4 - DÉFINITIONS D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIÉS PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable.

Commandes reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires »

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Marge brute en % sur le Carnet de commandes

La marge brute en % sur le Carnet de commandes est un indicateur clé de performance permettant de refléter le niveau de performance future des contrats en carnet. Elle correspond à la différence entre le chiffre d’affaires restant à réaliser et les coûts des ventes non encourus à date pour les contrats en carnet. Ce pourcentage, qui représente une moyenne du portefeuille des contrats en carnet, est pertinent pour projeter la profitabilité à moyen et long terme.

Marge brute ajustée avant APA

La marge brute ajustée avant APA est un indicateur clé de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Elle correspond aux ventes diminuées des coûts des ventes, en excluant l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités ainsi que l’impact des évènements non récurrents dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

Résultat d’exploitation (EBIT) avant APA

À la suite de l’acquisition de Bombardier Transport, et prenant effet à partir des états financiers consolidés intermédiaires résumés de l’exercice fiscal 2021/22, Alstom a décidé d’introduire la notion de « résultat d’exploitation avant APA ». Celle-ci vise à retraiter son résultat d’exploitation en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités. Cet indicateur est par ailleurs conforme aux pratiques du marché.

Résultat d’exploitation ajusté

Le résultat d’exploitation ajusté (aEBIT) est l’indicateur de performance clé pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

À partir de septembre 2019, Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Ceci comprend principalement des coentreprises chinoises, à savoir la coentreprise CASCO pour Alstom ainsi que, à la suite de l’intégration de Bombardier Transport, Alstom Sifang (Qingdao) Transportation Ltd, Jiangsu Alstom NUG Propulsion System Co. Ltd.

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations sur cessions de titres ou changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires ;

La quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.





Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

EBITDA avant APA + dividendes des JV

EBITDA avant APA + dividendes des JVs est la somme de l’EBIT avant APA, avant dépréciations et amortissements, et des dividendes reçus des Joint-Ventures sur la période considérée.

Résultat net ajusté

À la suite de l’acquisition de Bombardier Transport, Alstom a décidé d’introduire la notion de « Résultat net ajusté ». Celle-ci vise à réévaluer son résultat net des activités poursuivies (part du Groupe) en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités, net de la charge d’impôt correspondante. Cet indicateur est par ailleurs conforme aux pratiques du marché.

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation.

Fonds provenant des activités opérationnelles

Les fonds provenant des activités opérationnelles dans le tableau de passage de l’EBIT au Cash-flow libre correspondent au Cash-flow libre généré par les activités opérationnelles, avant les variations du besoin en fonds de roulement.

Besoin en fonds de roulement commercial et lié aux contrats

Le besoin en fonds de roulement lié aux contrats est la somme des éléments suivants :

Actis et Passifs sur contrats, incluant les avances et acomptes clients

Les provisions courantes, qui comprennent les risques sur les contrats et les garanties

Le besoin en fonds de roulement commercial correspond aux activités non strictement contractuelles et exclut le besoin en fonds de roulement lié aux contrats tel qu’explicité ci-dessus et inclut donc les éléments suivants :

Les stocks

Les créances clients

Les dettes fournisseurs

Tous les autres éléments du besoin en fonds de roulement définis comme la somme des Autres Actifs/Passifs courant ainsi que les provisions non courantes.

Trésorerie (dette) nette

La trésorerie nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante

Taux de distribution

Le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé.

Données organiques

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse incluent des indicateurs de performance présentés sur une base réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d’éliminer l’incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères.

Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d’analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu’ils permettent d’analyser et d’expliquer les variations d’une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.



S1 2024/25

S1 2025/26





(En millions d'euros) Données publiées Effet périmètre et change Données organiques

Données publiées

% Var Publiée % Var Org. Commandes reçues 10 950 (156) 10 794

10 470

(4) % (3) % Chiffre d'affaires 8 775 (381) 8 394

9 059

3 % 8 %







Exercice clos au 31 mars 2025

Semestre clos au 30 septembre 2025





(En millions d'euros) Données publiées Effet périmètre et change Données organiques

Données publiées

% Var Publiée % Var Org. Carnet de commandes 94 960 (2 239) 92 721

96 122

1 % 4 %





1 Les répartitions géographiques et par produit des commandes et du chiffre d’affaires publiés sont données en Annexe 1

2 Indicateur non GAAP. Voir la définition en annexe

Pièce jointe