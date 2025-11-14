Bitget, 누적 거래량 30억 달러 돌파… LLY·MA·UNH 주식 지수 무기한 선물 신규 상장

빅토리아, 세이셸, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 LLYUSDT, MAUSDT, UNHUSDT 주식 지수 무기한 선물(perpetual futures)을 공식 상장했다고 발표했다. 이번 신규 상장은 전 세계 트레이더를 위한 실물자산(Real World Asset, RWA) 기반 상품 라인업을 한층 확대하는 조치로, Bitget 이용자는 최대 10배 레버리지로 해당 계약을 거래할 수 있다.

이 무기한 선물 계약은 USDT로 정산되며, 최소 호가 단위(tick size)는 0.01, 그리고 격리 마진(isolated margin) 모드로 운영된다. 거래 시간은 UTC-4 기준 월요일 오전 12시부터 토요일 오전 12시까지로, 24시간 5일(24/5) 체제로 운영되며 시간 단위로 자금 조달 수수료(funding fee)가 정산된다. 다만, 기초 시장이 휴장하는 공휴일에는 계약이 일시적으로 마감되어 전통 시장과의 공정한 가격 정렬이 유지된다.

이번 신규 주식 지수 선물 상품을 통해 트레이더들은 일라이 릴리(Eli Lilly and Co), 몽타주 골드(Montage Gold Corp), 유나이티드헬스 그룹(UnitedHealth Group Inc) 등 세계 유수 기업들에 온체인(On-chain) 방식으로 투자 노출을 확보할 수 있게 되었으며, 암호화폐 파생상품의 유연성을 함께 활용할 수 있다. Bitget의 주식 선물 부문은 최근 누적 거래량 30억 달러를 돌파했으며, 이는 토큰화된 주식 및 기관급 상품에 대한 시장 수요가 빠르게 증가하고 있음을 보여준다.

이번 새로운 성과는 Bitget이 불과 2주 전 누적 거래량 10억 달러를 돌파한 데 이어 빠르게 달성한 또 하나의 이정표다. 이후 Bitget은 모든 주식 선물 계약을 대상으로 한시적으로 거래 수수료를 90% 인하하는 프로모션을 시작했다. 이번 캠페인은 내년 1월 31일까지 진행되며, 신규 및 기존 이용자 모두 초저수수료 혜택을 누리면서 토큰화된 주식 선물의 확장된 생태계를 경험할 수 있다. 이 이니셔티브는 블록체인 인프라를 통해 전통 금융시장 접근성을 더욱 저렴하고 원활하게 만드는 Bitget의 목표를 반영한다.

Bitget은 자사의 파생상품 생태계 전반에서 투명성, 보안, 제품 혁신을 최우선 과제로 두고 있다. 현재 주식 지수 무기한 선물(Stock Index Perpetual Futures)은 통합 계정(Unified Account) 거래를 지원하지 않지만, 거래소는 사용자 수요와 시장 환경 변화를 기반으로 향후 업그레이드를 지속적으로 검토할 예정이다. Bitget은 암호화폐 파생상품의 접근성과 전통 금융시장 노출을 결합함으로써, 디지털 자산과 글로벌 주식 시장을 잇는 UEX (Universal Exchange) 모델을 확장해 나가고 있으며, 이를 통해 전 세계 트레이더들에게 더욱 폭넓은 투자 전략의 기회를 제공하고 있다.

자세한 내용은 Bitget 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화된 주식, ETF, 그리고 다양한 실물자산(Real-World Assets, RWA)에 접근할 수 있는 서비스를 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 제공하고 있다. Bitget 생태계는 인공지능(AI) 기반 거래 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인 간의 상호운용성, 그리고 실물자산에 대한 폭넓은 접근성을 통해 사용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요.

