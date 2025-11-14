「香港繽紛冬日巡禮」盛大揭幕 亞洲最璀璨冬日體驗由此展開

香港, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著冬日腳步漸近，香港處處洋溢濃厚的節日氣氛，搖身一變成為亞洲最迷人的冬日慶典之都！萬眾期待的年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」今日於香港心臟地帶—中環隆重揭幕，率先登場的「冬日小鎮·中環」以20米高的璀璨聖誕樹與童趣滿溢的巨型玩具聖誕天地打響頭炮，開啟全城最盛大的節慶序章。與此同時，全港各區亦陸續換上燦爛節日盛裝，連串精彩活動整裝待發，誠邀全球旅客親臨體驗，一同解鎖最完美的節慶假期。

「香港繽紛冬日巡禮」精彩不斷 璀璨光芒閃耀中環













巨型玩具「聖誕天地」登場 打造夢幻冬日場景

中環皇后像廣場花園率先化身為繽紛「聖誕天地」，悠揚經典聖誕旋律圍繞全場，營造濃厚冬日氛圍。場內最矚目是20米高、相當於六層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，聖誕樹燈光效果流轉多變，綻放出繽紛奪目圖案。與場內28棵掛滿金、紅、銅三色聖誕裝飾的迷你聖誕樹互相輝映。聖誕天地四周佈滿巨型玩具，包括飛機、吉普車、小火車、飛船等，加上負責運送禮物的小木偶們，讓大家仿如走進童話般的夢幻聖誕小鎮。細心觀察，更會發現數之不盡的特色小心思，包括復古時鐘、心型「士的糖」等。這裡的小火車每隔20 分鐘啟動一次，伴隨「嘟嘟」汽笛聲及煙霧效果，吸引市民遊客駐足拍照。被華麗燈飾包圍的「星光火車站」，更猶如歡迎大家展開一趟充滿歡樂的冬日星光之旅。

臨近聖誕節，聖誕天地將有聖誕頌歌表演及聖誕老人出現。12間聖誕小木屋組成的聖誕市集亦將於11月28日登場，帶來豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品及節日限定工作坊；同一日，環繞聖誕天地的中環八幢地標建築將呈獻沉浸式多媒體「光影匯·中環」，帶來一場前所未有的視聽盛宴，勢必成為今季不容錯過的話題之作！

遮打道化身浪漫「星光長廊」 入夜必去打卡熱點

連接聖誕天地的中環遮打道，亦將於11月底換上璀璨浪漫新裝，化身璀璨閃爍的「星光長廊」。沿路逾30棵樹木與行人天橋掛滿燈飾，遮打大廈對出的上蓋位置更懸掛精緻的聖誕樹燈飾，由無數金色燈串組成，為夜色添上閃耀層次。旅客更可抵達置地廣場中庭，欣賞大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，盡情打卡留念，為冬日增添浪漫回憶。

置身夢幻派對 擁抱冬日狂歡慶典

香港的冬日繽紛又豈止於中環，各大熱門旅遊景點及主題樂園紛紛推出佳節限定活動，歡騰派對氣氛席捲全城，處處皆是節日狂歡舞台！

想為節日添上趣味動感的旅客，不能錯過於2025年12月6日至2026年1月4日登陸西九藝術公園的巨型夢幻充氣樂園「Merry Balloon Park」。場內設有多個人氣IP角色的大型打卡裝置、7米高的巨型充氣聖誕許願樹、以及40米長的巨型競技賽道，讓大人和小朋友一同享受前所未有的躍動聖誕。



而香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」亦將於12月28日帶領近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球在維港天空下翱翔，讓市民和遊客免費欣賞，勢必為整個節慶盛典掀起最高潮！

源自香港的標誌性旅遊景點海洋公園亦將聯乘國際人氣IP，展開一場意想不到的海洋探索之旅。神秘嘉賓將於12月中乘坐潛水艇登場，在海洋動物大使——海豚、角鵬及鯊魚的引領下，潛入奇幻繽紛的海底城鎮，展開一段驚喜連連的海底冒險。園區亦將設有沉浸式互動遊戲、期間限定的神秘體驗，以及充滿節日氣氛的主題打卡熱點，等你與親朋好友一同探索奇妙海底世界，歡度充滿驚喜與笑聲的聖誕佳節！

香港迪士尼樂園的「A Disney Christmas」同樣不容錯過。濃厚的傳統聖誕氛圍將與20周年慶典的派對氣氛結合，邀請賓客由2025年11月14日至2026年1月4日，投入雙重派對！迪士尼朋友已換上冬日服飾，在園內各處連開派對！魔雪奇緣世界更將化身雪白夢幻國度，賓客可與安娜及愛莎於飄雪中共舞並參與基斯托夫好友驚喜，一起為斯特準備冰雕禮物。樂園傳統節目「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將再度昇華，於無人機表演中加入20周年限定及華特迪士尼動畫製作室《魔雪奇緣》主題等元素，在漫天飄雪下點亮聖誕樹

