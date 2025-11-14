„Jangtse-Kulturforum · Tiangong Kaiwu-Diskussionsrunde” in Peking erkundet den zeitgenössischen Wert antiker wissenschaftlicher Klassiker

PEKING, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 11. November fand in Peking das „Jangtse-Kulturforum · Tiangong Kaiwu-Kultur-Gesprächsrunde” zum Thema „Entschlüsselung der industriellen Genetik, Aufbau einer gemeinsamen technologischen Zukunft” statt. Die Veranstaltung wurde vom Nachrichten- und Informationszentrum der Nachrichtenagentur Xinhua und der Xinhua-Niederlassung in Jiangxi ausgerichtet und vom Kommunistischen Parteikomitee der Stadt Xinyu sowie der Stadtverwaltung von Xinyu organisiert. Dabei kamen Experten, Wissenschaftler und Branchenvertreter aus den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Kultur und Wirtschaft zusammen, um den zeitgenössischen Wert von Tiangong Kaiwu zu diskutieren und die inspirierenden Impulse zu erörtern, die die traditionelle chinesische Kultur für technologische Innovationen und globale Zusammenarbeit bereithält.

Die Tiangong Kaiwu, verfasst vom Wissenschaftler Song Yingxing aus der Ming-Dynastie und fertiggestellt im Kreis Fenyi, Stadt Xinyu, Provinz Jiangxi, ist ein umfassendes wissenschaftliches und technologisches Werk, das die alte chinesische Technologie- und Handwerkskultur veranschaulicht. Die teilnehmenden Experten diskutierten eingehend über den wissenschaftlichen, technologischen und kulturellen Wert des Buches, seinen internationalen Einfluss und Wege zur kreativen Transformation und innovativen Entwicklung der herausragenden traditionellen chinesischen Kultur. Die Stadt Xinyu, der Entstehungsort der Tiangong Kaiwu, hat in den letzten Jahren kontinuierlich die Erforschung und Wiederentdeckung des kulturellen Wertes des Buches gefördert. Xinyu hat aktiv nach Wegen gesucht, die industrielle Zivilisation zu bewahren, die industrielle Modernisierung zu fördern und die Integration von Kultur und Tourismus voranzutreiben. Dabei hat sie sich auf die „fünf Ziele“ konzentriert: eine Basis für die Weitergabe der alten chinesischen Wissenschafts- und Technologiezivilisation zu werden, ein internationaler Austauschort für die Tiangong-Kaiwu-Kultur zu sein, ein Übungsfeld für die Integration von Kultur und Technologie zu schaffen, ein Projektgastgeber für die Weitergabe und Entwicklung wichtiger Elemente der chinesischen Kultur zu werden und ein nationales Ziel für wissenschaftliche Bildung und Studienreisen für Jugendliche zu sein.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde auch die globale Förderinitiative für die Tiangong-Kaiwu-Kultur unter dem Motto „Östliche Weisheit, globale Resonanz“ ins Leben gerufen. Die Volksregierung der Stadt Xinyu unterzeichnete eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Zentrum für industrielle Kulturentwicklung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie und schloss außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit dem Institut für Naturwissenschaftsgeschichte der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, um die Weitergabe, Erforschung und innovative Anwendung der Tiangong-Kaiwu-Kultur weiter zu stärken.

Am selben Tag fand das Pekinger Treffen „Investieren in Xinyu” 2025 statt, das die Brücke für Xinyu zur Anbindung an hochwertige Ressourcen in der Region Peking-Tianjin-Hebei schlug. Dieses Treffen zog zahlreiche in Peking ansässige Unternehmen, Institutionen und Experten an, die sich aktiv beteiligten, und ermöglichte die Formulierung mehrerer Kooperationsabsichten. Die Veranstaltung demonstrierte nicht nur die industrielle Basis und das Entwicklungspotenzial von Xinyu als neuer Industriestandort, sondern unterstrich auch die Entschlossenheit der Stadt, die regionale Zusammenarbeit zu vertiefen und globale Investoren einzuladen, gemeinsam Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden.

Quelle: Nachrichten- und Informationszentrum der Nachrichtenagentur Xinhua