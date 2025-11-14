Bitget ajoute les contrats à terme perpétuels sur indices d’actions LLY, MA et UNH alors que le volume cumulé des transactions sur Bitget atteint 3 milliards de dollars

VICTORIA, Seychelles, 14 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé l’ajout officiel des contrats à terme perpétuels sur indices d’actions LLYUSDT, MAUSDT et UNHUSDT, élargissant ainsi sa gamme de produits d’actifs réels (RWA) destinés aux traders internationaux. Les utilisateurs de Bitget peuvent désormais accéder à ces contrats avec un effet de levier allant jusqu’à 10x.

Ces contrats à terme perpétuels sont libellés en USDT, avec une taille de tick de 0,01 et un mode de marge isolée. Ils sont négociables 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, du lundi à minuit au samedi à minuit (UTC-4), avec un règlement des frais de financement effectué chaque heure. Bien que les transactions soient possibles tout au long de la semaine, les contrats seront suspendus pendant les jours fériés lorsque les marchés sous-jacents sont fermés, garantissant ainsi une juste corrélation des prix avec les marchés traditionnels.

Cette nouvelle offre de contrats à terme sur indices d’actions permet aux traders d’obtenir une exposition on-chain à certaines des plus grandes entreprises mondiales, telles que Eli Lilly and Co, Montage Gold Corp et UnitedHealth Group Inc, tout en bénéficiant de la flexibilité des produits dérivés cryptographiques. Le segment des contrats à terme sur actions de Bitget a récemment dépassé les 3 milliards de dollars de volume de transactions cumulé, illustrant la demande croissante pour les actions tokenisées et les produits financiers de qualité institutionnelle.

Ce nouveau jalon intervient peu de temps après que Bitget ait franchi la barre du milliard de dollars de volume cumulé il y a deux semaines. La plateforme a ensuite lancé une campagne promotionnelle temporaire offrant une réduction de 90 % des frais de transaction sur l’ensemble des contrats à terme sur actions. Valable jusqu’au 31 janvier, cette campagne permet aux nouveaux comme aux anciens utilisateurs de profiter de frais ultra-compétitifs tout en explorant l’univers en expansion des actions tokenisées. Cette initiative reflète la volonté de Bitget de rendre l’accès aux marchés traditionnels plus abordable et fluide grâce à l’infrastructure blockchain.

Bitget continue de placer la transparence, la sécurité et l’innovation produit au cœur de son écosystème de produits dérivés. Bien que les contrats à terme perpétuels sur indices d’actions ne soient pas encore pris en charge par le Unified Account, la plateforme prévoit d’envisager des mises à jour selon la demande des utilisateurs et l’évolution du marché. En alliant l’accessibilité des dérivés crypto à l’exposition aux marchés traditionnels, Bitget poursuit l’expansion de son modèle UEX, reliant actifs numériques et actions mondiales afin d’offrir aux traders une gamme plus large de stratégies.

Pour plus d’informations, les utilisateurs peuvent consulter le site officiel ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d08afe61-e602-41b7-8dc2-ed65eb39132b