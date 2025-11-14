PERSBERICHT



Wolters Kluwer neemt leverancier van juridische

AI-software Libra Technology GmbH over

Alphen aan den Rijn – 14 november 2025 – Wolters Kluwer Legal & Regulatory heeft een overeenkomst ondertekend voor de overname van Libra Technology GmbH (Libra), een leverancier van AI-technologie voor juridische professionals uit Berlijn, voor een bedrag dat kan oplopen tot € 90 miljoen. Hiervan wordt € 30 miljoen meteen betaald en is de rest afhankelijk van het bereiken van bepaalde prestatiedoelen.

Libra heeft de Libra AI-Assistant ontwikkeld, een intuïtief, best-in-class platform dat advocatenkantoren en juridische afdelingen ondersteunt binnen hun juridische praktijk op het gebied van legal research en het opstellen en analyseren van documenten binnen een beveiligde werkomgeving. Libra bedient een substantiële en snelgroeiende klantenbasis van advocatenkantoren en corporate legal departments in Duitsland en andere Europese landen.

De combinatie van Libra's juridische AI-Assistant-technologie met de vertrouwde en gezaghebbende juridische content van Wolters Kluwer, versterkt met AI, zal een krachtige totaaloplossing bieden voor legal research en het opstellen en analyseren van documenten. Deze geïntegreerde oplossing gebruikt geavanceerde agentic AI-technologie om klanten efficiënter en veilig te laten werken, met het oog op hoogwaardige resultaten.

Dit gecombineerde aanbod staat garant voor nauwkeurigheid, compliance en domeinexpertise, en zet een nieuwe standaard voor AI in de juridische praktijk.

Martin O’Malley, CEO Wolters Kluwer Legal & Regulatory divisie: "Deze overname vult de Expert AI-oplossingen aan die Wolters Kluwer al aanbiedt op onze juridische researchplatformen in Europa en de VS en biedt juridische professionals zo een nog grotere meerwaarde. Libra's bewezen en toonaangevende oplossing past uitstekend bij en versnelt onze ambitieuze AI-roadmap. We kijken ernaar uit om het Libra-team te verwelkomen bij Wolters Kluwer en samen nog meer impact voor onze klanten te realiseren."

Viktor von Essen, medeoprichter en CEO van Libra Technology: "Door deel uit te gaan maken van Wolters Kluwer en toegang te krijgen tot hun toonaangevende juridische content en diepgaande domeinexpertise kunnen we het volledige potentieel van onze Libra AI- Assistant in meerdere markten ontplooien. Wolters Kluwer Legal & Regulatory deelt onze passie om geavanceerde technologie in te zetten ter verbetering van de juridische praktijk. Het team van Libra kijkt ernaar uit om samen met Wolters Kluwer internationaal te groeien."

Libra Technology GmbH is in 2023 opgericht door Viktor von Essen en dr. Bo Tranberg. De onderneming telt ongeveer vijftien werknemers, die allemaal in dienst treden van Wolters Kluwer Legal & Regulatory. Libra lanceerde zijn AI-Assistant eind 2024. Dit abonnementsgebonden platform wordt verwacht tegen het einde van dit jaar een jaarlijks terugkerende omzet realiseren van ongeveer € 5 miljoen (ARR). We verwachten dat de overname binnen drie tot vijf jaar een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) zal genereren gelijk aan of hoger dan onze gewogen gemiddelde kapitaalkosten na belasting (8%). Op korte termijn zal de overname naar verwachting geen beduidende invloed hebben op de gecorrigeerde winst. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden en zal naar verwachting in november 2025 worden afgerond.

###

