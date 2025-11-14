|Aspo Oyj
|Pörssitiedote
|14.11.2025
|Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 14.11.2025
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|14.11.2025
|Pörssikauppa
|Osto
|Osakelaji
|ASPO
|Osakemäärä
|175
|osaketta
|Keskihinta/ osake
|6,7600
|EUR
|Kokonaishinta
|1 183,00
|EUR
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.11.2025
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 22 743 kpl.
|Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)
|N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun
|asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.
|Aspo Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
|www.aspo.fi