冬日光影延展全城 打卡熱點珍藏最美瞬間

遍佈全城數不盡的打卡熱點定為你的冬日故事提供完美場景，珍藏最美妙的溫馨時刻。

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對的歡樂氣氛更在這個冬季延伸至維港海旁。位於尖沙咀的地標商場海港城與香港迪士尼樂園合作，於2025年11月12日至2026年1月4日期間呈獻「Magical Christmas@海港城」。多個打卡熱點閃耀登場，包括高達9米的「奇妙聖誕樹」、以樂園史上最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」為靈感的米奇與好友主題裝置、「魔雪奇緣世界」主題裝置，以及Duffy與好友主題活動區。迪士尼朋友更會透過互動短片現身，送上節日祝福。

除此之外，全城人氣景點都同樣陸續換上不同主題的節日佈置。毗鄰星光大道的國際文化零售地標K11 MUSEA，將於11月尾至12月帶來聖誕大型戶外裝置及連串活動，在維港海濱打造冬日浪漫聖誕。同樣位於尖沙咀鬧市區的K11 Art Mall亦將設有巨型聖誕樹及主題期間限定店，包括由任天堂（香港）有限公司舉辦的「KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong」，是首次在日本以外地區設立的POP-UP STORE，增添節日驚喜。

香港賽馬會及古蹟藝術地標大館於2025年12月1日至2026年1月4日呈獻「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2025」，將歷史建築群化身成沉浸式冬日樂園。整個大館會化身為大型節日倒數日曆，12米高的巨型聖誕樹與柔和燈飾營造古今交融的獨特打卡場景。由12月12日起展開的「玩轉大館馬戲季」，多個國際及本地頂尖馬戲團隊將會帶來連場高難度雜技演出，喚起節日裡的無盡童心與歡欣。

灣仔利東街則於2025年11月21日至2026年1月1日上演「Luminous Carnival」光影盛宴，以超過兩萬顆LED燈打造空中摩天輪與8米高的幻彩聖誕樹，並配合浪漫飄雪匯演，將洋溢歐洲風情的林蔭步道幻化成童話國度。每日5時30分起更會上演「Luminous Symphony」燈光音樂匯演，奪目燈光隨聖誕樂章同步躍動，每個角落都蘊藏驚喜拍照靈感。

旅發局一站式旅遊資訊平台 匯聚節慶熱點及優惠資訊

此外，香港旅遊發展局（旅發局）與業界聯乘推出的冬日限定優惠活動「繽紛冬日賞」將於12月推出，涵蓋餐飲、購物、景點及交通精選優惠，讓旅客盡享節日樂趣。加上除夕倒數煙花滙演亦將會是「香港繽紛冬日巡禮」的一大盛事，壓軸登場。旅發局的「香港繽紛冬日巡禮」一站式旅遊資訊平台（https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/hong-kong-winterfest.html），會匯聚全港節慶熱點及優惠資訊，方便旅客輕鬆規劃行程，感受香港冬日魅力。

無論是與家人溫馨相聚，還是與摯愛浪漫同行，香港誠邀全球旅客親臨體驗「香港繽紛冬日巡禮」的連場精彩節目，同時探索遍布全城的非凡節日獻禮，投入亞洲最璀璨的冬日慶典！

傳媒可於以下連結下載相片：

https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?categoryId=2269&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1

傳媒如有查詢，請聯絡：

陳鑫小姐 黎凱潼小姐 電話: 2807 6364 電話: 2807 6428 電郵: alice.chen@hktb.com 電郵: janus.lai@hktb.com

「香港繽紛冬日巡禮」─「冬日小鎮·中環」

1) 聖誕天地 內容 呈獻20米高、相當於六層樓高的巨型戶外聖誕樹，佈滿童趣玩具飛船、小木偶、小火車等，以及聖誕市集 開放日期



2025年11月14日至2026年1月4日 聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊)

2025年11月28日至2026年1月4日 開放時間



2025年11 月 14日

晚上8時至晚上11時30分 2025年11月15日至2025年12月21日

星期一至五：下午4時至晚上11時30分

星期六及星期日：上午11時至晚上11時30分 2025年12月22日至2026年1月4 日#

星期一至日：上午11時至晚上11時30分 # 2025年12 月24日及 25日延長開放時間至凌晨1時

（當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。） 聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊)

星期四至五：下午4時至晚上8時

星期六、日及公眾假期：中午12時 至 晚上10時 # 2025年12 月24日及 25日延長開放時間由上午11時至凌晨1時 地點



中環皇后像廣場花園（南、北） 聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊)

中環皇后像廣場花園（南）

*節慶期間，現場可能會實施人流管制，請留意及遵從在場警員及工作人員的指示



2) 星光長廊 內容 中環遮打道及置地廣塲中庭燈飾裝置 舉行日期 2025年11月下旬至2026年1月 地點 置地廣塲中庭及中環遮打道一帶 3) 光影匯·中環 舉行日期 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日 舉行時間



晚上7時30分至晚上10時30分

備註： 每30分鐘循環演出 建議觀賞位置 中環皇后像廣場花園（南） 參與大廈 中國銀行大廈

中銀大廈

終審法院大樓

香港大會堂高座

香港會所大廈

滙豐總行大廈

太子大廈

渣打銀行大廈



此公告隨附的照片可在以下網址查看：



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a86ec790-179e-47d3-a5d7-e3454014c00a/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce0338d4-bd70-47e2-aad6-ab928a2f5743/zh-Hant