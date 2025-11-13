AaB A/S opjusterer forventningerne til årets resultat

 | Source: Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ Copenhagen A/S


Børsmeddelelse nr. 2025/25

Aalborg, 13. november 2025

 Aalborg Boldspilklub A/S opjusterer forventningerne til årets resultat fra niveauet et nulresultat til minus 10 mio. kr. til et resultat i niveauet 5 mio. kr. til minus 5 mio. kr.

Justeringen henføres primært til engangsindtægter kommercielt, og at endelig afregning af rettigheder i 3F Superligaen er større end de forventede indtægter for dette.

I forventningerne til 2025 er inkluderet en placering i toppen af landets næstbedste fodboldrække Betinia Ligaen.

Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Michael Tuxen Boll
Administrerende direktør

For yderligere oplysninger:
Michael Tuxen Boll  2886 2620


Recommended Reading