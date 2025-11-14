Faites de la conduite sobre une partie intégrante de la finale de la Coupe Grey, dit MADD Canada

OAKVILLE, Ontario, 14 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiennes et les Canadiens se préparent à regarder les Alouettes de Montréal et les Roughriders de la Saskatchewan s’affronter lors de la 112e Coupe Grey cette fin de semaine, MADD Canada rappelle aux partisans de football d’inclure la sécurité dans leurs plans pour la journée afin de prévenir la conduite avec capacités affaiblies.

Chaque année, des centaines de personnes au Canada sont tuées, et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues.

« La conduite avec capacités affaiblies est un crime entièrement évitable », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Que vous assistiez au match, que vous alliez dans un bar ou que vous regardiez la Coupe Grey avec un groupe d’amis, assurez-vous qu’un conducteur sobre fait partie de votre équipe. »

Afin que tout le monde rentre toujours à la maison en toute sécurité, MADD Canada recommande de :

Ne jamais conduire une voiture, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Les partisans de football à la recherche d’un moyen de transport sobre et fiable pour rentrer à la maison en un seul clic peuvent consulter Uber, l’APPLI officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

