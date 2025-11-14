SISÄPIIRITIETO: RAPALA VMC HARKITSEE HYBRIDILAINAN LIIKKEESEENLASKUA JÄLLEENRAHOITUKSEN YHTEYDESSÄ JA JULKISTAA TAKAISINOSTOTARJOUKSEN VUONNA 2023 LIIKKEESEEN LASKETUSTA HYBRIDILAINASTAAN

Rapala VMC Oyj, Sisäpiiritieto, 14.11.2025 klo 10:25 EET

Rapala VMC Oyj (”Rapala VMC”) harkitsee uuden euromääräisen, kokonaismäärältään enintään 25 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskua (”Uusi Hybridilaina”). Uuden Hybridilainan liikkeeseenlasku voi tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Uusi Hybridilaina on alisteinen Rapala VMC:n muille velkasitoumuksille ja sitä käsitellään IFRS:n mukaisesti oman pääoman eränä Rapala VMC:n konsernitilinpäätöksessä. Uuden Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Rapala VMC tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa 29.11.2023 liikkeeseen lasketun, alun perin 30 miljoonan euron suuruisen hybridilainansa (ISIN: FI4000560628) (”Olemassa Oleva Hybridilaina”) haltijat (”Haltijat”) myymään Olemassa Olevat Hybridilainansa käteistä vastaan 14.11.2025 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Rapala VMC:n suurin osakkeenomistaja, Viellard Migeon Et Compagnie Sa, on sitoutunut osallistumaan Takaisinostotarjoukseen ja Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskuun siirtämällä nykyisen, 7,2 miljoonan euron suuruisen omistusosuutensa Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskuun.

Takaisinostotarjouksen yhteydessä Rapala VMC tiedottaa aikomuksestaan käyttää oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti kaikki jäljellä olevat Olemassa Olevat Hybridilainat (engl. clean-up call option), mikäli Olemassa Olevien Hybridilainojen oikaistu nimellismäärä Takaisinostotarjouksen seurauksena on enintään kaksikymmentäviisi (25) prosenttia liikkeeseen laskettujen Olemassa Olevien Hybridilainojen yhteenlasketusta nimellismäärästä. Ennenaikainen lunastusoikeus koskisi kokonaisuudessaan, mutta ei osittain, kaikkia ulkona olevia Olemassa Olevia Hybridilainoja, ja lunastushinta vastaisi 101 prosenttia niiden nimellismäärästä lisättynä kertyneillä koroilla, lukuun ottamatta lunastuspäivää.

Haltijoita kehotetaan lukemaan Tarjousmuistio huolellisesti saadakseen yksityiskohtaista tietoa Takaisinostotarjouksesta ja siihen osallistumiseen liittyvistä menettelyistä.

Rapala VMC on suunnitellun Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä sopinut 91 500 000 euron vakuudellisen senioriehtoisen määräaikaisluoton ja rahoitusluottolimiitin (”Lainat”) keskeisistä ehdoista Lainojen järjestäjien Nordea Bank Oyj:n, OP Yrityspankki Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kanssa (”Lainanantajat”). Rapala VMC on lisäksi allekirjoittanut Lainoihin liittyvän mandaattikirjeen, joka sisältää sovitun term sheet -asiakirjan. Lainat on tarkoitus käyttää Rapala VMC:n Lainanantajilta saatujen nykyisten lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin ja käyttöpääomatarkoituksiin (”Jälleenrahoitus”). Lainojen laina-aika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Jälleenrahoitukseen liittyvän lainasopimuksen allekirjoittamisesta ja laina-aikaa voidaan pidentää kerran kahdeksalla (8) kuukaudella.

Lainanantajien kanssa sovittujen Jälleenrahoituksen keskeisten ehtojen mukaan Jälleenrahoituksen edellytyksenä on Uuden Hybridilainan liikkeeseenlasku ja Takaisinostotarjouksen toteutuminen. Jälleenrahoitukseen liittyvä lainasopimus aiotaan allekirjoittaa Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun ja Takaisinostotarjouksen toteutumisen yhteydessä tai näiden toteutumisen jälkeen.

Jälleenrahoituksen ehdot sisältävät taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat nettovelkaantuneisuusasteeseen, nettovelan ja konsolidoidun oman pääoman suhteeseen ja vähimmäislikviditeettiin. Kovenanttitasot tarkistetaan säännöllisesti kvartaaleittain tai kuukausittain.

