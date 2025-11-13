La Fondation Air Canada accepte les demandes de subventions pour 2026

Les demandes doivent être soumises par un organisme caritatif canadien enregistré

La date limite pour présenter des demandes de subventions est le 31 décembre 2025

En 2025, la Fondation Air Canada a versé 1,6 million de dollars pour soutenir 38 projets visant à soutenir des enfants



MONTRÉAL, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Air Canada accueille avec enthousiasme les candidatures à son programme de subventions annuel. Cette initiative témoigne de l’engagement sans faille de la Fondation à améliorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes en finançant des programmes qui ont une incidence considérable et durable sur les enfants et leur famille d’un océan à l’autre.





Les organismes participants doivent expliquer en quoi leur projet ou programme proposé améliorera et facilitera l’accès aux soins et aux services, et éliminera les obstacles afin de favoriser le bien-être général des enfants et des jeunes issus de communautés défavorisées*. Pour être admissibles, les demandes doivent être soumises par un organisme caritatif canadien enregistré dont la mission correspond à l’engagement de la Fondation Air Canada à améliorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Le financement doit soutenir des programmes ou services offerts au Canada ayant une incidence directe sur les enfants issus de groupes méritant l’équité*.

« À la Fondation Air Canada, nous pensons que tous les enfants méritent de réaliser leur plein potentiel et nous sommes fiers de soutenir les organismes qui contribuent à rendre cela possible, a souligné Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Conformément à notre mission depuis 12 ans, nous invitons les organismes caritatifs canadiens investis dans la santé et le bien-être des enfants à présenter une demande de financement dans le cadre de notre programme de subventions. Nous voulons aider ces organismes caritatifs à déployer leurs ailes et à apporter joie, attention et perspectives d’avenir à davantage de jeunes partout au pays. »

En 2025, dans le cadre de son programme de subventions annuel, la Fondation a versé 1,6 million de dollars pour soutenir 38 projets menés par 38 organismes caritatifs canadiens enregistrés dont la mission correspond à l’un des trois axes d’intervention de la Fondation :

Santé – Collaborer avec des hôpitaux pédiatriques et des organismes communautaires pour améliorer la santé des enfants et des jeunes.

Protection – S’attaquer aux effets de l’adversité socioéconomique, tels que l’insécurité alimentaire et la pauvreté, ainsi qu’aux conséquences des traumatismes, afin que les enfants puissent vivre une enfance saine.

Rêves – Susciter l’espoir chez les enfants gravement malades et démunis, ainsi que chez ceux qui sont aux prises avec des difficultés physiques, sociales ou de santé mentale.

Les organismes caritatifs canadiens enregistrés qui partagent nos valeurs liées à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes peuvent demander une subvention directement sur le site Web de la Fondation Air Canada.

Les demandes de subventions sont acceptées du 1er novembre au 31 décembre de chaque année. Toutes les demandes sont examinées en même temps après la date limite. Les organismes sélectionnés recevront leur subvention au cours du premier semestre de l’année civile suivante.

* Le présent communiqué contient les termes « méritant l’équité » et « défavorisés ». Nous sommes conscients que ces termes sont inadéquats pour décrire correctement le vécu des membres de ces groupes et qu’ils ne traduisent pas l’étendue des obstacles auxquels ces groupes font face. Ces termes sont utilisés dans le présent document pour des raisons de clarté uniquement.

