Ny opgørelsesdato for fusion af afdeling PP Capital – Tactical Asset Allocation KL og PP Capital – BASIS KL

I henhold til tidligere offentliggjort fælles fusionsplan og -redegørelse, hvori bestyrelsen er berettiget til at fremrykke og fastsætte ny opgørelsesdato, skal det oplyses, at opgørelsesdatoen for fusion af afdeling PP Capital – Tactical Asset Allocation KL og PP Capital – BASIS KL, med sidstnævnte som fortsættende afdeling, er rykket til den 04. december 2025.

Den nye opgørelsesdato er fortsat betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 38 21

Med venlig hilsen

Jan Ahlberg, adm. direktør

Fundmarket A/S