Tarkempaa tietoa Takaisinostotarjouksesta

Rapala VMC esittää hyväksyvänsä ostettavaksi lähtökohtaisesti kaikki pätevästi tarjotut Olemassa Olevat Hybridilainat mutta pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää ostettavien Olemassa Olevien Hybridilainojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä ainuttakaan Olemassa Olevaa Hybridilainaa ostettavaksi. Pätevästi tarjottujen Olemassa Olevien Hybridilainojen ostettavaksi hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa Uuden Hybridilainan hinnoittelu (”Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehto”).

Olemassa Olevien Hybridilainojen takaisinostohinta on 20 700 euroa kutakin 20 000 euron Olemassa Olevaa Hybridilainaa kohti. Takaisinostettavaksi hyväksytyille Olemassa Oleville Hybridilainoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Uuden Hybridilainan allokaatiosta päätettäessä Rapala VMC saattaa antaa etusijan Haltijoille, jotka ennen kyseistä allokaatiota ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai ilmoittaneet aikomuksensa tarjota Olemassa Olevia Hybridilainojaan ostettavaksi Takaisinostotarjouksessa Rapala VMC:lle tai jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä. Haltijalla, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota nykyisiä Olemassa Olevia Hybridilainojaan ostettavaksi ja merkitä Uutta Hybridilainaa, on mahdollisuus Rapala VMC:n yksinomaisen harkinnan mukaan saada etusija Uuden Hybridilainan allokoinnissa, riippuen kuitenkin Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehdon toteutumisesta tai siitä luopumisesta, Uutta Hybridilainaa koskevista myyntirajoituksista ja edellyttäen, että kyseinen Haltija on tehnyt erillisen hakemuksen Uuden Hybridilainan merkitsemiseksi jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä (joka toimii Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjänä) kyseisen Takaisinostotarjouksen järjestäjän tavanomaisten liikkeeseenlaskua koskevien menettelytapojen mukaisesti. Rapala VMC ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan Uutta Hybridilainaa Haltijalle, joka on pätevästi tarjonnut ostettavaksi tai ilmoittanut aikomuksensa tarjota ostettavaksi Olemassa Olevia Hybridilainojaan Takaisinostotarjouksessa. Mikäli sijoittajalle allokoidaan Uusia Hybridilainoja, niiden nimellisarvo voi olla pienempi tai suurempi kuin niiden Olemassa Olevien Hybridilainojen nimellisarvo, joita kyseinen sijoittaja on pätevästi tarjonnut ostettavaksi ja jotka Rapala VMC on hyväksynyt ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tällaisen allokaation osalta huomioidaan myös Uuden Hybridilainan nimellisarvo (20 000 euroa) ja vähimmäismerkintähinta (100 000 euroa).

Alustava aikataulu

Ellei tarjousaikaa pidennetä, avata uudelleen tai keskeytetä Tarjousmuistiossa kuvatulla tavalla, tarjousaika päättyy 24.11.2025 klo 16.00 Suomen aikaa (EET). Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen. Edellyttäen, että Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehto toteutuu tai siitä luovutaan, Takaisinostotarjouksen ja Uuden Hybridilainan selvityspäivän odotetaan olevan arviolta 27.11.2025.

Takaisinostotarjouksen tarkoitus

Rapala VMC aikoo käyttää Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saamansa varat, vähennettynä liikkeeseenlaskuun liittyvillä kuluilla, Olemassa Olevien Hybridilainojen jälleenrahoittamiseen sekä muihin yhtiön yleisiin tarpeisiin. Takaisinostotarjouksen sekä Uuden Hybridilainan tarkoituksena on Rapala VMC:n velkaportfolion proaktiivinen optimointi.

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjinä (”Takaisinostotarjouksen järjestäjät”) ja OP Yrityspankki Oyj toimii tarjouksentekijän asiamiehenä (”Tarjouksentekijän asiamies”). Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta ja Tarjousmuistiosta (englanninkielisenä) on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä.

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat mahdollisen Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”).

Rapala VMC Oyj

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:

Cyrille Viellard, toimitusjohtaja

Miikka Tarna, talousjohtaja, ja

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet

Puhelinnumero: +358 9 7562 540

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com

