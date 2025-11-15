继《反抗引擎》(Rebel Engine) 发布，Snail Inc. 旗下 Wandering Wizard 彰显发行战略

加利福尼亚州卡尔弗城, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称 “Snail Games” 或“公司”) 今日宣布，其独立游戏发行分支 Wandering Wizard 发布了《反抗引擎》的全新实机演示预告片，重点展示了游戏独具特色的战斗系统。《反抗引擎》在 Steam 平台上线后收获玩家“好评”，显示其深受玩家喜爱。

该作由阿根廷工作室 Seven Leaf Clover 开发，是 Wandering Wizard 践行其战略的典型案例——旨在打造多元化、高品质的独立游戏产品组合。《反抗引擎》融合了砍杀游戏的连招深度与经典复古射击游戏的高速节奏，带来高能的游戏体验，同时吸引核心玩家与新兴玩家群体。该作通过参与各类活动积累了人气，包括 PAX West 2025，玩家在展会上得以亲身体验游戏。在 Steam Next Fest 期间，《反抗引擎》展示了更新后的虚拟试玩版，游戏愿望单数量大幅增长，反映出上线前玩家的浓厚兴趣。

游戏还与 Hololive 旗下拥有超过 109 万 YouTube 订阅者的虚拟主播 Hakos Baelz 建立合作，共同打造原创游戏原声，实现独立游戏与快速发展的虚拟主播音乐领域的跨界联动。此外，游戏还与拥有超百万 YouTube 订阅者的西班牙游戏创作者 Joseju 建立合作，进一步提升了该作在欧洲市场的知名度。《反抗引擎》正式发布后，其创作者群体呈现出显著增长势头。自上线以来，《反抗引擎》展现出强劲的创作者驱动势头——TikTok 平台上相关视频超过 7500 条，累计播放量突破 150 万次。这些成果彰显了 Wandering Wizard 战略的成功：通过整合创意人才资源并结合针对性文化合作，实现社区参与度与品牌影响力的双重提升。



点击此处观看全新实机演示预告片：[YouTube Link]

更多详情请访问：《反抗引擎》Steam 页面



如创作者有意报道 Snail Games 旗下任何作品，请联系：creatordirect@noiz.gg



关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立互动数字娱乐开发与发行公司，为全球玩家提供高品质互动娱乐内容。公司拥有优质游戏产品组合，覆盖主机、PC 及移动设备等多个平台。如需了解更多信息，请访问：https://snail.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含若干属于前瞻性陈述的内容。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述，可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“也许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。本新闻稿及本公司向美国证券交易委员会提交的部分公开文件中包含多处前瞻性陈述，包括但不限于：Wandering Wizard 致力于打造多元化、高品质独立游戏产品组合的相关承诺；其借助高影响力意见领袖及跨媒体合作，突破传统游戏渠道、扩大传播范围的能力；通过整合创意人才与针对性文化合作，提升社区参与度及品牌影响力的战略潜在成效；以及公司提供高能游戏体验、同时吸引核心玩家与新兴玩家群体的能力相关陈述。请仔细审阅公司于 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日止财年的 10-K 年度报告中“风险因素”部分所述的风险与不确定性，以及公司不时向 SEC 提交的其他文件 (包括 10-Q 季度报告)。公司不承担也不接受任何义务，公开更新或修订前瞻性陈述，以反映预期变化抑或此类陈述所依据的事件、条件及环境变化。

投资者联系人：

John Yi 和 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com