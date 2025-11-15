Snail Inc. 旗下獨立發行機構 Wandering Wizard 在《Rebel Engine》推出後，其發行策略成為焦點

加州卡爾弗城, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（「Snail Games」或「公司」） 今天公佈旗下獨立發行部門 Wandering Wizard 發佈了《Rebel Engine》的最新遊戲預告片，其獨特的戰鬥系統成為焦點所在。《Rebel Engine》於 Steam 平台上推出後，廣泛獲得玩家的「正面」好評，顯示該遊戲受到熱烈歡迎。

《Rebel Engine》由總部位於阿根廷的工作室 Seven Leaf Clover 開發，充分體現出 Wandering Wizard 致力打造多元化、表現優異的獨立遊戲作品組合之決心。《Rebel Engine》結合了砍殺遊戲的連招深度與經典老派射擊遊戲的疾速節奏，帶來充滿力量的遊戲體驗，令核心玩家與新興受眾群體獲得一致共鳴。透過參與各項活動令這款遊戲逐漸受到關注，當中包括 PAX West 2025，讓一眾玩家有機會即場親身體驗遊戲內容。在 Steam Next Fest 期間，《Rebel Engine》展示了更新後的虛擬試玩版本，令其願望清單的活躍程度顯著飆升，反映在推出前玩家已對該遊戲產生了濃厚的興趣。

遊戲與 Hololive 旗下擁有超過 109 萬 YouTube 訂閱用戶的 VTuber Hakos Baelz 攜手合作，製作了一首原創的遊戲配樂，將獨立遊戲與發展迅速的 VTuber 音樂圈巧妙地連成一線。此外，該遊戲還與擁有超過 100 萬 YouTube 訂閱用戶的西班牙遊戲創作者 Joseju 展開合作，進一步提升遊戲在歐洲市場的知名度。《Rebel Engine》在推出後展現出顯著的創作者增長。自推出以來，《Rebel Engine》展現出強勁的創作者驅動力，超過 7500 條 TikTok 影片，累積的觀看次數超過 150 萬次。這些成果突顯 Wandering Wizard 將創意人才整合與文化導向合作互相結合的策略成功，有效提升了社群參與程度和品牌影響力。



請到此觀看全新遊戲預告片：[YouTube 連結]

欲了解更多訊息，請瀏覽 Rebel Engine 的 Steam 頁面



創作者如有興趣介紹 Snail Games 產品陣容中的任何遊戲，請發送電郵至 creatordirect@noiz.gg



