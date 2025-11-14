PÉKIN, 14 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 11 novembre, le « Yangtze Culture Forum · Tiangong Kaiwu Culture Roundtable (Forum culturel du Yangtsé et Table ronde sur le Tiangong Kaiwu), dont le thème était « Décrypter la génétique industrielle, construire un avenir technologique partagé », s’est tenu à Pékin. Organisé par le News & Information Center of Xinhua News Agency (Centre d’information de l’agence de presse Xinhua) et le Xinhua News Agency Jiangxi Branch (branche de l’agence de presse Xinhua à Jiangxi), ainsi que par le CPC Xinyu Municipal Committee (Comité municipal du PCC de Xinyu) et le Xinyu Municipal People’s Government (gouvernement populaire municipal de Xinyu), cet événement a réuni des experts, des universitaires et des représentants de l’industrie issus des sciences et des technologies, de la culture et de l’économie. L’objectif était d’échanger sur la valeur contemporaine du Tiangong Kaiwu et d’explorer l’inspiration que la culture traditionnelle chinoise peut apporter à l’innovation technologique et à la coopération internationale.

Écrit par le scientifique Song Yingxing de la dynastie Ming et achevé dans le comté de Fenyi, à Xinyu, dans la province du Jiangxi, le Tiangong Kaiwu est un ouvrage scientifique et technique de référence qui incarne la civilisation artisanale et technologique de la Chine ancienne. Les experts participants ont mené des discussions approfondies sur la valeur scientifique, technologique et culturelle de cet ouvrage, sur son rayonnement international, ainsi que sur les perspectives de transformation créative et de développement innovant de l’exceptionnelle culture traditionnelle chinoise. Berceau du Tiangong Kaiwu, la ville de Xinyu s’est employée ces dernières années à mettre en valeur et à dynamiser la valeur culturelle de cet ouvrage. En s’appuyant sur cinq objectifs : devenir un centre de transmission du patrimoine scientifique et technologique chinois, un pôle d’échanges internationaux pour la culture du Tiangong Kaiwu, un terrain d’expérimentation pour l’intégration de la culture et des technologies, un modèle de préservation et de développement des principaux éléments de la culture chinoise, ainsi qu’une destination nationale pour l’éducation scientifique et les voyages d’étude des jeunes, Xinyu explore activement les moyens de préserver la civilisation industrielle, de promouvoir la modernisation industrielle et de favoriser l’intégration de la culture et du tourisme

La cérémonie d’ouverture a également marqué le lancement d’« Eastern Wisdom, Global Resonance » (Sagesse orientale, résonance mondiale), une initiative mondiale de promotion de la culture du Tiangong Kaiwu. Le Xinyu Municipal People’s Government (gouvernement populaire municipal de Xinyu) a signé un accord-cadre de coopération stratégique avec l’Industrial Culture Development Center of the Ministry of Industry and Information Technology (Centre de développement de la culture industrielle du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information), ainsi qu’un accord de coopération avec l’Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences (Institut d’histoire des sciences naturelles de l’Académie chinoise des sciences) afin de consolider la transmission, la recherche et l’application innovante de la culture du Tiangong Kaiwu.

Le même jour, la réunion « Investir à Xinyu » (Investir à Xinyu) 2025, qui s’est tenue à Pékin, a jeté les bases d’un réseau permettant à Xinyu d’accéder aux ressources de haute qualité de la région Pékin-Tianjin-Hebei. Cette réunion a attiré de nombreux experts, entreprises et institutions pékinois, et a permis de formuler plusieurs intentions de coopération. Elle a non seulement démontré les fondements industriels et le potentiel de développement de Xinyu en tant que nouveau pôle industriel majeur, mais a également souligné sa volonté d’approfondir la coopération régionale et d’inviter les investisseurs internationaux à explorer conjointement les opportunités de développement.

Source : The News & Information Center of Xinhua News Agency