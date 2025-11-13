AaB A/S opjusterer forventningerne til årets resultat

NASDAQ Copenhagen A/S
Børsmeddelelse nr. 2025/25
Aalborg, 13. november 2025
Aalborg Boldspilklub A/S opjusterer forventningerne til årets resultat fra niveauet et nulresultat til minus 10 mio. kr. til et resultat i niveauet 5 mio. kr. til minus 5 mio. kr.
Justeringen henføres primært til engangsindtægter kommercielt, og at endelig afregning af rettigheder i 3F Superligaen er større end de forventede indtægter for dette.
I forventningerne til 2025 er inkluderet en placering i toppen af landets næstbedste fodboldrække Betinia Ligaen.
Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Michael Tuxen Boll
Administrerende direktør
For yderligere oplysninger:
Michael Tuxen Boll 2886 2620