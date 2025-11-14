Dėl inicijuojamo ir šaukiamo obligacijų (ISIN LT0000405938) savininkų susirinkimo

UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad jos iniciatyva Bendrovės obligacijų, ISIN LT0000405938 (toliau – Obligacijos), savininkų patikėtinis CSC (Sweden) AB (toliau – Patikėtinis), nusprendė sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą, kaip tai numatyta Obligacijų sąlygų 15 dalyje, kuris įvyks 2025 m. lapkričio 28 d. 10:00 (EET, Vilniaus laiku).
Išsami informacija dėl Obligacijų savininkų susirinkimo, jo priežasčių, vietos, galimo išankstinio balsavimo jame, reikiamos informacijos teikimo Patikėtiniui, siūlomų sprendimų projektų ir kitų klausimų pateikiama pridedamame dokumente.
Bendrovė taip pat kviečia obligacijų savininkus 2025 m. lapkričio 21 d. dalyvauti nuotoliniuose pristatymuose, kurių metu Emitento vadovybė pristatys Obligacijų susirinkimo metu siūlomus priimti sprendimus bei atsakys į obligacijų savininkų klausimus. Nuotolinių pristatymų laikai bei registracijos nuorodos:
- Lietuvių kalba: 2025 m. lapkričio 21 d. 10:00 (EET, Vilniaus laiku), Prisijungimo nuoroda;
- Anglų kalba: 2025 m. lapkričio 21 d. 11:00 (EET, Vilniaus laiku), Prisijungimo nuoroda.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Priedas