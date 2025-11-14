BYD تسلّم نادي FC Internazionale Milano مجموعة من السيارات المخصّصة من طراز SEALION 7 INTER EDITION

تتميز هذه السلسلة محدودة الإصدار من السيارات بتصميم حصري وميزات مخصّصة

تسيطر ألوان ’ النيراتزوري‘ على التصميمين الداخلي والخارجي للسيارات

تمّ تزويد نظام المعلومات والترفيه برسومات مخصّصة تحمل هوية نادي Inter

قامت BYD، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة المركبات العاملة بالطاقة الجديدة (NEVs)، بتسليم عدد من السيارات المخصّصة إلى فريق FC Internazionale Milano (إنتر). تندرج هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين النادي والشريك العالمي الرسمي للسيارات للمواسم الثلاثة المقبلة.

ميلانو, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- شهدت مدينة ميلانو، موطن نادي FC Internazionale Milano الأيقوني الشهير، حفلاً مميزاً شارك فيه كلّ من لاوتارو مارتينيز، وماركوس تورام ولويس إنريكي، أبرز نجوم نادي Inter، لاستلام سياراتهم الجديدة، والتعرف عن قرب على تفاصيلها الفريدة وتصميمها المبتكر. وقد شكّل هذا الحدث مناسبة للاحتفال بالإطلاق العالمي الأول للطراز الجديد من سيارات SEALION 7 INTER EDITION، وهي نسخة محدودة الإصدار تم ابتكارها بالتعاون مع نادي FC Internazionale Milano. يحتفي هذا المشروع بالتقاء الابتكار التكنولوجي مع الروح الرياضية، ويُعيد تجسيد هوية ألوان ’النيراتزوري‘ بطريقة مبتكرة في مجال صناعة السيارات، من خلال تخصيصات حصرية تعكس شخصية النادي وألوانه المميّزة.

تتألق سلسلةSEALION 7 INTER EDITION بتصميمها المميّز والفريد الذي يجمع بين هيكل خارجي باللون الأسود المعدني ومقصورة داخلية مكسوة بالكامل باللون الأسود، ومزوّدة بتفاصيل راقية باللون الأزرق الفاتح، وهو اللون المميّز لنادي Inter. هذا وقد تمّ دمج الشعار الرسمي للنادي على قاعدة الشحن اللاسلكي، بينما تضفي مساند الرأس الأمامية والخلفية لمسة فاخرة على السيارة من خلال تطريزات بارزة ودقيقة باللون الرمادي الفاتح.

تتزين كلّ من لوحة القيادة، وعجلة القيادة، والمساحة الوسيطة بين مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي، وألواح الأبواب، والمقاعد، وسجاد الأرضيات المخصص بنقشات وتطريزات بالخيوط الزرقاء تجسّد ألوان ناديInter الأيقونية. ويساهم الشريط المركزي باللونين الأسود والأزرق على كل مقعد، والأغطية الواقية الزرقاء للمكابح، بتجسيد روح النادي ويمنح السيارة لمسة رياضية أنيقة.

كذلك، تتميّز هذه السيارات الجديدة بعجلات حصرية مصنوعة من السبائك المعدنية، بقياس 21 بوصة لإصدار Excellence AWD وبقياس 20 بوصة لإصدار Comfort RWD. وفي لمسة فريدة تبرز الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، تظهر رسومات مخصّصة لنادي Inter على شاشة نظام المعلومات والترفيه لاستقبال السائق عند تشغيل النظام، ما يوفر تجربة قيادة شخصية ومميزة تعكس هوية النادي وروحه المميزة.

تحافظ سيارات SEALION 7 INTER EDITION على جميع التقنيات المتقدمة التي جعلت من هذا الطراز نموذجاً رائداً بين الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية. فهي تجمع بين الأداء السلس، ومدى القيادة الواسع، وقدرة الشحن السريع، وأنظمة مساعدة السائق الذكية والمتطورة، وبين مقصورة فاخرة توفر أقصى درجات الراحة، لتزويد السائق بتجربة قيادة تمزج بين الإثارة والابتكار التكنولوجي.

سيكون الطراز الجديد SEALION 7 INTER EDITION متوفّراً بإصدارين: إصدار Comfort RWD وإصدار Excellence AWD، لتلبية احتياجات مختلف عشاق القيادة الكهربائية. وفي إطار التعاون الوثيق بين BYD ونادي Inter وجماهيره الوفية، ستتوفر عروض خاصة لأعضاء النادي. تجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة المحدودة تضمّ 250 سيارة فريدة من نوعها، وستكون متاحة من خلال شبكة BYD الرسمية، مع إمكانية زيادة الإنتاج استجابة للطلب من عشاق النادي، بلونيه الأسود والأزرق، وهو ما منحه لقبه الشهير "النيراتزوري".

