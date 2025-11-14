Bitget se classe au 2e rang mondial en termes de flux mensuels sur CEX, attirant 1,78 milliard de dollars, selon DefiLlama





VICTORIA, Seychelles, 14 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (UEX), a publié son rapport de transparence pour le mois d’octobre 2025, qui fait état de nouveaux records en termes de flux provenant des investisseurs institutionnels, d’innovation produit et de croissance de la communauté à l’échelle mondiale. Ces résultats soulignent à quel point le modèle UEX de Bitget continue de redéfinir la finance moderne en associant précision centralisée, innovation décentralisée et accessibilité réelle au sein d’un écosystème fluide.

L’un des points forts du rapport, l’étude conjointe de Bitget et Nansen révèle une augmentation remarquable de la liquidité institutionnelle, avec 23,1 milliards de dollars transitant par la bourse. L’étude indique que la participation institutionnelle sur les marchés au comptant de Bitget est passée de 39,4 % en janvier à 72,6 % en juillet, tandis que l’activité des teneurs de marché sur les contrats à terme est passée de 3 % à 56,6 % au cours de la même période. Les données de Nansen placent Bitget parmi les deux premières bourses mondiales en termes de volume de transactions institutionnelles pour les paires BTC, ETH, SOL et XRP, citant sa grande liquidité et son infrastructure avancée comme principaux facteurs de cette évolution.

Le rapport souligne également l’ascension continue de Bitget dans les classements mondiaux. Selon le tableau de bord CEX Transparency de DefiLlama, Bitget s’est classée 2e au niveau mondial en termes de flux mensuels, enregistrant 1,78 milliard de dollars de flux nets et 7,83 milliards de dollars de réserves totales en octobre. En particulier, les réserves de Bitcoin de Bitget sont passées de 28 600 BTC à 30 300 BTC, soit une augmentation de 6 % pour le mois, défiant ainsi la tendance générale du secteur à la réduction des réserves des bourses centralisées. Cette croissance soutenue souligne l’intégrité financière constante de Bitget et la confiance que lui accordent ses utilisateurs, même dans un contexte de volatilité du marché.

La gamme de produits de Bitget s’est également élargie à de nouvelles classes d’actifs. Ses contrats à terme sur actions américaines ont dépassé 1 milliard de dollars en volume de transactions cumulé, offrant aux utilisateurs une exposition à des contrats synthétiques perpétuels liés à des actions mondiales telles qu’Apple, Tesla et NVIDIA. Ce succès a renforcé l’influence croissante que Bitget exerce à la croisée des marchés traditionnels et numériques, tout en faisant progresser sa vision d’une bourse universelle offrant un accès multi-actifs.

L’assistant IA phare de la société, GetAgent, a lancé « Ask Satoshi », une campagne interactive célébrant le 17e anniversaire du livre blanc du Bitcoin. Son activation a permis aux utilisateurs d’engager une conversation en temps réel avec une simulation IA du créateur anonyme de Bitcoin, suscitant la curiosité et le dialogue dans les communautés à l’échelle mondiale, tout en promouvant ce mélange d’éducation, de technologie et de culture propre à Bitget.

Bitget Wallet a également fait des progrès considérables en matière d’ergonomie grand public en déployant l’abstraction de chaînes, qui permet aux utilisateurs de payer des frais de gaz en USDT, USDC ou BGB sur plusieurs réseaux. Des intégrations supplémentaires avec HyperEVM et Plasma ont encore amélioré l’accessibilité entre chaînes, positionnant Bitget Wallet comme l’un des portails les plus polyvalents du secteur pour les activités on-chain et non-dépositaires.

Au-delà de la technologie, Bitget a poursuivi son engagement en faveur de l’éducation et de l’autonomisation des jeunes à travers des initiatives à impact social. Gracy Chen, PDG de Bitget, a participé au Global Game Jam de l’UNICEF, encourageant les jeunes développeurs à explorer la blockchain pour le bien social, tandis que la collaboration de l’entreprise avec le Google Developer Group de l’université KU Leuven a permis de rapprocher l’innovation en matière d’IA et de blockchain dans le cadre de l’événement « AI Accelerate Hack ».

Gracy Chen a déclaré : « Notre évolution en tant que bourse universelle est guidée par une progression constante et la volonté de mieux servir nos utilisateurs. De la liquidité institutionnelle et des marchés tokenisés au trading alimenté par l’IA et aux activations culturelles, chaque étape nous rapproche d’un avenir financier plus ouvert et plus intelligent. Plus qu’un simple modèle, UEX représente notre approche pour écrire le prochain chapitre dans l’évolution de la finance mondiale. »

Le rapport de transparence d’octobre 2025 de Bitget reflète une entreprise en pleine évolution, qui augmente sa liquidité, élargit son accès et rapproche la finance traditionnelle et décentralisée grâce à l’innovation, la transparence et l’inclusion. Avec l’évolution continue d’UEX, Bitget reste à l’avant-garde du mouvement vers un système financier connecté à l’échelle mondiale et accessible à tous.

Pour consulter le rapport de transparence dans son intégralité, cliquez ici .

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour promouvoir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes avant 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

